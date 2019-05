De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2019

Carta de la semana

La fórmula del éxito

Lo dijo Albert Einstein. Si "A" es igual al éxito, entonces la fórmula es: A=X + Y + Z . "X" = Trabajo. "Y" = Creatividad. "Z" = Boca bien cerrada.

Por favor , explíquenselo muy, pero muy bien a todos los candidatos, pues casi sin excepción hacen exactamente lo contrario: solo hablan mal de sus adversarios, critican, ofenden, pero creatividad y boca cerrada = cero. Los países exitosos lo son pues cumplen estrictamente estas reglas y terminan haciendo todo muy bien, sean del partido político que sean. En caso de una crisis grave, la creatividad siempre supera al conocimiento.

José Alejandro Castro

DNI 4.567.832

Unidad necesaria

Presidente Macri, gobernador Schiaretti, lo que está en juego no es la grieta, sino el destino de la república. La opción es un país con independencia de poderes y respeto de la Constitución o un régimen como el de Venezuela, en donde no se respetan las libertades individuales y la población padece hambre. La fuga de más de cinco millones de venezolanos demuestra esa nefasta realidad. Jamás he actuado en política y por eso desconozco sus manejos, pero habiendo escuchado el discurso republicano de Schiaretti después de su arrasador triunfo en Córdoba y teniendo en cuenta el peligro de la vuelta a un régimen de latrocinio y obscena impunidad, les ruego depongan sus posturas partidarias y personalistas y encuentren la manera de unirse. Esa unidad resulta indispensable para asegurarnos una república en donde todos seamos iguales ante la ley, con un Poder Judicial independiente, libertad de prensa y libertades individuales, en la que los argentinos tengamos la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades individuales y así potenciar el desarrollo de nuestra patria. La antinomia ya no es de peronistas o antiperonistas, es república o totalitarismo. La historia los va a juzgar por las posturas que adopten en esta instancia decisiva para nuestro destino y el de las futuras generaciones de los argentinos.

Carlos J. Laplace

DNI 7.660.63

Fórmula

Brillante la frase del economista y candidato presidencial José Luis Espert sobre la nueva fórmula peronista: "El orden de los Fernández no altera el producto". Porque, seamos claritos, ¿Alberto presidente nombrará algún ministro que no le guste a Cristina? ¿La lista de diputados nacionales incluirá a alguien que no sea del agrado de la expresidenta? ¿Los candidatos a gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires no serán aprobados por ella? Entonces, repitamos, Alberto al gobierno y Cristina al poder. Como en las viejas épocas.

Antonia Farias

geo@sion.com

Destrato

Soy uno de los cientos de miles que están contentos y a la vez orgullosos de tener a Macri como presidente. A los 44 años se animó a pensar distinto y a armar una opción seria frente a radicales y peronistas. ¿Hace bien todo? No, ni él, ni su equipo. Ni Messi, ni los Pumas, ni la selección, ni nuestros industriales, ni el campo hacen todo bien. ¿Hace un 70% bien? Tampoco. Pero me conformo con que en solo tres años le hayan salido solo un 50% de las cosas bien, y que les haya puesto el pecho a las mafias, que haya retomado las relaciones normales con el mundo e intente un país normal. Y pienso (los invito también a ustedes a pensar): ¿quiénes serían hoy nuestras alternativas electorales si no estuviera? No creo que él se merezca de los argentinos ni el destrato que muchos le dan, ni que minimicemos los enormes cambios estructurales que (con minoría en el Congreso) de a poco está logrando consensuar.

Mi respeto y agradecimiento a Macri. Sin duda, la historia será más generosa con él que con sus contemporáneos.

Ignacio Vicente de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Ropa vieja

El rejunte impensado de candidatos me hizo recordar un plato de comida que se hacía antiguamente en las casas, cuando iban quedando restos de distintos alimentos: se hacía un fondito, se mezclaban y se lo llamaba "ropa vieja". Y, aunque los jóvenes no lo crean, figura hasta en viejos libros de cocina.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Padrón electoral

Es imposible presentar un reclamo sobre el padrón electoral provisorio. La página para presentar el formulario electrónico está permanentemente bloqueada. Solo publicitan que hay plazo hasta el 29 de este mes para presentarlo. En mi caso, efectué cambio de domicilio el 7 de enero de este año. Y sigo figurando con el domicilio anterior. ¿Alguien me puede indicar cómo debo proceder?

