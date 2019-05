De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2019

Compromisos

Pensé que después del default, los políticos argentinos habían aprendido que no se pueden romper los compromisos sin consecuencias y no pagar una deuda. Lo único que se logra es que ya nadie confíe en los argentinos. Con mucho esfuerzo, estos últimos cuatro años se ha visto que el gobierno empuja para ir de nuevo por la senda de un comportamiento correcto: no mentir, honrar los compromisos, respetar las leyes, la división de poderes, etc. Escuchar ahora a políticos (que uno pensaba que habían aprendido) como Roberto Lavagna pedir que el Presidente vaya a ver a los que nos prestaron plata y "renegocie" es inadmisible.

Renegociar (tal como se sugiere) es lo mismo que decir: "Lo que acepté que iba a pagar ahora digo que no lo voy a pagar de la forma que firmé".

Señor Lavagna: si usted gana la elección y asume como presidente, las promesas que está haciendo a la ciudadanía, ¿también nos las va a renegociar?

Rodolfo Miani

DNI 17.856.757

Diálogo y acuerdo

Los diez puntos incluidos en la propuesta de acuerdo presentada por el Presidente (a los que deben agregarse otros referidos a la educación como palanca indispensable para la movilidad y la inclusión social y el respeto a las reglas republicanas de independencia de poderes, especialmente del Poder Judicial) son principios universales de buen gobierno que ya no se discuten en casi ningún país del mundo. No se trata de reglas de juego impuestas, sino de principios básicos de buena administración. Desde su creación, en 2014, el Foro de Convergencia Empresarial viene proponiendo un acuerdo de este tipo que promueva y dé previsibilidad a la inversión privada y a la creación de empleo formal, única forma genuina de erradicar la pobreza. En el documento "Bases para la formulación de políticas de Estado", emitido en mayo de 2014, incluimos un listado de propuestas de políticas de Estado que coinciden con las propuestas por la Presidencia de la Nación. En el mismo documento concluimos que "nuestra aspiración es que existan políticas de Estado que trasciendan los diferentes períodos constitucionales de gobierno, para lo cual es necesario el compromiso público de los partidos políticos".

Por último, creemos que deben desestimarse las críticas que se refieren a la oportunidad de presentación de esta iniciativa o a la acusación de especulación política. Este proceso de diálogo entre las fuerzas políticas para tratar de llegar a consensos básicos es tan importante que se inicie y se lleve adelante para la Argentina que los cuestionamientos y obstáculos deben ser superados con convicción y firmeza.

Miguel Carlos Blanco

Coordinador del Foro de Convergencia Empresarial

DNI 4.548.011

Otro "nunca más"

Después de presenciar el deplorable ataque de los fanáticos kirchneristas en La Rural contra una periodista que estoicamente siguió transmitiendo su nota, creo que es hora de que se haga responsables a las autoridades de los partidos políticos de los vergonzosos escraches, ataques en patota y actos incivilizados que protagonicen sus partidarios, y que tengan alguna sanción. Esto también debe ser un "nunca más".

Amelia Mourglier

melam1948@gmail.com

Rehenes

El jueves pasado, los vecinos de Palermo y los automovilistas en general fuimos rehenes del caos de tránsito generado en las inmediaciones de La Rural en la hora pico del regreso a nuestros hogares, producto de que una de las arterias principales (la avenida Sarmiento) fue cortada por un acto por la presentación de un libro. El predio de La Rural posee una superficie de varias hectáreas, las suficientes como para que los que quisieran ir al acto pudieran ingresar sin inconvenientes y no perjudicaran el normal desenvolvimiento del tránsito y de las personas ajenas al evento. "Sinceramente", fue otro lastimoso caos que una vez más tuvimos que soportar.

Pablo Lagomarsino

pablola001@gmail.com

Policía de la Ciudad

En la habitual cena de los sábados por la noche de Mirtha Legrand estuvieron presentes personas del ambiente artístico, periodistas y el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, junto a su esposa, quienes mantuvieron un diálogo muy fluido con la conductora. Pero Rodríguez Larreta se olvidó de comentar el fracaso de la policía de la CABA. No entiendo cómo ninguno de los presentes ni la señora Legrand profundizaron sobre ese tema. Diariamente tenemos hechos luctuosos de inseguridad. Quien esto escribe tiene 45 años de antigüedad en la Policía Federal Argentina y experiencia suficiente como para expresarme como lo estoy haciendo.

Con la vida de la gente no se juega. Lamentable.

Jorge Alberto Gómez

jorgealberto.gomez@yahoo.com.ar

Viaducto Mitre

Calurosas felicitaciones al gobierno de la ciudad y a todos los que construyeron el fantástico viaducto Mitre. Cómo alegra ver lo que se puede hacer cuando realmente se quiere. ¡Qué país maravilloso tendríamos si se hubiera trabajado así durante los últimos cincuenta años!

Daniela Di Segni

DNI 4.422.440

Contadores

Falta un mes para el vencimiento de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y a los bienes personales y todavía no anda la página de la AFIP para poder hacer las presentaciones. Los contadores estamos superados de trabajo, con requerimientos de la AFIP y otros organismos. ¿Cómo pretenden que cumplamos con nuestras obligaciones en estas condiciones? Ser contador en este país es cada vez más difícil.

Florencia Franchino

DNI 26.257.710

En la Red

Aplastante victoria de Schiaretti en Córdoba

Facebook

"No hubo sorpresa. En Córdoba gobierna un peronismo anti-K, por eso siempre se mantuvo buena comunicación con el gobierno nacional" - Dan Vand

"En 2015 Cambiemos ganó con todos los votos, UCR y peronistas anti-K. Estas son las PASO. En las generales vuelven a votar a Macri" - Marcelo Tonini

