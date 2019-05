De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2019

Carta de la semana

Educar al elector

"Educando al soberano". El gran Domingo F. Sarmiento expresó con esas sabias palabras, la potestad del pueblo para elegir a sus representantes. El pueblo es el soberano. Pero para elegir a conciencia debe conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes, Qué hicieron en los últimos años, si realmente van a trabajar para el bien del país, y por ende de su pueblo, o representan intereses personales, si realmente están capacitados para cumplir con sus promesas electorales.

Todo ello se consigue con una adecuada educación del soberano. Y a mi entender, el Estado debe actuar activamente para lograr un éxito en ese sentido, actuar en las escuelas, en la radio, en la TV, en la calle. Pero no para expresar mensajes partidarios, sino para lograr que la ciudadanía comprenda los sabios alcances de nuestra Constitución y los derechos y garantías que ella otorga en defensa de la libertad de las personas.

Creo que el Estado tiene esa obligación, y debe ejercerla.

Marcos Ruiz Sáenz

ruiz_marcos@yahoo.com.ar

La Justicia

Muy oportuna la carta del sábado pasado del doctor Luis Herrero, a la que adhiero. Nada más cierto que insistir hoy en la independencia de un Poder Judicial que sostenga la firme vocación de ser totalmente ajeno a las influencias del poder político de turno. Más aún cuando en estas horas se escuchan voces, muy minoritarias por cierto, que procuran una nueva Constitución donde desaparecería el actual Poder Judicial y sería reemplazado por un indefinido cuán inquietante "servicio de Justicia". Su contenido nadie lo define, pero se sabe que solo apunta a quitar del paso, a herir de muerte, a la Justicia independiente en nuestra República. Es lo mismo que no hace mucho se definió como "Justicia democrática", cuyas nefastas consecuencias fueron abortadas a tiempo. Basta preguntarse, ¿cuál habría sido el destino de las muchas causas hoy en trámite, si hubiera estado en vigencia aquel esquema de Justicia democrática?

Horacio Enrique Prack

Expresidente de la Asociaciónde Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional

DNI 7.791.015

El Conicet

Soy investigador adjunto del Conicet en el área de filosofía. Ingresé al organismo como becario doctoral en abril de 2002. Desde mi ingreso he visto problemas que existen hasta el presente. Sin embargo, es llamativo que solo durante los últimos tres años y medio varios investigadores han criticado pública y vehementemente la falta de recursos con los que cuenta el organismo. Recuerdo que, durante el gobierno anterior, una investigadora en el área de bioquímica me comentó reiteradas veces que era difícil conseguir reactivos para el laboratorio en el que trabajaba porque su precio era en dólares y no contaban con recursos suficientes. También recuerdo que en 2010 me fue aprobado un proyecto plurianual para el período 2010-2012. El dinero para el primer año fue depositado en tiempo y forma, lo que no ocurrió durante el segundo año. Cuando me comuniqué con el organismo, me dijeron que, por falta de recursos, estaba establecido que el primer año se abonaba íntegramente, mientras que los dos años restantes se abonaban con retraso. Fue lo que sucedió: los montos correspondientes a 2012 terminaron de depositarse a fines de 2014.

Por la honestidad intelectual que debería regir el comportamiento de todo académico, habría deseado que los mismos investigadores que ahora alzan su voz para quejarse de problemas reales lo hubiesen hecho también antes para quejarse de problemas idénticos o similares. Asimismo, habría sido deseable que esos investigadores hubiesen denunciado la tergiversación de las estadísticas públicas y el hostigamiento a los técnicos del Indec.

Diego Machuca

diegoemachuca@live.com

Memoria

En el acto de Cristina Kirchner en la Feria del Libro, un grupo de militantes peronistas impidió trabajar a la periodista de Telenoche, a los gritos de: "Macri, basura, sos la dictadura". Desearía que algún periodista les recuerde a esos militantes, pero también a todos los argentinos, que durante la dictadura del general Perón no había libertad de prensa y mucho menos libertad de expresión. Si en algún momento, en la calle o donde sea, un ciudadano hablaba mal de él te llevaban preso y te esperaba no solo las rejas, también la picana eléctrica.

¿Cuándo vamos a recuperar la memoria los argentinos?

