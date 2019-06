De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019

Demasiados partidos

Para la Constitución, los partidos políticos son "instituciones fundamentales del sistema democrático" e instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional. Hasta la década de 1940 había cinco partidos políticos nacionales, mientras que en la actualidad hay registrados 40 en el orden nacional y 655 a nivel distrital (CNE, al 30/5/2019). Esta proliferación de partidos, con meros fines electoralistas y sin contenido ideológico ni programas bien enunciados ni fundamentados, es una degradación del sistema político en su conjunto y ha sido un factor adicional que acompañó nuestra decadencia como nación desde hace tantos años. Ahora, en vísperas de elecciones, la situación se desnaturaliza aún más. Ya nadie se acuerda ni siquiera del nombre de los partidos, los que se han convertido nada más que en un sello que legalmente les permite participar en el acto eleccionario. El desacuerdo y la multiplicación son tales que los candidatos solamente se refieren a "espacios", "frentes", "alianzas" y otras denominaciones que no son más que una mezcolanza incoherente y disparatada sin objetivos ni proyectos que permite a los políticos y dirigentes saltar de un lugar a otro. Todos estos vicios son producto del predominio de intereses personales, sectoriales o corporativos sobre la sana competencia política, con pocos partidos fuertes y democráticos, tal como ocurre en los países más avanzados. En nuestro caso, es el reflejo de la idiosincrasia de una sociedad caracterizada por su inmadurez, falta de cohesión, propensión al desorden y apatía por la cosa pública, lo cual no permite el desarrollo de una democracia plena que contribuya al progreso del país.

Leo Lardone

DNI 8.030.088

Venganza

Alberto Fernández reitera que no será el presidente de la venganza. Me gustaría que responda de qué podría vengarse y no lo haría.

Moisés Levy

DNI 5.574.084

Lavagna y Espert

Coincido con Lavagna y con Espert en que hay que trabajar por una alternativa a esta grieta que nos tiene embretados a todos los argentinos. Una grieta perversa, con resentimientos profundos, donde las partes no discuten programas, proyectos ni modelos de país. Una parte nos ofrece magia y dogmas y la otra, un incierto futuro promisorio. La grieta solo se resuelve con Justicia, y este gobierno nos demostró que respeta a la Justicia, el funcionamiento de las instituciones y la convivencia democrática. Por ello, considero que Lavagna y Espert, con valor republicano, deberían bajar sus postulaciones presidenciales sin arriar las banderas de sus convicciones y con el compromiso de seguir trabajando por un país mejor. A veces la historia nos coloca en esas paradojas. Cada voto que obtengan las agrupaciones de ambos candidatos aumentará la posibilidad de volver a una Argentina que no deseamos, en la cual ninguna tercera vía será posible. No es conveniente en este contexto y en esta oportunidad que el campo democrático se disgregue. Necesitamos que todos juntos, aun con nuestras diferencias, digamos "nunca más" al despotismo y a la inmoralidad. Les pido mediten sobre esto.

José Edgardo Scaliter

DNI 4.410.195

Educación

Es muy buena la columna de Javier Navia en LN Revista, en el que habla del orgullo y la esperanza que despierta encontrar docentes como Martín Salvetti y María Cristina Gómez, y estoy seguro de que la Argentina tiene muchos como ellos, que podrían competir en el Global Teacher Prize. Vivo en Martínez, y en una recorrida por locales comerciales encontré a un joven italiano atendiendo la caja en una fiambrería, a un venezolano en la recepción de un gimnasio, a un matrimonio peruano en una verdulería, a una familia china al frente de un supermercado, a una joven colombiana trabajando de moza en un café, a otra señora peruana atendiendo en una peluquería y a profesionales enfermeros de Venezuela dando servicio domiciliario. Al volver a casa caminando pude ver a argentinos revisando los contenedores de basura, en busca de algún elemento que pudiera servir en sus casas o para ser vendido, restos de ropa o de alimentos. Entonces, ¿falta trabajo en el país? Esto me llevó a pensar que los puestos remunerados deberían ser ocupados, a igual capacidad, en primer lugar por argentinos, lo cual serviría para alimentar y educar a hijos y nietos. La realidad muestra que quienes revisan la basura no tienen la educación mínima necesaria para realizar tareas donde tengan que escribir, sumar o restar. Además, ya hay varias generaciones (¿cuatro?) que no han conocido la rutina a la que están obligados quienes tienen trabajos fijos y las ventajas de tener un mínimo de educación. Colaboro con la Fundación Espartanos en la Unidad 48, y con la Fundación Cura Brochero, para tratar de que no haya gente que mata para comer o vende droga, o con hambre y durmiendo en la calle. El país necesita educación, pero también solidaridad.

Dicho por la Madre Teresa: "No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor". Solo se necesitan ética y honestidad en todos nuestros actos.

Vamos, Argentina.

Carlos A. Contepomi

DNI 4.273.515

Aire fresco

Excelente la emisión del 24 de junio de Hablemos de otra cosa, del periodista Pablo Sirvén. Su personal modo de interrogar, en este caso al fotógrafo presidencial Víctor Bugge, me permitió disfrutar de un repaso histórico que fue una bocanada de aire fresco (en estos días de confección de listas, intereses y lapiceras), a través de fotos, comentarios, silencios y emociones.

Alejandrina Teresa Chiappe

DNI 4.201.468

Banderas ajadas

En parques y plazas se han erigido mástiles para enarbolar el pabellón nacional. Transcurrido el tiempo, muchas ya no son banderas, sino trapos grises, sucios y rotos. ¿No sería oportuno que las comisarías en cuyas jurisdicciones se encuentran esos mástiles tomaran a su cargo su reposición? Sería una acción comunitaria seguramente apreciada por la vecindad.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

