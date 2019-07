De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de julio de 2019

Necesitan viajar

Se dice que la Argentina es un país solidario y lo demuestra en muchas ocasiones. Sin embargo, en muchas oportunidades no se piensa en el otro. Tal es el caso del paro que están llevando ahora los pilotos de líneas aéreas, por algún reclamo que desconozco, que no afecta a quien se dirige el reclamo, sino a las miles de personas que necesitan o quieren viajar, aprovechando el fin de semana largo. ¿No hay una manera más solidaria de ejercer ese derecho a reclamar, sin afectar a quien no tiene nada que ver con el mismo?

María Teresa Ezcurra

mimaezcurra@gmail.com

Pasajeros varados

Una vez más, por caprichos gremiales, miles de pasajeros quedan sin poder viajar en avión. Todo para seguir manteniendo una aerolínea que solamente nos da pérdidas. Me parece que es hora de liquidarla, o bien transferirla al personal, que deberá hacerse cargo de sus pérdidas. No es justo que parte de los impuestos que pagamos se destinen a mantener una línea aérea que no tiene el menor respeto por sus clientes.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Canje por dinero

Sería provechoso para los ciudadanos que los mantenemos conocer los motivos del descontento de los senadores a raíz de la prohibición de canjear pasajes por dinero. ¿No hay ninguno que se haya manifestado públicamente al respecto?

Me imagino que el día que a alguno se le ocurra limitar a un número razonable el máximo de asesores que les pagamos (no más de cinco) arman una rebelión de proporciones dantescas.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Afiliación obligatoria

¿De quién son los sueldos que se cobran por estar trabajando dentro de la legalidad? Hay algo que es incomprensible y no entendemos nada. Tal vez sea por ignorancia, pero si yo trabajo y pongo mi mayor esfuerzo en hacerlo bien y mejor, ¿por qué debo compartir ese dinero que cobro a fin de mes con otras personas que nunca he visto ni conozco? Entonces, además de compartirlo con mi familia, lo debo compartir con personas desconocidas y que me brindan ¿qué?

Entonces digo y con propiedad, me están robando. Según el recibo de sueldo, se hacen muchos descuentos, entre ellos, para jubilación a futuro, obra social y otros varios impuestos que dicen que son para nuestro beneficio. Pero hay un descuento de un 2% para los sindicatos. ¿Contra qué nos protegen?

Si hoy o mañana, se decide que se debe descontar un porcentaje para un club de fútbol o religión, ¿tengo que pagarlo? Eso es una decisión particular y si me afilio a una institución, es algo voluntario.

Ya casi no me alcanza lo que estoy percibiendo, ¿por qué debo dedicar un porcentaje obligatorio para que nos "cuiden" contra cucos y fantasmas? Si quieren dinero que trabajen, como lo tengo que hacer yo.

Ivonne Henrich

henrich.ivonne@yahoo.com.ar

¿Se vende el Malba?

No, quédense tranquilos. Cuánto le debemos al señor Eduardo Costantini por su esfuerzo y generosidad. "Si se vende me muero" (Costantini, citado por Celina Chatruc. la nacion, 2/7/19).

El cartel fue colocado adrede por Erlich. Como acto provocativo no es "original". Como bien enumera Pablo Gianera (la nacion, 4/7/19) este recurso ya ha sido utilizado varias veces. Ser "original" es necesario pero no suficiente para constituir una obra de arte. Si el cartel mencionado fuera el primero en su tipo, ¿sería tan importante como el descubrimiento de la pólvora? Tampoco.

Como otras muchas manifestaciones del arte conceptual, lo que vale es supuestamente la "idea". Propongo que a estos "innovadores" se los clasifique como "ideólogos."

Las artes plásticas se definen como productos con "excelencia plástica que transmiten emociones". Todos los grandes artistas plásticos desde hace 100.000 años son innovadores, aun pintando unas manzanas, como Cézanne.

Horacio Vodovotz

DNI 4.400.219

De bimestre a mes

Este año comenzamos abonando $1466,14 bimestralmente a AySA, ahora pasamos a $1260 mensuales. Aumentó en lo que va del año 71,88% en un caso. En otro, en enero se pagaron $2166,97 por bimestre y en junio $1701,87 mensuales, o sea, 57% de aumento. Y no digan, como argumentan, que es para darnos la facilidad de mantener el pago al día. En ningún caso el agua es medida.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

A las cosas

"Argentinos a las cosas", nos mandó Ortega y Gasset, pero pareciera que "las cosas" no son lo mismo para unos y otros y no aprendemos.