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Transporte a la Feria

Hemos observado la convocatoria "espontánea" de militantes de Unidad Ciudadana transportados por gran cantidad de micros escolares de todas las localidades del Gran Buenos Aires para la presentación del libro de la expresidenta Kirchner en la Feria del Libro.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Orgullo y vergüenza

Titular: Macri convoca a Cristina. Está muy bien que el Presidente convoque a una líder política con importante intención de voto. Lo que no está bien es que haya un tercio de argentinos con esta intención cuando la señora Cristina Fernández de Kirchner está procesada en más de una docena de juicios y dos tercios de los argentinos creemos que es culpable en la mayoría de los casos, y por lo tanto cabeza de varias organizaciones delictivas. Un siglo atrás y durante varias décadas, los argentinos que circulaban por países hermanos adquirieron fama de insoportables orgullosos de su país. Era lógico: la Argentina había llegado a colocarse entre los países más ricos del mundo no solo por su economía, sino también por su educación y su cultura. Hace poco más de un mes fui invitado al Festival de Cine en Español de Málaga y en todas las conversaciones que tuve con colegas y amigos surgió la misma pregunta: ¿qué les pasó a los argentinos? ¿Van a elegir presidenta a una exfuncionaria que nadie duda de que su marido y ella han sido cabezas y beneficiarios de la más grande corrupción que se haya dado en Occidente?

No encontré ni encuentro respuesta, pero sí siento mucha vergüenza.

Héctor Olivera

DNI 4.244.654

Reformas pendientes

Estamos todos de acuerdo con que tenemos que producir más y competitivamente, pero antes tenemos que hacer muchas reformas para dar seguridad jurídica, educación, bajar el gasto público, normalizar las instituciones y tantas cosas más, que den previsibilidad y certeza de que se respetarán las inversiones genuinas, que son las que producen empleos y pueden contribuir a exportar y a generar divisas.

Fernando J. Figini

DNI 4.813.359

Venezuela

Continúa en Venezuela la persecución a los opositores. A los muertos y heridos en las protestas, hay que agregar que encapuchados se llevaron de su casa al jefe de Gabinete de Guaidó, acusado de dirigir una célula terrorista. También agentes del Servicio de Inteligencia arrestaron al vicepresidente del Congreso que preside Guaidó y lo trasladaron a un centro de detención, conocido por las torturas que aplican a los presos políticos. Esta semana, el gobierno retiró la inmunidad parlamentaria a representantes de la oposición. Uno de ellos se refugió en la embajada argentina. El Tribunal Superior de Justicia, que es chavista, los acusó de traición a la patria y conspiración. Mientras tanto, en nuestro país, salvo el kirchnerismo, que manifiesta su solidaridad con Maduro, no se conoce de nuestros políticos una firme condena a esta tiranía sangrienta, igual o peor que las de Somoza o Trujillo.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Ese andamio

Se trata de un lugar privilegiado en una ciudad que, por fortuna, exhibe muchos sitios atractivos. Es una manzana triangular limitada por la avenida Santa Fe, Maipú y Marcelo T. de Alvear. El edificio tiene rasgos notables y fue el Palacio Haedo, antes aun de que la Plaza San Martín fuera rodeada por mansiones de colección. Es la sede de la Administración de Parques Nacionales y monumento histórico nacional. Pues bien, esta construcción, que podría ser un punto de atracción para turistas nacionales y extranjeros, se caracteriza por un detalle que sorprende: es un andamio que permanece a su alrededor desde hace aproximadamente quince años. La razón de ser de este andamio es proteger a los peatones de la posible caída de trozos de revoque o molduras. La ironía es que si se calcula lo pagado por el alquiler de este esqueleto metálico a lo largo de años, el importe resultante (que calculamos en aproximadamente 26 millones de pesos) hubiera alcanzado para poner en valor este edificio e incluso reciclar sus interiores.

Arquitectos Luis J. Grossman y Lucio Neumann

luisjgrossman@gmail.com

En la red

Viaducto del FF.CC. Mitre

Facebook

"Algunos escriben libros de 'Yo yo yo yo yo y yo',y otros hacen obras que se ven..." - G. Navarrete

"La verdad que estas obras son las que los porteños agradecemos;el metrobús que tanto lo criticaron es una de las mejores cosas que pudieron poner" - Marisa Coscarelli

"Quizá no nos alcance para muchas cosas, pero por lo menos la ves en un tren, en una ruta, en cloacas, en agua... Antes dentro de los bolsos no se veía" - Alberto Seppi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina