De los lectores: cartas & mails

Oxímoron argentino

Es un poco extraño, como un oxímoron argentino: el juicio por corrupción en Vialidad Nacional se hace por la creación de una asociación para estafar al Estado. ¡Y al mismo tiempo los acusados se ofrecen para dirigir el Estado por cuatro años más!

Me lo comentó una amiga, y es tal cual.

Walter Waisman

DNI 7.577.001

Alberto y el Twitter

La expresidenta Cristina Fernández ha nominado candidato a presidente a Alberto Fernández. Se ha especulado que tal elección respondía a las dotes de moderación, cultura y experiencia en la gestión pública del doctor Fernández. Lejos de ello, a poco de elegido para tan destacada posición, el flamante candidato se trenzó en violentos intercambios vía Twitter utilizando los más soeces y vulgares epítetos para denostar a sus ocasionales interlocutores. Si estas reacciones fueran un anticipo del talante y los modos de un potencial futuro presidente, no parece haber elegido el modo más auspicioso para su presentación ante la sociedad.

Emilio Daireaux

DNI 4.369.789

Mercados

Después del anuncio de la fórmula Fernández bis ocurrieron algunos hechos significativos: 1) Cristina fue recibida con besos y abrazos en Comodoro Py por Hebe de Bonafini, una fuente de odio e irracionalidad importante, además de otros notorios exterroristas; 2) Alberto Fernández visitó la cuna política, económica y de la corrupción K, Santa Cruz, y rindió culto a Alicia Kirchner y al mausoleo de Néstor Kirchner; 3) el propio Alberto declaró que el proceso judicial a Cristina debía revisarse .

Si esto es la moderación que calmaría los mercados, temblemos.

Agustín Colonna

DNI 4.418.446

Visión ética

Hoy, más que nunca, creo que las elecciones de este año requieren una visión ética del ciudadano. Si bien vivimos con serios inconvenientes, lo que debemos tratar de preservar y cuidar es la calidad institucional del país. Por una parte, hay un relato populista, dirigido (aunque suene casi a redundancia) al pueblo, una categoría borrosa que abarca a marginados, desocupados y excluidos, y puede abarcar a la baja burguesía, según convenga electoralmente. En contraste con el proletariado, el pueblo populista no es un gigante dormido. Hay un sector de personas que solo sienten, generalmente no suelen pensar por sí mismas ni organizarse. Por esas razones necesitan un líder que los represente, los interprete y los sacuda de la apatía mediante una retórica antagonista.

En síntesis, no responsabilicemos a los gobernantes cuando los que elegimos somos nosotros, los responsables del pasado, presente y futuro.

Carlos Alberto Ferrer

carlosferrer4010@hotmail.com

Vida y muerte

La doctora Estrella Perramón, quien practicó un aborto a una joven de 17 años del que resultaron muertos tanto la madre como el hijo, hace un par de meses fue absuelta por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut: se perdieron la dos vidas. El doctor Leandro Rodríguez Lastra, quien se negó a practicar un aborto a una mujer de 19 años que cursaba un embarazo de 22 semanas y media (sexto mes de gestación), acaba de ser declarado culpable. La criatura nació y se dio en adopción (hoy tiene dos años): se salvaron las dos vidas. ¡Vergonzosa y cruel paradoja entre la vida y la muerte! ¿Cuál de los jueces se pondrá al menos colorado?

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Google y Huawei

Respecto de la nota del 20 del actual "Tras el veto de Trump, Google rompe con Huawei", se podría pensar que el conflicto entre ambas empresas se debe a la disputa comercial iniciada por Trump contra China, siendo el responsable de esa guerra. Soy usuario de ambas: tengo teléfono móvil Huawei y utilizo Gmail y Chrome. En mayo de 2015, cuando todavía Trump no era presidente, estuve durante diez días en China con mi teléfono Huawei, pero durante toda mi estadía no pude usar ni mi correo electrónico ni el navegador Chrome, pues en China no había acceso a ninguno de esos dos servicios de Google. Estuve durante esos diez días aislado del resto del mundo. Fui una víctima más del conflicto que tiene Google con China desde 2010, debido a las políticas de censura que tiene el gobierno de ese país en todo su territorio excepto Hong Kong, que Google no aceptó, a diferencia de otras empresas norteamericanas, como Microsoft y Yahoo.

Datos sobre este conflicto entre Google y China fácilmente se pueden encontrar en internet, en la publicación de Wikipedia: "Censura de internet en la República Popular China".

No me cabe duda de que Google aprovechó la oportunidad para devolver "gentilezas" a los chinos a través de Huawei.

Gabriel E. Klimovsky

DNI 8.104.022

Debajo del viaducto

Debajo del nuevo Viaducto Mitre, en la estación Belgrano, entre las calles La Pampa y Mariscal Sucre, han implementado el estacionamiento de colectivos, exactamente frente a todos los edificios de la calle Montañeses, con el perjuicio que esto implica: impacto ambiental (tanto de los gases contaminantes como de los ruidos intensos) y mal olor de los baños químicos. Según estaba proyectado originalmente, este iba a ser un corredor verde con áreas de descanso. Asistimos a reuniones convocadas por el gobierno de la ciudad, en las que especificamos que las áreas debajo del viaducto debían ser espacios verdes. De buenas a primeras terminaron armando el playón para colectivos. Solicitamos que sea trasladado a un espacio en el que los vecinos no se vean perjudicados.

Alba Pereiro

DNI 11.018.994