El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea es una magnífica oportunidad para que dejemos de parlotear sobre la necesidad de un Pacto de la Moncloa y nos tomemos el tiempo que falta para cerrar el acuerdo y que los parlamentos tengan que aprobarlo, para acordar las necesidades de modificaciones impositivas, laborales, educativas, adecuación competitiva de las empresas, reducción de la inflación y muchas cuestiones pendientes.

Ese gran acuerdo nacional en España sobre políticas básicas, necesarias e indispensables para salir del estado de cosas mediante la búsqueda del bien común y donde todos los sectores cedieron algo y todos ganaron al final del camino, abrió el país a Europa y salió del atraso.

¿Nosotros podremos?

Enrique Di Fiori

DNI 5.387.079

Carr y Lozano

Yo soy de las que tienen todo el año la bandera argentina colgando en la ventana, me gusta verla y amo a mi país. Sin embargo, como en muchas relaciones de amor, cada mañana tengo que esforzarme por volver a elegirla y volver a enamorarme. Admito que es un trabajo de mucho esfuerzo. Y, claro, el país es una gran familia de millones de miembros de los cuales a algunos (tristemente parecería que son siempre los peores) les concedemos periódicamente la ejecución de las tareas más importantes, mientras el resto es sufriente espectador del desastre.

Y a este resto nos mienten, nos engañan, nos faltan el respeto, nos utilizan, nos incumplen promesas y juramentos, nos roban, nos enferman, nos maltratan, sobre todo nos maltratan.

Después uno ve por ahí que existen personas, dentro de la misma familia, como Juan Carr, Manuel Lozano y seguramente otros que hacen lo que hacen y dicen lo que dicen, que son coherentes, empáticos, responsables, honestos e inspiradores y vuelve la esperanza; y es en ellos en quien intento pensar cada mañana cuando me esfuerzo por volver a enamorarme de mi país.

Susana Majluf

DNI 12.010.928

Alcoholemia

Es bien sabido que la expresión non bis in idem significa, jurídica y popularmente, no castigar el mismo delito dos o más veces.

Sin embargo, esta norma de conducta resulta reiteradamente violada en lo que se refiere a la infracción de "alcoholemia en la conducción de móviles".

Me sucedió con un amigo, con quien compartimos una comida en casa honesta, en la que ingerimos lo habitual en tales circunstancias, como un vaso de whisky y dos o tres de vino. Cuando ofreció llevarme a casa benévolamente, lo detuvieron al efecto del análisis. De él surgieron 0,7 grados de alcohol en sangre, lo que resulta una nimiedad si lo autorizado asciende a 0,5 g.

Sin embargo -y aquí el meollo del relato-, le retuvieron la licencia de conducir, nos hicieron esperar -sin perjuicio de idéntica guarda de nuestras cónyuges- entre tres cuartos y una hora, para averiguar el nombre del fiscal a quien correspondía atender la causa y en tercer lugar, le quitaron el auto, al que prontamente se lo llevó una grúa. Por cierto que, además, debió ir a buscar el móvil al día siguiente y en otro, debió visitar al fiscal, quien elevó la causa a juicio. No describo este último proceso por no aparecer imitando a Kafka.

¿Cabe semejante castigo -violatorio de análoga perogrullada- por una presunta infracción que no alcanza a ser delito?

Guillermo Moreno Hueyo

GMorenoh@estudiosolanet.com.ar

Ataque a colectiveros

No puedo entender cómo el sindicato que los agrupa no exige una solución al problema; tampoco se interesan los propietarios de las líneas ni el Ministerio de Seguridad.

Las cámaras de video no tienen ningún sentido, son inútiles. En Inglaterra los choferes están protegidos dentro de una cabina vidriada antibalas, como también tienen los taxis de Nueva York.

Si se instala este sistema en los colectivos y se agrega que el chofer disponga de un botón antipánico conectado con la frecuencia de la policía, con seguridad este problema se solucionaría.

Adolfo Drescher

DNI 4.295.880

Terrenos

Leo nuevamente que el gobierno de la ciudad vendió un predio en Colegiales de todos los porteños.

Me pregunto por qué no hace plazas con más verde y predios deportivos, que faltan y mucho en nuestra ciudad. Me parece que se les está yendo la mano: el Tiro Federal, el Cenard, el predio de Dorrego, el terreno cerca del puerto, tierras del ferrocarril, sastrerías militares y muchos predios más.

¿No será mejor que realice un plebiscito y pregunte qué quieren los porteños? ¿Más construcciones o más verde? Ni la oposición se atrevió a tanto. Espero que recapaciten y dejen de vender lo que no es de ellos.

Verónica María Carman

DNI 21.832.935

