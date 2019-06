De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2019

Armado de fórmulas

Albert Einstein pasó a la posteridad a partir de la formulación de su más célebre fórmula: E=mc2. Armado tan solo de una calculadora, alguna vez tuve la fantasía de hacer el intento de desmenuzarla, tan solo para darme cuenta de que semejante tarea está mucho más allá de mis posibilidades de comprensión. Mientras Sergio Massa se reúne con los integrantes de la fórmula K, no mucho tiempo después de haber afirmado que de Cristina "nos separa más de un océano", y Miguel Ángel Pichetto se une a la fórmula de Cambiemos, tiempo después de despotricar contra el voto no positivo apoyado por Cambiemos, yo estoy intentando comprender los comportamientos de los políticos argentinos para el armado de sus fórmulas. Quizá sea mejor que regrese a mi calculadora: de repente la tarea de comprender la fórmula de Einstein me parece una bobería.

Destino de fondos

Luego de leer el fallo del juicio de José López, me llamó la atención que el destino del dinero, decidido por el juez en forma arbitraria, fueran dos hospitales pediátricos, sin tener en cuenta el Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata y al Hospital de Niños Pedro de Elizalde.Estos dos establecimientos, olvidados por el juez, atienden a toda la población pediátrica de zona sur y necesitan equipamiento que los dos hospitales beneficiados ya tienen.

La equidad y una mejor distribución de los recursos es fundamental para realizar una mejor atención médica a todos nuestros pacientes.

Sistema económico

Todos sabemos que el sistema impositivo en nuestro país es muy complicado. Cualquier actividad sufre el costo de afrontar varios impuestos, muchos de ellos superpuestos, gravando varias etapas del mismo desarrollo de la actividad productiva. El martes 11, en el auditorio del Círculo de Legisladores de la Nación, el empresario argentino y economista Teodoro Karagozian pronunció una muy interesante charla al respecto. Señaló que ante ese problema, que como industrial afronta, analizó los sistemas impositivos de varias naciones, como EE.UU., Alemania y Suiza. Llegó a la conclusión de que con solo seis gravámenes se puede financiar la actividad de cualquier país, con un costo de fiscalización mucho menor y un resultado de percepción mucho más eficiente, que redunda en un menor costo de cualquier producción. Todos sabemos que en un año electoral ningún Congreso tratará temas espinosos, pero instamos a nuestros legisladores y a los candidatos a tomar conocimiento de las ideas de este economista para poder analizarlas en el próximo período de gobierno, y a los especialistas en el tema de todos los medios de comunicación a interesarse y comenzar a analizarlas, aportar ideas y, entre todos, tratar de ponerlas en marcha para poder en un futuro cercano mejorar el desarrollo de todas las actividades de la Nación, como se desprende de las interesantísimas ideas vertidas por el expositor.

Discriminada

El 10 de junio pasado la empresa Norwegian me negó el embarque y posterior traslado aéreo desde Buenos Aires con destino Londres, simplemente porque tengo movilidad reducida. Esto sucedió pese a que el pasaje había sido previamente reservado y expedido, solicitando toda la asistencia que requiere mi caso con la debida antelación. El motivo al que aludieron para no dejarme embarcar fue que viajaba sin acompañante, y que por políticas de seguridad de la empresa mi condición me obligaba a viajar asistida, haciéndome cargo de los costos del acompañante. Asimismo, la compañía no hizo ningún esfuerzo para proponer una alternativa aceptable, ni ofreció (hasta el momento) el reembolso del pasaje. Hace diez años sufrí un accidente y desde entonces me movilizo en silla de ruedas. Sin embargo, eso jamás me impidió ser una persona independiente. Me recibí de licenciada en Economía en la UBA hace siete años, vivo sola, manejo y me encuentro actualmente terminando un máster internacional para el que fui becada por la Unión Europea, en donde resido hace dos años. En este último tiempo he subido a más de 15 aviones sola, sin ningún tipo de inconveniente. Más allá del daño económico -siempre remediable- y del perjuicio académico -que me impide actualmente estar en Rotterdam, Holanda, presentando mi tesis-, lo que viví fue una evidente discriminación, producto de una normativa de una empresa que desconoce los diferentes tipos de capacidades que tiene una persona y que está lejos de ser inclusiva.

A diez años del accidente que sufrí jamás me sentí discapacitada, hasta ahora. Esta fue la primera vez que me dijeron que no podía hacer algo por no poder caminar y, para esta empresa, eso me hace diferente. El accionar de Norwegian viola mis derechos no solo como consumidor, sino también mis derechos humanos de igualdad y trato digno.

Hackeo informativo

Cuenta Juan Ramiro Fernández, en su columna de tecnología del miércoles 12, el hackeo informativo (ya que no informático) realizado en Francia, en 1834, por los banqueros François y Joseph Blanc mediante la manipulación del telégrafo óptico. Seguramente Alejandro Dumas se inspiró en este episodio para incluir un incidente similar en El conde de Montecristo. El conde consuma una de sus venganzas sobornando al operador del telégrafo para que trasmita una información falsa que hace fracasar las inversiones de uno de sus enemigos. El telégrafo óptico, inventado por Claude Chappe, se usó principalmente en Francia desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XIX, cuando comenzó a ser reemplazado por el telégrafo Morse, más rápido, más seguro y más práctico. También hubo redes de telegrafía óptica en Inglaterra, Alemania, Rusia, España y Estados Unidos, entre otros países.

