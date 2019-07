De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019

¿Dos pisos?

Ante una nueva tragedia, cabe una reflexión. Fue un vuelco del micro, no un choque. Creo que más del 90% de los accidentes de este tipo los motivó el vuelco de la unidad. ¿Son, con esas dimensiones, tan seguros? He viajado en los mismos y puedo asegurar que, con la velocidad, se percibe en curvas, una inclinación al costado. En numerosos tours que realicé por Europa y los Estados Unidos jamás las empresas me trasladaron en esos micros de dos pisos. Yo entiendo que con más asientos, las compañías obtienen mayor ganancia. Si es así de simple, ¿por qué no los utilizan todos?

Juan González Magaña

DNI 4.538.722

A las ligas mayores

El acuerdo suscripto con la Unión Europea es un extraordinario logro del Gobierno. Corre un muy serio riesgo de ser arruinado cuando se negocie la "letra chica" y se filtren las eternas y poderosas influencias de los "empresaurios", sindicalistas y burócratas que han transformado a la Argentina en una economía cerrada, poco competitiva y cuyo principal resultado es ser una gran "fábrica de pobres". ¿Qué hubiese sido de Jaguares o la selección argentina de fútbol si hubiesen solamente jugado "en el barrio", sin contacto con los grandes equipos mundiales? Solo se mejora esforzándose y compitiendo con los mejores. Son muchísimos los argentinos que se destacan en empresas multinacionales, instituciones científicas y deportivas a nivel internacional. Lo que impide el éxito colectivo en nuestro propio país es el marco de regulaciones anticompetitivas, costos logísticos, impositivos y gasto público exorbitante que deben reformarse para que la prosperidad alcance a todos los habitantes de la Argentina. Tenemos la oportunidad de jugar la Champions League. ¡Aprovechémosla!

Ignacio Noel

ignacio.noel1@gmail.com

Líneas rojas

En la entrevista que le hace el domingo pasado al ministro de Justicia un periodista de la nacion, este le pregunta si en el acuerdo firmado entre Mercosur y la Unión Europea se "mantuvieron las líneas rojas pedidas por la industria farmacéutica". La respuesta fue: "Esa línea roja se respetó". Sería bueno que el funcionario a cargo de las patentes explicara esta increíble respuesta. ¿Implica ello mantener vigente una resolución de la época del anterior gobierno, que ilegalmente prohíbe patentar una gran cantidad de invenciones en el ámbito farmacéutico? Si esto fuese así, sepan los sectores que investigan en este rubro que sus esfuerzos no servirán para nada, y en favor de quienes quieren impedir el patentamiento para beneficio propio. Beneficio que es impedir la concesión de patentes para poder vender con libertad lo que es ajeno.

¿Implica ello, además, impedir que nuestro país adhiera al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, junto a 153 países que ya lo han hecho? Ello significaría que los titulares de patentes nacionales, en cualquier rama de la industria, no tendrían una extensión en el plazo, de un año a treinta meses, para presentar sus patentes argentinas en el extranjero. Lo que les daría tiempo para encontrar inversores o socios para patentar en el extranjero. Si estas son las líneas rojas estamos frente a un hecho, como mínimo, bochornoso. Una vergüenza.

Jorge Otamendi

joo@gbreuer.com.ar

Maestra rural

Qué hermoso ejemplo el de Mónica Tortone, la maestra que viaja dejando a su familia en General Pico para realizar 120 kilómetros para llegar a su Escuela N° 13, en el partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires.

Es un ejemplo a tener en cuenta y se puede comparar su tarea con otras, a saber, cortes de calles, piquetes, asaltos a mano armada, paros, etcétera. Lo que observamos casi todos los días a través de los medios de difusión masivos.

Tiene un pequeño grupo de niños de distintas edades. Algunos llegan a pie, otros a caballo y unos pocos en auto, por caminos de tierra sin ningún tipo de mantenimiento.

La escuela es la N° 13 Remedios Escalada de San Martín. Fue inaugurada en 1936, pero el jardín de infantes cumplirá sus bodas de plata en 2020, comentó Mónica, quien desde hace 18 años realiza sus viajes semanales, si las lluvias permiten que pueda conducir su vehículo por las huellas de los caminos rurales, por lo que a veces se queda algún fin de semana sin regresar a General Pico.

Por suerte cuenta con gas y la luz por red, y también con el servicio de internet. Pero lamenta que a veces por los fuertes vientos se corta la luz. La dirigencia docente política tendría que tener como ejemplo a esta docente, y seguramente hay muchas más, en lugar de organizar paros en las escuelas y poner palos en las ruedas.

Miguel A. Basmadjian

mabasmadjian@gmail.com

Nuevos sectores

En absoluta coincidencia con lo referido con el señor Gustavo Grobocopatel respecto de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: "Hay que permitir que haya sectores comerciales que desaparezcan y hacer que muchos nuevos sectores aparezcan". Creo que dicho pensamiento se debería aplicar en paralelo a los sindicatos nacionales que fomentan un atraso demagógico, o sea: "Hay que permitir que las políticas del 'viejo sindicalismo' desaparezcan y hacer que muchas 'nuevas políticas sindicales' aparezcan".

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Veremos veremos, después lo sabremos

Ni la euforia ni el desánimo con este acuerdo recién firmado entre el Mercosur y la Unión Europea: antes de que nos lleguen los beneficios tenemos mucho que hacer los argentinos, comenzando por los políticos, con un acuerdo entre los que gobiernan y la oposición para poder encarar los cambios que se necesitan para poder competir con países que desarrollan políticas a largo plazo, que tienen claras las metas, que apoyan la industria y el desarrollo. No cantemos victoria antes de gloria. El mundo ofrece mucho y mejor producto, se prepara desde hace años para esto, es fruto de incentivos y trabajo en conjunto. Nosotros solo tratamos de sobrevivir a las desventuras de las buenas o malas nuevas de todos los días, el dólar, las tasas, el nuevo impuesto, cambio de reglas, los paros, la inflación, los sindicatos, etc.

Susana Mastronardi

DNI 1.227.604

En la red

Facebook

Faurie y las chicanas políticas

"No sé qué pueden vendernos los europeos... Sus productos son caros para nosotros. Y necesitan más de lo nuestro. No entiendo la preocupación por el acuerdo". - Daniel Mas

"Los que aprobaron el acuerdo con Irán ahora se oponen..." - Jorge Oyarzábal

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS