De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019

Primero, educación

Está visto que es muy difícil que los partidos políticos se pongan de acuerdo en diez puntos básicos de gobierno. Quizá sea conveniente empezar por uno solo, y una vez concluido este, recién entonces pensar en el segundo objetivo. ¿Y si empezamos por la educación?

Ramón Marangoni

arrobamaranga@gmail.com

Corruptos los dos

Comparto lo manifestado en su carta por el señor González Sbarbi, que el que apoya a un corrupto con su voto es tan corrupto como el candidato. Entonces tenemos un 30 por ciento de corruptos en el país, por lo cual esto no tiene solución.

PD: felicitaciones por "Las palabras" de Graciela Guadalupe de este último domingo.

Jorge Bielsa

DNI 7.844.818

Sistema jubilatorio

El problema descripto en el editorial del domingo pasado es mundial. Aporto una modesta propuesta: que se incremente la edad jubilatoria en un solo año y luego que aumente en un año más cada dos años para las mujeres y cada tres años para los varones. Dentro de 27 años, ambos estaremos con la edad jubilatoria de 75 años sin demasiado dolor para cada afectado. De a poquito nos vamos adaptando y el sistema jubilatorio habrá vuelto a ser sustentable. No debería haber protestas por el lado de las mujeres: ¿no era que perseguimos la igualdad de género? Paralelamente, se debe instrumentar que solamente se disfrutará de la jubilación completa con 50 años de aportes anuales. Cero aportes = cero jubilación y así proporcionalmente; sería justicia para los que hemos trabajado 50 años, una posibilidad, real, que experimenté con convicción y placer. El temor de que luego venga un gobierno populista que baje la edad jubilatoria a 40 años solo se puede combatir con educación: cada ser humano debe entender la importancia del largo plazo y que la única vida que tenemos en la Tierra debe programarse mínimamente pensando en la última etapa, cuando la vulnerabilidad llega sin remedio. Un razonable bienestar mañana solamente se logra con la cultura del trabajo hoy. Y vivir algo por debajo -y jamás por arriba- de nuestras posibilidades, y el que no se convence que se haga cargo de su final. Esto vale para los países y para las personas. Nada nuevo bajo el sol.

Erik Yardin Millord

DNI 93.194.658

El país a largo plazo

He tenido la satisfacción de recibir en mi domicilio el suplemento del miércoles 29 (día del paro dispuesto por la CGT que impidió la libre impresión y distribución de periódicos en el país) "Cómo construir la Argentina del largo plazo". Cómo salir de la trampa del corto plazo y repensar la Argentina sin grietas ni internas. Eso abordan en 47 páginas José Del Rio, secretario general de Redacción, y destacados colaboradores, a quienes me permito felicitar por su brillante esfuerzo. Lamentablemente, todo lo allí expresado no se puede plasmar en octubre, porque el país se encuentra aún dividido, sin encontrar consensos para avanzar.

Sugiero su lectura a todos aquellos que participan de este escandaloso proceso electoral para que aprovechen las propuestas de los expertos en distintas áreas sobre las políticas que luchan para alcanzar ese largo plazo. Todos aportan tres soluciones. Anímese y sume las suyas.

Manuel G. Vayo

DNI 5.600.241

Discurso en Chile

Días atrás escuché al presidente de Chile, Sebastián Piñera, ante la asamblea legislativa de su país, tal como se hace en la Argentina. No había en ninguna banca de los diputados opositores un cartel con insultos o agravios contra el presidente, como sí los hubo en nuestro país. En ningún momento se interrumpió a los gritos su mensaje. Cuando se retiró, se estrechó en un abrazo con la expresidenta Bachelet. Habló de sus logros y de sus objetivos para Chile. Presentó un proyecto para bajar el número de diputados y senadores. Pero lo que más me sorprendió fue cuando dijo: "Los chilenos tienen derechos, pero también deberes, y estaremos atentos a que los cumplan".

¿ Algún político argentino será capaz de decirles a los ciudadanos que además de derechos tenemos obligaciones? Como argentino sentí vergüenza de cómo se ha deteriorado la cultura de nuestro país. Fuimos los primeros en América Latina, lamentablemente hoy hemos retrocedido en la región y en el mundo. Lo peor es que nadie se siente responsable y nadie se avergüenza de que hayamos descendido tantos lugares. ¡Y así nos va!

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Curas abusadores

He leído con pena en LA NACION la investigación sobre los sacerdotes abusadores. Creo, sin embargo, que en conjunto son muchos menos de los que conforman otros grupos sociales. Con el agregado de que la mayoría están dedicados a hacer bien al prójimo.

Juan Luis Gallardo

DNI 4.150.383

Árboles históricos

El artículo sobre árboles históricos de Buenos Aires publicado el domingo en la edición online de LA NACION incluye el pacará de Segurola, retoño del árbol a cuya sombra Saturnino Segurola aplicó la vacuna antivariólica a principios del siglo XIX. Esa vacunación fue parte de un plan global para todo el imperio colonial español, llevado adelante durante el reinado de Carlos III. En 1803 partió de La Coruña un barco con veintidós niños a bordo inoculados con el suero de la viruela. En ausencia de métodos modernos de elaboración y conservación, esos niños servían como portadores vivos de la vacuna para ser distribuidos en América, las Filipinas y otras partes del imperio. En 1805, dos de estos niños desembarcaron en Buenos Aires y proveyeron la vacuna que luego aplicaría Segurola a la sombra del pacará. Esta fue, probablemente, la primera expedición sanitaria de la historia y recibió elogios del médico inglés Edward Jenner, el creador de la vacuna antivariólica.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

En la Red

Facebook

Subte: inauguraron tres estaciones y la línea E ya llega a Retiro

"¡Excelente! Así se gobierna... pensando en la gente. ¡Felicitaciones!"- Leslie Vardecchia

"¡Adónde están los 10 km de subte por año que prometió el gobierno de la ciudad hace 12 años?" - Mara Alejo

"¿No pueden alegrarse porque hay gente, ciudadanos argentinos, que viven o trabajan en la zona y van a estar mejor? ¿Por qué todo tan destructivo?" - Rosi Zak

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)