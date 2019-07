De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2019

Carta de la semana

Alberto Fernández y Venezuela

Como ciudadano venezolano, quiero referirme a las declaraciones del señor Alberto Fernández (7 de julio) sobre la situación política de Venezuela. El candidato afirmó: "Hay un problema respecto de la calidad institucional y hay que prestarle atención". Para ser breve, apelo al informe presentado esta semana por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el cual se denuncia, entre otras realidades: 6800 venezolanos muertos en ejecuciones extrajudiciales, 795 presos políticos, tortura como arbitrio común en las cárceles, uso de fuerza letal contra manifestantes, hambre e insalubridad de todo orden en una población que recurre al éxodo para su supervivencia, liquidación de la autonomía de poderes? y más. Una pesadilla que, con creces, sobrepasa un "problema de calidad institucional".

Señor Fernández, es muy importante que, de parte de líderes políticos como usted y de los gobiernos de la región, exista una justa comprensión de la gravedad de la tragedia venezolana. Venezuela necesita con urgencia de la solidaridad de todos. Se trata de detener un proceso de disolución política, institucional, social y económica. También sostuvo Fernández: "Ahora nos parecemos más a Venezuela que antes". Permítame, respetuosamente, disentir por el conocimiento que tengo de lo que ocurre en mi país. Difícil establecer puntos en común de la Argentina con la Venezuela de Maduro: dictadura, terror de cuerpos paramilitares, profesores universitarios con sueldos de 6 dólares al mes, sin prensa ni TV libres, gente comiendo de los tachos de basura, pacientes muriendo en la puerta de los hospitales, mortalidad y malnutrición infantil alarmantes, universidades y centros de investigación en abandono....

Por el aprecio, apego y respeto que siempre hemos guardado hacia el pueblo argentino, Dios quiera, señor Fernández, que, ni ahora ni nunca, la Argentina transite por una senda política que desemboque en la tragedia que hoy padece Venezuela.

Ramón Peña

La Matanza

En su visita a Harvard, en 2012, Cristina Kirchner desprestigió a la Universidad de La Matanza, donde ahora obligan a sus estudiantes a leer su libro Sinceramente. Las autoridades de esa casa de estudios deberían recordar aquel lamentable discurso, además de elegir mejores textos a la hora de enseñar a sus alumnos.

Patricio Carli

DNI 16.600.038

Táctica de judo

Comenzaron a difundirse los spots de campaña. Creo que Cambiemos tendría que utilizar la técnica del judo: aprovechar la fuerza del contrario para vencerlo. El mejor spot de Cambiemos sería pasar continuamente las declaraciones Alberto Fernández denostando a la señora de Kirchner.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

Traslado al país

Si Candela Saccone, de 15 años, sufrió un coma diabético espontáneo en Punta Cana, República Dominicana, por el cual permaneció inconsciente 14 días, con un pronóstico de gravedad, y pudo regresar a la Argentina en un avión sanitario para continuar su atención en el Sanatorio de los Arcos, ¿qué es lo que impide a una joven, madre de una hija menor que no se encuentra a su cuidado desde el 7 de marzo pasado, presentando aquella un cuadro de obstrucción linfática y de estrés postraumático, con un tratamiento ambulatorio (que no requiere internación) su traslado a nuestro país, lugar de su residencia? ¿No puede continuar su tratamiento en cualquiera de las clínicas de excelencia que tenemos?

Norberto M. Fauroux

DNI 4.171. 621

Sin banderas

El poeta argentino Baldomero Fernández Moreno escribió el poema "Setenta balcones y ninguna flor", en el que reflejaba la indiferencia afectiva y emotiva de quienes vivían en departamentos de la ciudad de Buenos Aires para con los otros ciudadanos. Ahora yo agregaría: "y ninguna bandera" por el 9 de Julio.

No es esto nada intrascendente, pues de alguna manera expresa la frialdad de muchos argentinos para sus compatriotas.

Esperemos que para el próximo año, "cambie el viento" y vuelvan a embanderarse las casas los días patrios, como símbolo de nacionalidad y del sentimiento de luchar por una Argentina unida.

