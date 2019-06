De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019

Fallo del Ciadi

El Ciadi falló en contra de la Argentina por la estatización de Aerolíneas. El gobierno anterior no midió las consecuencias de sus actos más temerarios: estatizó Aerolíneas incumpliendo los procedimientos que debían realizarse. Lo mismo con YPF, y el resultado será el mismo. Quienes tomaron las decisiones, haciendo mala praxis, ¿no deberían ser juzgados? ¿No tendrían que responder con sus bienes? Deberían votarse leyes para que esto no vuelva a suceder.

Carlos Hernán Zabala

Decisión política

Los piquetes ocurridos durante el paro general del día 29 demostraron, una vez más, que si hubo cortes de puentes y de accesos a la ciudad fue porque el gobierno nacional los habilitó, porque el Ministerio de Seguridad no accionó todos los recursos disponibles para permitir que el resto de la ciudadanía transitara libremente por las calles. Y para esto no hay ningún otro "pero" más que el de la decisión política de hacer lo que hay que hacer: cumplir los protocolos de seguridad. Si durante el G-20 se hizo, fue porque se quiso hacer, porque hubo voluntad política de hacerlo. Y si durante los paros extorsivos de la CGT no se hace es por falta de voluntad o por debilidad política.

César Monicat

Mano de obra

El Ministerio de Desarrollo Social debería ofrecer trabajo en cualquier lugar del país a los beneficiarios de los planes, incluso pagándoles el pasaje. Se sabe que se necesita mano de obra para cosechas, construcción y otras tareas que no requieren estudios ni capacitación especial en localidades del interior. A aquellos que no aceptasen se les debería suspender el beneficio. Basta de mantener holgazanes, por favor.

Lucio Strazza

Mandato centenario

Desde mi niñez recuerdo un postulado plasmado en el testamento político de uno de los fundadores del radicalismo: "Que se rompa, pero que no se doble", norma que debería ser conocida y practicada por la corporación política, sin distinción de banderías. Creo que hoy, y tal vez sin saberlo, solo dos de los numerosos candidatos y precandidatos a presidente y vice parecen honrar este más que centenario mandato; son ellos el presidente de la Nación y el gobernador de Salta. En el actual panorama de mediocridad y corrupción, este es un dato esperanzador.

William Miguel Jacobo

Escarmienten

Sinceramente y "escarmienten" se escribe utilizando exactamente las mismas letras, es decir: "Sinceramente" les recomiendo a todos mis compatriotas que "escarmienten" de una buena vez y tomemos la enseñanza o experiencia que se extrae de los mismos y reiterados errores o faltas, propios o de los demás, de estas últimas ocho décadas y evitemos volver a caer en ellos, exigiéndoles a los candidatos madurez, creatividad, propuestas, programas, etc. Y basta de críticas de mal gusto entre adversarios, que solo apuntan a ganar, pero sin un mínimo programa concreto de qué hacer, cómo, cuándo y con qué.

José Alejandro Castro

Combustibles

Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, criticó en Córdoba la diferencia de precios entre biocombustibles y los combustibles fósiles por la "asimetría tributaria" que existe. "La política de biocombustibles es un costo tributario para una nación que está quebrada", dijo. Cabe responderle que el único actor subsidiado en esta película es el sector petrolero, al cual se omite cobrarle el costo de reparación del daño ambiental que ocasiona, por desenterrar y sumar a la atmósfera millones de toneladas de carbono que a la naturaleza le tomó millones de años fijar en el suelo. El cambio climático que causan políticas energéticas irresponsables -como la propuesta por Lopetegui- le cuesta al país miles de millones de dólares, como ocurrió el año pasado ante un fenómeno climático extremo que provocó la pérdida de un tercio de las cosechas y puso en jaque a la economía del país. Si el secretario de Energía busca aumentar los recursos tributarios, que comience por cobrar un tributo a las emisiones de carbono, en lugar de proponer medidas que atentan contra las finanzas de la Nación al desestabilizar su principal fuente de recursos, que es el agro.

Santiago José Paz

Embriones

Al interesante editorial sobre embriones congelados desearía agregar un concepto: todo embrión humano merece el respeto propio de un individuo de nuestra especie, quien goza de una dignidad intrínseca simplemente por ser lo que es, y tal dignidad no se pierde por el hecho de que algunos ignoren o desprecien sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida. No olvidemos que dejar morir equivale a matar.

Leonardo H.Mc Lean

Trivium

He leído la columna de Jorge V. Crisci sobre el trivium de nuestro tiempo. No obstante estar de acuerdo en algunas amenazas que el desarrollo ha traído, quisiera contradecirlo en un tema: el de la pobreza. Según las estadísticas, esta ha caído porcentualmente a pesar del explosivo aumento de la población mundial. Más allá de cómo se la defina. Lo que me ha resultado chocante es el neologismo "inteligencia social". La explicación que se da es un verdadero trivium. Todo cabría en ella, constituyéndose en un claro ejemplo de lo que el abuso del adjetivo "social" ha provocado: un caos babeliano de interpretaciones, muchas veces opuestas.

Justicia, inteligencia, matemática, geometría, etc., no lo necesitan.

Carlos Vitas

