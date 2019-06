De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019

Dejar atrás la grieta

El presidente Mauricio Macri ha elegido a su vicepresidente. Esta decisión no parece ser una táctica electoral, sino una estrategia pensando en el futuro. Esta apertura es el primer paso para que los argentinos dejemos atrás la pesada herencia de una grieta que nos ha herido como sociedad. Tal vez ha llegado el momento de replantearnos qué país queremos. Y de dejar de lado las puras especulaciones electorales.

Sonia Decker

Refuerzos

El director técnico (Cristina Fernández) saca a la cancha el mismo equipo, rotando los puestos de sus jugadores disponibles. De tener esto éxito, espera reforzar el equipo con el retorno de viejos cracks que recuperan su mejor estado físico tras las rejas.

Eduardo Ottolenghi

Consensos

Llama la atención que permanentemente se invoque la necesidad imperiosa de buscar consensos entre los partidos políticos como punto de partida para tomar decisiones. Pareciera que la Argentina no despega por la falta de esos acuerdos. En verdad, en una república, el único instrumento básico -y que consensuamos, si se me permite la expresión- es la Constitución Nacional. Sus principios deben ser la guía para cualquier decisión que se tome. Las políticas de cualquier gobierno deben inexorablemente respetarlos. Lamentablemente, su sistemática violación es lo que nos ha alejado del progreso que anhelamos. Quizás, el único consenso viable sería volver, de una vez por todas, a este instrumento que, cuando fue aplicado, nos puso en posición líder entre los países progresistas del mundo.

Benjamín Torres Argüello

Oportunidad histórica

Es una oportunidad histórica que la vida nos da a los argentinos; y especialmente al presidente Macri y a su candidato a vice. Pero no nos engañemos con las palabras amables de Carrió, diciendo que Pichetto es un hombre de Estado; o la de los radicales, avalando y mostrándose satisfechos con la decisión de incorporarlo. Es lo mejor que nos podía pasar para evitar que la trasnochada política kirchnerista vuelva a hacer de las suyas en una Argentina ya debilitada por malos gobiernos. Espero que esta oportunidad histórica única no se desperdicie, y que Pichetto no vuelva a tomar actitudes como la de votar a favor "a pesar de estar en contra" de un disparate tal como el memorándum de entendimiento con Irán, por su debida lealtad a la entonces presidenta Cristina Kirchner. Son muy pocas las veces en las que la vida y la historia le dan a una persona la oportunidad de remedar semejante error. Ojalá esté a la altura de las circunstancias.

Alejandro R. Martins

Lastimoso

Qué lastimoso es saber que gran parte del electorado de nuestro querido país esté dispuesta a elegir que nos conduzcan, en una suerte de Síndrome de Estocolmo, quienes -tal como ha sido ampliamente demostrado- nos han robado a todos (ellos incluidos), vaciaron de contenido ético sus acciones y sembrado el germen del abandono de la moral. Es de esperar que prevalezca la cordura que impida el desastre y la vergüenza.

Guillermo .M.Giambastiani

Sin contención

Quiero expresar mi profunda decepción con el servicio de atención al huésped del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires. He sido cliente de ellos por muchos años y siempre confié en sus servicios y su hospitalidad, valor que ellos promueven y por el cual dicen ser reconocidos. Hace unos días, experimenté una situación muy delicada. Durante la prestación de uno de sus servicios, en forma extraña desapareció un objeto personal de valor y estuvieron muy lejos de ofrecerme el cuidado que el suceso requería. Sin perjuicio de ser un hotel de categoría cinco estrellas, tuve que ser yo quien, como cliente, promoviera numerosos encuentros y exigiera respuestas de parte del management. Finalmente, y debido a mi insistencia, me recibió Guillaume Paupy, gerente general, pero nada cambió. No creyeron en mi palabra y evadieron toda responsabilidad de lo sucedido, sin siquiera brindarme la contención necesaria, sobre todo cuando quedó en evidencia que hubo errores groseros de parte del personal del hotel. Espero que este acontecimiento les sirva realmente para recapacitar y para cumplir con las expectativas que uno deposita en ellos a la hora de contratar sus servicios. De parte mía, perdieron un cliente.

Carolina Luchi

Agujero negro

Un hombre mata a una mujer de dos balazos en la cabeza. Juicio. El tribunal oral no lo condena, debido a que el hombre había fumado marihuana, y pudo haber sufrido un episodio de psicosis temporal. El fallo es correcto. Y precisamente eso es lo que lo vuelve terrible. De acuerdo con la ley, un argentino puede drogarse. De acuerdo con la misma ley, si comete un delito estando drogado, no es punible, lo que equivale a impunidad, incluso cuando esta sucesión de hechos sea premeditada, lo que es difícilmente demostrable. De tal modo, la ley protege al adicto, pero desprotege a la sociedad. La ley permite drogarse, sin obligación de tratamiento alguno. No regula la actividad del individuo drogado, para que en tanto que bajo los efectos de la droga, no pueda interactuar con la sociedad. Y la sociedad está en un agujero negro, donde sus derechos desaparecen.

Aníbal E. Tufró

Premios Martín Fierro

El domingo pasado miré por TV la entrega de los premios Martín Fierro. Creo que se ha desvirtuado lo que era una fiesta para todos: no es agradable ver gesticular, desbocados, a algunos actores al momento de recibir lo que tendría que ser el premio importante y serio que fue en algún momento.

Hemos nivelado para abajo, en actitudes, temas, lenguaje y pañuelos, mezclando la Biblia y el calefón.

Mercedes Campos

En la red

Facebook

La fórmula Macri-Pichetto

"¡Muy bien! El presidente elige al vice y no al revés. En otro caso, el vice elige a un títere de presidente" - Laurista Muñoz

"Qué bueno que encuentre coincidencias respecto del futuro con Macri" - Berta Cardoso"

"'Si utilizás al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar adonde vayas' (SunTzu)" - Daniel Cai Molina