Fernando Jijena Sánchez

DNI 4.514.659

Batalla de Ituzaingó

Vi por TV el desfile militar del 9 de Julio. Más allá de la enorme felicitación que les hago llegar a todos los que decidieron hacerlo y participaron en él, incluyendo los Veteranos de Malvinas, me sorprendió la gran cantidad de errores que cometieron los relatores oficiales del acto. Solo un ejemplo: al nombrar al regimiento que participó en la Batalla de Ituzaingó en 1827, el relator dijo: "La batalla de Ituzaingó, en la Guerra de la Triple Alianza". Le erró por casi cuarenta años. ¡A revisar los libros!

Raúl Ángel Rodríguez

DNI 12.497.909

Lo que dijo Messi

Creo que el odio irracional y patológico que muchos le tienen a Messi no les permite analizar en profundidad sus declaraciones respecto de la Conmebol. Messi aprovecha, y muy bien, su enorme influencia en el fútbol mundial. Cuando personas como él, Ronaldo o Zidane, expresan juicios fuertes sobre lo que rodea a este hermoso espectáculo, todos los escuchan, comentan, discuten, sacan conclusiones, investigan. Era hora de que la gente no solo mirase a Blatter, Platini y la FIFA, y empezara a mirar con atención a la Conmebol, que es la "fábrica" más importante de talentos juveniles, que luego son explotados, y vaya con qué éxito, en Europa. La "dirigencia" de esta institución, representada por Tapia (antes Grondona, que luego "ascendió" a la FIFA), Domínguez y compañía, ha colmado de situaciones dudosas la historia del fútbol. Desde el sonado caso de la final Boca-River, pasando por la designación de jueces lamentables que hicieron papeles bochornosos en instancias de eliminatorias, Libertadores o competencia que se nos ocurra mirar.

Messi ya tiene todo lo que puede imaginarse, incluyendo lo más importante: la admiración y el respeto de los aficionados al fútbol de todo el mundo, además del de sus colegas y técnicos. Y lo aprovechó muy bien. Alguien tenía que decir lo que él dijo... que todos sospechamos que es real, pero que nadie se atrevía a expresarlo con claridad. El miedo no es zonzo.

Las cosas por su nombre. Gracias, Messi.

José Luis Miño

DNI 10.306.566

No solo patentar

La columna de la diputada Schmidt Liermann visibiliza aspectos claves vinculados con la producción tecnológica y cada punto que menciona merece una exposición extensa. No alcanza con patentar, hay que patentar y producir. No es posible que la aprobación de una patente en la Argentina demore entre siete y diez años. Además, el Estado debería facilitar los medios para patentar en el exterior, porque hacerlo solamente en el país también es "regalar" conocimiento. La "cultura del paper" está vinculada con esto, pero también con un "direccionamiento" científico promovido por los países centrales y alentado por fuertes intereses editoriales. Por otro lado, no alcanza con invertir en ciencia y tecnología: hay que fijar prioridades que sean políticas de Estado; hay que investigar lo que se quiere, pero sobre todo lo que se debe (con pocos recursos, muchos investigan "lo que se puede"). Esas políticas requieren, además, la cuidadosa armonización entre ciencia, tecnología, educación e investigación: cuatro pilares interrelacionados que deben estar bajo la guía y supervisión del Estado con injerencia directa del presidente de la República.

Héctor J. Fasoli

DNI 12.498.457

Viajes gratis en subte

He observado en algunas estaciones del subte que la gente viaja gratis, ante la indiferencia (o "vista gorda") de los empleados de boleterías. Días pasados lo observé en la estación San Martín (línea C): una puertita lateral que dice "salida de emergencia" en realidad es "habilitada" dejándola parcialmente abierta para que los pasajeros puedan pasar evitando los molinetes. Cuando le pregunté al empleado, dijo que era para discapacitados. Le manifesté si eso se controlaba, porque veía a decenas de personas pasando por ahí y bajando por las escaleras al andén. "Eso no me compete -expresó desinteresado- para eso hay una persona encargada, que habrá salido".

Media hora después la misma escena se repetía en la estación 9 de Julio (línea D), puerta de emergencia semiabierta, viaje gratis para muchos y controlador inexistente.

Me cuesta creer que las autoridades de la concesionaria Metrovías o de Sbase ignoren esta irregularidad, que puede tener un alcance incalculable.

José Carlos Díaz

DNI 5.512.421