Juan Carlos Duplaá

juan.duplaa@gmail.com

Un fracaso del Estado

El jueves pasado por la noche escuché a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmar que "es un logro que hayamos tenido más asistencia social". No soy una persona instruida en ciencias sociales, sociología, políticas públicas ni economía política, pero no soy idiota como para no darme cuenta de que si un gobierno (y esto viene ocurriendo desde hace 70 años) debe permanentemente ampliar la asistencia a sus ciudadanos es porque las necesidades básicas no están cubiertas; es porque lo que faltó fue lo más importante que debe generar un gobierno: trabajo.

Realmente estoy cansado de que este y los gobiernos anteriores me quieran vender como "presencia del Estado" lo que en realidad es un fracaso del Estado y de los gobernantes que hemos "sabido" elegir.

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Tragedia de Monte

Lo ocurrido en Monte, donde chicos de 13 y 14 años que habían salido a dar una vuelta terminaron muertos, porque la policía los persiguió como delincuentes, no es una situación aislada. Es producto de un sistema policial centralizado que debería reemplazarse por uno de comisarías dirigidas por jefes de policía elegidos por los vecinos. Seguramente estarían ocupándose de sus hijos y los hijos de sus vecinos en lugar de perseguirlos a los tiros.

Douglas Jarvis

douglas.jarvis@gmail.com

Tener una pyme

Conmovedora la nota "Los nuevos pobres". Me emociona y me enfurece. Tengo una pyme comercial con 16 empleados. Todos en blanco desde siempre. Doce de ellos con más de 25 años de antigüedad. Podría tomar diez empleados más en lo inmediato. Pero no lo hago por la industria del juicio laboral. Cualquier nuevo empleado requiere un año de entrenamiento y para darme cuenta de si es la persona indicada. Necesito tener la seguridad de poder despedirlo, así sea pagando las inmensas indemnizaciones de ley. Pero de inmediato me caerá un juicio inventado. Deberé pagar abogados. Rezar por que sean fieles. Comprometer testigos. Atender peritos (y pagarlos). Perder muchísimo tiempo y energía. Trabajo extra del contador. Impugnar los falsos testigos de la otra parte. Y muchas molestias más durante un mínimo de tres años. El juicio lo ganaré, pero ya no tendré las ganas de hacer crecer mi pyme.

Los salarios altos, las cargas sociales, los aportes patronales, todo eso no me molesta. Es dinero, calculable, y va a los precios. Lo que necesito es tener la posibilidad de despedir a quien no me parezca eficiente o sea problemático. Mi conmoción por los nuevos pobres me llevará a donar dinero, comida, materiales donde sea necesario. Es difícil que yo, como muchos otros que tratan de sacar adelante una pyme en el país, podamos tomar más empleados a menos que se hagan las necesarias y urgentes reformas en el fuero laboral.

Abel E. Drechsler

abeldre@fibertel.com.ar

El arte hoy

Señor Gianera: ¡felicitaciones! No es la primera vez que leo una crítica suya. El sedimento del tiempo hará que se pueda separar una obra de arte de un cúmulo de fraudes, tonterías, falta de respeto y otras aberraciones. ¿Por qué el público se deja engañar? Por miedo a objetar algo y hacer el ridículo (esnobismo). En tanto, prosperan los negocios urdidos por dealers y galeristas. Infaltable la cita a Andersen ("El rey está desnudo"). Nos hace falta un coro de niños, acompañados por críticos sensibles, todos gritando: "El rey esta desnudo". Entretanto, la gente se moviliza por el arte únicamente cuando hablamos de millones.

Horacio Vodovotz

DNI 4.400.219

En la red

Siete policías investigados por la tragedia de Monte

Facebook

"¿Qué hacían menores fuera de su casa?¿Dónde está el rol de padres y sus límites? ¿Qué nivel de formación tiene la policía,en qué consiste su preparación y capacitación?" - Li Tosky

"¿A esa hora de la madrugada van a adivinar que van menores y no chorros escapando del control policial?" - Carola Pereyra

"No entiendo cómo les ordenan que paren para un control, se escapan y chocan contra un camión. ¿Y es culpa de la policía?" - Reinaldo Barra

"Nada se justifica... pero ¿qué hacían tres menores con un mayor a altas horas de la madrugada? ¿Y los papis sabían?" - Pato Sánchez

