De los lectores: cartas & mails

Peronistas

Me resulta anacrónico leer, escuchar y ver en los medios a consultores-opinadores que analizan a los candidatos o funcionarios "peronistas" en sus diversas vertientes (ya sean populistas, cuasi republicanos, democráticos, golpistas y demás subcategorías que circulan alegremente por doquier).

Es más que evidente para cualquier observador, sin necesidad de ser analista político, que el movimiento peronista, como lo llaman sus supuestos seguidores, ha desaparecido hace varias décadas, y que los que hoy se dicen peronistas no son otra cosa que personas que buscan usufructuar ese nombre ante la desatención o falta de información de muchos ciudadanos que aún no se han dado cuenta todavía de que el peronismo ha muerto hace rato. De otra manera no se explica que haya vertientes de aquel movimiento que van desde la extrema derecha hasta la ultraizquierda, pasando por todos los matices del arco político. En resumen, estos políticos de hoy día no son más que oportunistas que bajo el abrigo del nombre del viejo líder pretenden ganar votos a costa de la credulidad de los más desprotegidos.

Carlos M. Herrero

cherrero45@gmail.com

¿Voto católico?

Respondo a la carta del lector Pablo Villanueva del 14 del actual. Respeto a la vida desde su concepción hasta la muerte natural, y la prioridad y libertad de los padres en la educación de sus hijos según sus ideas. Rechazo una educación impuesta por el Estado como pensamiento único y obligatorio, como es la "ideología de género".

Pero estos principios no solo los sostenemos los católicos, sino también personas de otras creencias, como así también ateos y agnósticos.

Cecilia Berardi

DNI 3.757.874

El dólar no sube

Pretender resolver un problema partiendo de una hipótesis falsa no conduce a ninguna parte. La verdad es que la Argentina no tiene capacidad alguna de mover el dólar; es el peso el que baja porque recibe un estímulo a la baja con cada día feriado, con cada piquete, con cada paro, con cada ley contra la libre contratación laboral, con cada plan social de orden político y con cada juicio que dure años. Todo este folclore local encarece lo que producimos entre todos, nos hace poco competitivos y necesitamos cada vez más pesos para comprar lo mismo. Además, nos impide exportar y fomenta la clausura de fuentes de trabajo. Para que el peso no baje más tenemos que competir, tenemos que trabajar más que los demás pueblos. China crece y progresa desde hace varias décadas, sacando de la pobreza a 15 millones de personas por año, porque... ¡trabajan como chinos! Comunistas ellos, que abrazaron el capitalismo, y ¡qué éxito tienen! Mientras tanto, nosotros, atónitos, nos preguntamos por qué "sube el dólar" y seguimos sin analizar cómo lo hicieron los demás.

Erik Yardin Millord

DNI 93.194.658

Apto físico para chicos

En la LN Revista del 16 del actual, bajo el título de "El apto físico para chicos. Los enormes riesgos de no pedirlo", Daniel Tangona recomienda que se les haga una serie de estudios. La evaluación de la aptitud para realizar actividad física debe comenzar con un examen médico que incluye los antecedentes personales y de herencia familiar, hábitos y tipo de actividad a realizar, seguido de un examen físico completo. De los hallazgos del examen médico surge la necesidad o no de estudios complementarios. En el artículo " Cardiac screening before participation in sports" de la New England Journal of Medicine del 21/11/13, se plantea cómo evaluar a un grupo de deportistas adolescentes: las opciones propuestas van desde no hacer ninguna evaluación, hacer un examen médico completo hasta hacer un examen médico completo y un electrocardiograma. Ninguno de los especialistas consultados habla de ergometría, ecocardiograma, análisis de sangre y menos aún de una radiografía de tórax. Si durante el examen médico surgen indicios de condiciones que ameritan estudios complementarios, la persona ingresa en un protocolo de estudio específico de su condición (estudios por soplos, arritmias, agrandamiento cardíaco, etc.).En caso de deportistas de alto rendimiento es razonable que la evaluación sea más profunda. Por último, la ley 5397 mencionada en el artículo es una ley de la CABA, y el artículo 3 habla de estudio electrocardiográfico únicamente.

Dr. Pedro E. Streeton

DNI 12.708.172

Fútbol con pasión

Vistos el desempeño y la garra de las mujeres argentinas en el Mundial de fútbol femenino, más allá de la eliminación, ¿por qué no le damos un descansito a la selección masculina y las llevamos a ellas al próximo partido de la Copa América? Si no nos dejan, los amantes del fútbol jugado con pasión nos sentiremos discriminados.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

El boleto en el Delta

Como residente del Delta de Tigre me dirijo por este medio a la Secretaría de Transporte de la provincia, para ver si tenemos mejor suerte que por los medios habilitados de comunicación directa. El sábado 15 de junio el boleto de las lanchas colectivas para pasajeros no residentes aumentó un 118%, haciendo que un viaje de 45 minutos ronde los 330 pesos ida y vuelta. Debemos utilizar las SUBE que han instalado, pero nos han dejado fuera de la red SUBE de descuentos, haciendo que nuestras familias no puedan venir a visitarnos, dado lo costoso del pasaje. En la actualidad se puede volar hasta Bariloche por 800 pesos, y en el Delta pagamos casi el 50% por un viaje en lanchas que nadie inspecciona -ni por seguridad ni por contaminación al medio ambiente- desde hace más de 50 años. Les rogamos a los responsables de este aumento que tengan en cuenta la audiencia pública que se efectuó pocos días antes, en la que se les explicó detalladamente el impacto que este tarifazo tendría en nuestras vidas diarias. No hay proyecto turístico que prospere si solo el boleto para cuatro personas se torna impagable.

María de los Ángeles Novillo Almada

DNI 21.763.454

En la red

La selección argentina en la Copa América

Facebook

"No jugamos a nada, y si le agregamos el técnico, ¡lamentable!" - Juan Carlos Reyes

"Arriba, Messi, sos el mejor y el único" - Raquel Moreno

"¿Cuando le van a decir basta a Messi? Hace años que está y no sirve para el funcionamiento en equipo" - Marcelo Elprofe

"También, todos tiran mala onda; vamos, muchachos, se puede" - Isabel Cernuda Moreno

