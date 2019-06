De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de junio de 2019

Hada

La expresidenta Cristina Kirchner se refirió sin nombrarla a la gobernadora María Eugenia Vidal, burlándose de ella. Señaló que era alguien virginal, como un hada, separada. Por supuesto todo el salón acompañó son sus risas. Lástima que olvidó decir que también hace milagros. El gran milagro de preocuparse y ocuparse de que la población de la provincia de Buenos Aires tenga agua y cloacas, además de poder transitar por rutas.

María Rosa Pecora

Testaferros

Hace unos días charlaba con un amigo acerca de lo difícil que sería ser testaferro de alguien y como ejemplo pensábamos que si fuéramos testaferros de un departamento le exigiríamos al verdadero dueño, que pretende ocultar el bien en nuestro patrimonio, que pague expensas e impuestos derivados de la tenencia. Curiosamente el señor Alberto Fernández declaró que su amigo Albistur es tan generoso que le presta un departamento en Puerto Madero, cuyo valor debe exceder largamente los 500.000 dólares, pero le exige que se haga cargo de las expensas y los impuestos. ¿Habrá algún fiscal que se atreva a investigar si Albistur es simplemente generoso o es el testaferro de Fernández? ¿O podría la AFIP actuar de oficio?

Francisco Garro

Atentado a la AMIA

Leí en LA NACION un artículo de Claudio Avruj sobre la AMIA. Repudia a los que decidieron, financiaron, brindaron logística y ejecutaron el atentado, pero nada dice -ni repudia- a los que lo encubrieron, entre ellos, el máximo responsable del Ministerio de Justicia de este gobierno, que ordenó a la querella del Estado pedir la absolución de los fiscales que "investigaron" y hoy están condenados. El "equipo" que integra Avruj celebra como auspicioso (aunque de nada sirva para el esclarecimiento del atentado) las ceremonias que se realizan en distintos ámbitos diplomáticos y embajadas para recordar este crimen, que seguro resultarán mucho más costosas que los recursos que se solicitaron para incorporar tecnología que permitiese llevar adelante una seria investigación en aras del esclarecimiento. Dudo, y mucho, del "compromiso y coherencia" de este gobierno en la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en la AMIA. En homenaje a los miles de desaparecidos por la dictadura militar en la Argentina y al compromiso asumido por el expresidente Raúl Alfonsín contra todo tipo de impunidad, pido que Avruj se abstenga de ensuciar el significado de la frase "nunca más" con discursos en los que prevalecen la hipocresía y la demagogia.

Mario Cimadevilla

Abusos en la Iglesia

Quiero agradecer el extraordinario trabajo que publicó LA NACION el 5/6/19 sobre los abusos a menores dentro de la Iglesia. A nadie le es ajeno el esfuerzo realizado por Fernando Massa, Nicolás Cassese y todo el equipo para publicar esta nota.

Lo grave es que la mayoría de los obispos conocen cada caso. Por ejemplo, uno que se ha ocultado en San Isidro, por años, es el de Sergio Beliera, encubierto por dos obispos: Casaretto y Ojea. Más de 20 años con diferentes traslados. Antes de pasar a la Justicia ordinaria, el investigador Jorge García Cuerva, con fecha 28/2/19, informó que los resultados de la investigación fueron enviados al Vaticano para recién decidir qué acciones tomar. Ojea tuvo más de 14 años todas las denuncias en su poder. Curiosamente acaban de enviar a Beliera fuera del país. Quienes conformamos y queremos a nuestra Iglesia sabemos que muchos obispos están preocupados por mantener el statu quo. Por los casos expuestos, se deduce que la clave está en la exigencia que pongamos hacia los obispos para que jóvenes desprevenidos no queden expuestos a este consentido flagelo. Los que así actúan son encubridores ante la Justicia. Quienes ocultan los casos excusándose de no exponer a los sacerdotes deben considerar que así exponen a centenares de feligreses desprevenidos.

Francisco Lehmann Niklison

DNI 5.068.248

Recusación

Soy vocal de Epamm, asociación civil para la Prevención y Defensa del Maltrato a Menores, y quiero hacer públicas las anomalías existentes en la causa "LL. M.R y A.F.F. s/Homicidio agravado por el vínculo", Nro. MPF-BA-02471-2019, que tramita ante el Juzgado de San Carlos de Bariloche, a cargo de la jueza Romina Lía Martini. Esta, en sentencia del 24 de mayo de 2019, ante el caso de una matanza violenta de un bebe no hizo lugar a la investigación judicial, en la que actúa Epamm como querellante. La doctora Martini hizo caso omiso de la averiguación de la fiscalía del hallazgo de un recién nacido dentro de un placard, fallecido, con signos de violencia física en su cuerpo, negándose a que se realice una investigación judicial del caso para no incriminar eventualmente a la madre, a quien la jueza defiende desde una perspectiva de género. El bebe, ignorado y no reclamado por nadie, yace en la morgue de la ciudad. Epamm, acompañada por la fiscalía, ha pedido la recusación de Martini, con carácter de urgente, cuestión no resuelta aún. Va de suyo que, de confirmarse el precedente jurisprudencial, ello sería gravísimo.

Alberto J. del Campo Wilson

DNI 10.133.913

Batman solidario

A diario leo noticias que me generan indignación, rabia, preocupación y pesimismo, entre otras tantas emociones poco placenteras. Sin embargo, días atrás me enteré de que el Concejo Deliberante de La Plata ha reconocido como ciudadano destacado al Batman solidario que visita el hospital de niños local desde hace seis años brindando alegrías.

Estimado Batman: ¡Qué lindo es saber que mi superhéroe favorito realmente existe y es argentino! Varios "cuerdos" se deben haber reído de vos y te deben haber tildado de "loco" por hacer lo que hacés: darles alegría a los más necesitados en momentos de dolor y angustia.

Luis Andrés Abbiati

