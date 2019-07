De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2019

De la Rúa

Quiero aclarar que no soy radical, simplemente una ciudadana profundamente amante de los valores democráticos y republicanos.

Y creo que nuestro expresidente, el doctor Fernando de la Rúa, era un representante puro de esos valores e intentó gobernar a la Argentina a la luz de los mismos.

Lamentablemente su gestión terminó de manera abrupta e inesperada antes de que finalizara su mandato, lo cual será juzgado por la historia oportunamente...

Lo que sí deseo remarcar es que nuestro expresidente no murió "casualmente" un día 9 de julio, Día de la Independencia de nuestra Patria, sino que creo que es una jugada maravillosa del destino para que su imagen quede por siempre asociada a los valores máximos de libertad, verdad y justicia. Estoy convencida de que solo un país que resalta esos valores es un país con destino y con futuro.

Todo mi reconocimiento a un hombre de bien, honesto y comprometido con su Patria. Que en paz descanse."

María Silvia Castro

DNI 11.957.612

Joven democracia

Con De la Rúa se fue una forma de hacer política, una clase diferente, abierta al diálogo, a la tolerancia, al respeto de las instituciones, a la defensa del modelo republicano... Pero, claro, esto es la Argentina, tierra de guapos y matones, de sálvese quien pueda, de embarrar la cancha si el resultado del partido no me favorece al corto plazo.

Una oportunidad que perdimos de fortalecer nuestra joven democracia.

Mariano Olivero

DNI 22.656.642

Desfile y veteranos

Es una pena que los deberes de su cargo impidieran al Presidente permanecer en el palco para presenciar el desfile de los Veteranos de Malvinas. Fue muy emocionante. Y para los integrantes de su Regimiento Escolta creo que habría sido lindo que el Presidente hubiera podido estar presente durante su desfile.

Alberto C. Cappagli

DNI 4.583.886

El otro Maradona

Con respecto al excelente artículo de Susana Boragno "Maradona, el médico rural que no sabía de distancias y horarios", publicado en "Rincón gaucho" de la sección Campo, quisiera destacar dos afirmaciones de ese médico ejemplar para que no pasen desapercibidas: la primera, cuando estaba viajando desde Paraguay hasta Tucumán y se encontraba parado en el andén del pasaje Guaycurú, hoy Estanislao del Campo, provincia de Formosa, acompañado de su viejo maletín de médico, escuchó gritos desesperados pidiendo un "curador". No dudó y relata: "Me subieron a un sulky y me interné en la espesura del monte sin importarme el tiempo que me llevaría el auxilio? toda mi energía se concentró en salvar esas dos vidas en un parto difícil". Destaco: "salvar esas dos vidas". En ese lugar se quedó el resto de su larga vida y cuando lo alababan por su labor extraordinaria, respondía: "No hice otra cosa que cumplir con mi juramento hipocrático y hacer bien al prójimo".

Bernardino Montejano

DNI 4.304.115

Números

Es evidente que, como sociedad, la nuestra tiene un serio problema con el manejo de las cifras. Acá también está la grieta. No nos podemos poner de acuerdo con el número de desaparecidos, tema doloroso y complejo. Tampoco acerca de la cantidad de pobres, comparada en el gobierno anterior por Aníbal Fernández con el porcentaje superior de Alemania. Ahora la discusión y el tironeo político es sobre cuántas personas están en la calle. Y así, otra vez más, perdemos de vista el problema: no debería haber ni una sola persona viviendo y durmiendo en la calle. Si esto no lo resolvemos, no lograremos, nuevamente, todos los argentinos tirar para el mismo lado. La única dirección posible es ir hacia adelante.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Deudas

En la administración de cualquier negocio o mismo en la casa, las personas saben lo que tienen, lo que deben y a quién se lo deben. No importa el tipo de registro que usen, conocen bien los montos adeudados y a los acreedores. Solamente un deudor desconoce totalmente esos datos. Es el pueblo argentino, dueño de los dineros que inescrupulosos gobernantes repartieron a manos llenas entre los cercanos al poder de turno. Y nadie pregunta nada, solo paga y paga. ¿Cuánto se debe y a quién se debe? Cientos de veces hemos escuchado que congresales pedían informes, pero no sabemos qué le contestaron. Todo se maneja en forma oculta y engañosa. El tero para proteger su cría emite su grito en otro lugar. El político para cuidar su banca hace lo mismo. Vota a quien dice conduce, sabiendo que nos llevan al barranco. Hasta que no tomen conciencia de que los dineros no son de ellos, saltaremos de la opulencia a la miseria en poco tiempo.

Celeste Molina

DNI 10.837.117

Otra dimensión

A raíz de la muerte de 5 niños, ocurrida en Pilar, solo me basta decir que se les puede echar la culpa a muchos factores, como la estufa, los bomberos que tardaron, los chicos que estaban solos, la desidia, el destino. Pero creo que con el frío la pobreza toma dimensiones escalofriantes.

María B. Burroni Zubeldia

Pilotos y paro

Una vez más el accionar de sindicatos afecta a ciudadanos que en este caso cometían el "delito" de pretender utilizar la vía aérea como medio de transporte. Al respecto no vale la pena gastar tinta sobre el señor Biro, quien con su expresión "hay que voltear este gobierno" no hace más que demostrar que se encuentra fuera de todo pensamiento democrático. Sí llama la atención que profesionales como los pilotos de aeronaves no tengan la capacidad de usar esa capacidad intelectual para discernir y no seguir como manada al macho alfa. La de piloto es una profesión que merece el máximo respeto, ya que son responsables de millones de vidas y por eso se justifica la muy buena remuneración que tienen. Por lo tanto, no deberían menoscabar la misma con actitudes que dañan a personas, que a su vez son las que sostienen la economía de las empresas que pagan sus salarios.

Roberto Atilio Padron

DNI 5.615.303

