De los lectores: cartas & mails

12 de junio de 2019

Fórmula

Con Pichetto candidato a vicepresidente de Macri, ¿asistimos al comienzo del fin del peronismo o a otras de sus reinvenciones?

Alejandro Gómez

Ejemplo austríaco

A mediados de mayo una noticia tuvo un notable impacto en toda Europa. Un video grabado en Ibiza en 2017 muestra al vicecanciller de Austria involucrado en una negociación comprometedora. El funcionario principal del partido de ultraderecha en coalición con el gobierno renunció inmediatamente a su cargo. Poco después cayeron el canciller Sebastian Kurz y todo el gabinete y se dispuso el llamado a elecciones anticipadas.

Este hecho contrasta totalmente con lo que sucede en la Argentina, donde funcionarios, políticos, etc., acusados, procesados o condenados por numerosos ilícitos y malas praxis se siguen postulando a nuevos cargos. Lo sorprendente es que aparentemente una buena parte de la población los siga apoyando. Cabe la sospecha que son cómplices o tienen intereses especiales.

Werner Trnka

Doloroso

Coincido plenamente con lo expresado por el señor Guillermo García Arias en la carta publicada el último sábado titulada "Fatiga moral". Y añado un sentimiento de vergüenza y profunda preocupación por el futuro de nuestro país. El espectáculo que nos ofrecen los políticos en estos últimos meses es inmensamente doloroso. Además de demostrarnos una total falta de ética política al saltar de un extremo al otro, especulando con la "pesca" de algún voto y el acceso a algún cargo, no expresan en ningún momento cómo solucionarán nuestros graves problemas económicos, estructurales y, sobre todo morales que adormecen nuestro presente y ponen en serio riesgo el futuro.

Juan Lorenzo Weiss

¿Capitalista?

En la columna de Eduardo Fidanza "Una elección que refleja los dilemas del capitalismo" se desliza a mi juicio una confusión: se argumenta que en la Argentina capitalista son evidentes las demandas insatisfechas de justicia distributiva y transparencia. Sea una derivada o no del régimen democrático, la configuración económica vigente en nuestro país no presenta características propias del sistema capitalista. Se trata en realidad de un país cuyo Estado mantiene a 22 millones para una población total de 45 millones, donde el impuesto a las ganancias de quienes trabajan en blanco está en un nivel del 60%, donde la falta de actualización por inflación fagocita irremisiblemente los patrimonios, donde los altísimos aranceles a la importación nos aíslan del comercio internacional (proteccionismo insoportable para "vivir con lo nuestro"), donde una pequeña o mediana empresa se funde cuando le caen con un juicio laboral desopilante? todo eso no es ni por asomo capitalismo. Llámenlo como quieran, socialismo deformado o populismo, pero calificar a este adefesio de capitalismo exigiría descartar todo lo escrito sobre el tema desde Adam Smith hasta la fecha. Es exactamente lo opuesto.

Pablo F. Marchetti

Debajo del viaducto

Las redes sociales de Belgrano Bajo, Núñez y Colegiales están que arden. La discusión gira en torno a lo que habría que construir bajo el viaducto del ramal Mitre, recién inaugurado por el Gobierno. Es simple: playas de estacionamiento para vehículos que funcionen de 7 a 21. Los funcionarios que deciden esta obra por licitación no viven en el barrio y no tienen idea del calvario en que se transformó y lo difícil que es vivir con autos que estacionan en la entrada de las casas y en lugares prohibidos, sin respetar las ordenanzas vigentes. ¿Qué esperan? No dejemos que se antepongan las especulaciones inmobiliarias y comerciales en lugar de satisfacer las necesidades de los vecinos, que deben soportar la invasión de automóviles que no pertenecen al barrio y degradan la calidad de vida de sus habitantes.

Martín Sáenz Valiente

200.000 suscriptores

Mis más cálidas felicitaciones a la nacion, que ha logrado alcanzar los 200.000 suscriptores digitales. Que sea el primer medio argentino en lograrlo es importante, pero más aún por el trabajo del equipo periodístico, reconocido por todos los medios del mundo, que dio como fruto excepcionales investigaciones como los cuadernos de las coimas, la ruta del dinero K, los casos Ciccone y Siemens y tantos otros, priorizando siempre desenmascarar los engranajes de la corrupción que tanto dañan a la Argentina. Y teniendo siempre presente la transformación republicana.

Esta conducta mantenida a través de tantos años da como resultado el apoyo permanente de un público fiel lector/suscriptor que da fortaleza a la nacion y colabora con su independencia tan apreciada.

Dante R. Quinterno

Turnos en la Anses

Me gustaría que los directivos de la Anses me informaran cuál es el trámite que debo realizar para obtener un turno a fin de iniciar mi tramite jubilatorio. A través de los medios habituales, la website o el teléfono me resultó imposible; personalmente en la sede de Córdoba y Cerrito me informaron que están colapsados, que no dan más turnos e intente todos los días a ver si alguien cancela el suyo. Esperé muchos años para llegar por fin a los 65 años, tengo todos los aportes abonados puntualmente, primero en relación de dependencia y después con el monotributo.

¿Qué tengo que esperar ahora?

Daniel Roñis

En la Red

Facebook

Fórmula Macri-Pichetto

"¡Excelente! Ahora espero el desafuero y la extinción de dominio como política de estado" - Bea Minuchin Kibrick

"Me alegro. Se "amplía" Cambiemos. ¡Sí...se puede!" - Marta Beatriz

"Yo estoy indignada. Son todos iguales. Panqueques" - Silvia Sáenz Araya

"¡Muy bien! A unir esfuerzos para llevar a la Argentina hacia el futuro" - Beatriz Geada

"Parece que ya quedó claro que la discusión no es peronismo sí o peronismo no, sino peronismo de derecha o peronismo de izquierda" - Karl von Perna

