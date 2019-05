De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019

¿Renunciamiento?

Cristina sabe que por su personalidad, su situación judicial y el rechazo que genera no puede atraer a los peronistas moderados que necesita para ganar. Piensa que escondida detrás de Alberto Fernández quizá lo consiga. Además, podrá así evitar las conferencias de prensa o las conferencias abiertas que siempre aborreció (recordar el papelón de Harvard) y los debates obligatorios que no sería capaz de sostener. Si tuviera suerte y AF ganara la elección, el 11 de diciembre este decretaría (como lo hizo Cámpora con los guerrilleros) un indulto para todos los corruptos encarcelados o procesados, incluida Cristina. Unos meses después (como también lo hizo Cámpora, aunque no por su voluntad), renunciaría y la vicepresidenta asumiría con un legajo impecable y sin riesgos judiciales. Alberto sería nombrado jefe de Gabinete o embajador y Zaffaroni, ministro de Justicia, con lo que en un año más tendríamos una nueva Constitución de corte chavista, sin Poder Judicial y con un servicio de Justicia dependiente del Ejecutivo.

Este es el sueño de Cristina y su último intento de evitar la cárcel. ¿De qué renunciamiento me hablan?

Héctor Pastorino

DNI 4.081.837

Sin sustento

Un flamante candidato a presidente de la Nación acaba de afirmar: "Vamos a tener que revisar muchas sentencias que se han dictado en los últimos años, que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica". Parece que ignora el artículo 109 de la Constitución Nacional, que establece que "en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas". Creo que lo que carece de todo sustento y racionalidad jurídica son sus expresiones, las cuales, además, prenuncian una plataforma en la que la violación a nuestra ley fundamental es su base de sustento.

Enrique V. del Carril

DNI 7.493.338

Marionetas

Las últimas novedades políticas transformaron a los ciudadanos en espectadores de una representación de menor categoría: el teatro de marionetas, donde los actores son muñecos movidos por hilos u otros mecanismos. Habitualmente quien los maneja entre bambalinas es además ventrílocuo. Los hace moverse y hablar a su gusto, condiciones ampliamente reconocidas en la organizadora del espectáculo.

Lucio Cornejo

DNI 8.171.030

Fórmula

Esto no es nada nuevo. Cristina siempre tuvo problemas para elegir vice.

Isidro Braun

braunisidro@gmail.com

Amnesia política

Ante la destacada columna de Néstor O. Scibona en la sección Economía del último domingo, "Amnesia política, método para tergiversar la historia", sugiero que los que no la hayan leído lo hagan, y los que lo hicieron lo vuelvan a hacer. Por su documentado contenido, su precisión en hechos conocidos, así como por la excelente sintaxis en su escritura es que hago esta recomendación.

Rodolfo Puente

DNI 4.036.458

Recomendaciones

Un informe publicado por el Banco Mundial sobre el retraso de la Argentina entre 1950 y el presente confirma hechos conocidos, como el aumento de la pobreza o que en estos 70 años el crecimiento de la economía ha sido la mitad del experimentado por países de alto rendimiento y menos de un tercio del de los emergentes asiáticos, y aporta "perlitas" como que solo la República Democrática del Congo supera a nuestro país en años de recesión. Para revertir esta pésima performance, el informe recomienda políticas que apunten a (cito): a) "marco macroeconómico y fiscal estable", b) "economía abierta", c) "el sector privado como impulsor de puestos de trabajo" y d) "crecimiento inclusivo y resiliente al cambio climático".

Apelando un poco al humor y otro a la memoria, seguramente pronto oiremos dirigentes políticos, empresarios, sindicales y religiosos afirmando: 1) que las políticas que provocaron el retraso de la Argentina (de hechura peronista, pero continuadas por militares, radicales, desarrollistas y seudoliberales) son las únicas que garantizan la justicia y la paz social; 2) que el término "marco macroeconómico y fiscal estable" disfraza una propuesta de "ajuste salvaje", confirmando que el Banco Mundial es un nido de neoliberales "ajustadores seriales"; 3) que "economía abierta" es sinónimo de país exclusivamente agroexportador, 4) que proponer al "sector privado como impulsor de puestos de trabajo" es lo mismo que favorecer una reforma laboral neoliberal para precarizar el trabajo y condenar a los trabajadores argentinos a la esclavitud y 5) que la expresión "crecimiento inclusivo y resiliente al cambio climático" es tan solo un cortina de humo para ocultar el espíritu "gurka" que atraviesa todo el informe.

Ojalá me equivoque.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Museo Paleontológico

El sábado pasado tuve la suerte de recorrer el muy agradable Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, ubicado en Villa El Chocón, Neuquén. Dos increíbles coincidencias se dieron al respecto: la primera, que ese día era el Día Internacional de los Museos Paleontológicos (no lo sabía); la segunda, que el domingo 19 de mayo LA NACION dedicó la nota principal de la sección Turismo a ese museo y a otros de la zona dedicados al conocimiento, la investigación y la difusión del enorme acervo paleontológico de la región en materia de dinosaurios. Van mis felicitaciones y agradecimiento como argentino a todos los que trabajan en silencio para descubrir, proteger y dar a conocer tamaña riqueza paleontológica y por el enorme esfuerzo que realizan en recursos humanos, material e infraestructura, para que esté todo al servicio de la investigación y de la sociedad. Larga vida al Museo Bachmann y a todos los museos similares de la zona.

Mariano Esper

DNI 22.798.554

