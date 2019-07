De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2019

Veteranos acallados

Al leer las crónicas de lo que les sucedió en el Aula Magna del Colegio Nacional de Buenos Aires a Héctor Sánchez y Luis Cervera, intenté hacer el ejercicio de pensar: ¿qué se les puede reprochar a los héroes de Malvinas? ¿Desde qué comodidad, a partir de cuáles lecturas o fundamentos podemos pararnos ante ellos y reclamarles algo? ¿Por qué destratarlos, después de haber padecido tantos años de olvido e indiferencia?

Desde esos anonimatos de patota, chicos que se regodean en la tribuna de sus pares, pero que seguramente no son capaces de abandonar ninguno de sus pequeños espacios de confort y de privilegio de educación superior, se dan el gusto de maltratar a dos personas que estuvieron dispuestas a dar la vida por la patria. Y que hoy pueden compartir su experiencia porque tuvieron la suerte de volver. Y lo peor, algún padre reclamando y haciendo acusaciones, mostrándole a su hijo lo valiente que se puede ser desde una tribuna. Si no quieren escuchar esa parte de la historia, no vayan.

Admiraba ese colegio, desde mi infancia conurbana me parecía el mejor lugar para mi voracidad de aprender. Ya no.

Gustavo Adrián Pedace

DNI 17.709.897

Conmovedor

Escuche el conmovedor discurso del doctor Florentino Sanguinetti, exdirector del Hospital de Clínicas, con motivo del 25 aniversario del atentado a la AMIA. Sus palabras me llegaron profundamente y me hicieron pensar que más allá de la maldad, lo irracional y el terror, existe en el mundo gente buena, solidaria y desinteresada que lucha denodadamente por salvar vidas.

Gracias por esas actitudes que, pese al dolor, nos hacen saber que hay esperanza. Y como siempre reclamar que ante el delito se haga Justicia.

Elvira N. de Casaccia

DNI 6.276.887

Servicio Cívico

El gobierno nacional acaba de crear el Servicio Cívico Voluntario de Valores, destinado a jóvenes de entre 16 y 20 años que no hayan completado estudios y carecen de empleo. Una parte de ese sector de nuestra sociedad vive desesperanzada, con una baja autoestima que se traduce en vagancia, violencia, drogas y ausencia de respeto por los demás. Al incorporarse al sistema -por propia decisión- completarán sus estudios, aprenderán un oficio, practicarán deportes, harán amistades sanas y duraderas, elevarán su autoestima, entenderán el sentido de "patria" y descubrirán que tenían oculta su capacidad de aprendizaje. Es decir, pondrán orden en sus vidas. Ello les permitirá vislumbrar un futuro promisorio. De ninguna manera -según mi opinión- debe entenderse esta medida de gobierno como de índole "militar", pues no tendrán instrucción en el uso de armas ni de combate. Tengo la certeza de que la medida será bien recibida por esos muchachos y por la ciudadanía que quiere una sociedad moralmente más sana. Tengo la certeza de que el resultado me dará la razón.

Renato L. Buccello

DNI 4.037.399

Votos de odio

Me entristece la cantidad de votos inspirados por el odio que aparecen publicados en las redes, tan fundamentalistas como irracionales. Se aprecia en ellos que una mayoría importante aborrece a Macri. Lo paradójico y perturbador es que esos odiadores no hagan lo mismo con Cristina Fernández, sino que, por el contrario, la absuelven, toleran, justifican y comprenden en la forma más complaciente. Y por un incomprensible fenómeno sociológico, la van a votar también. ¿Algún sociólogo, antropólogo o psicólogo social podría explicar este fenómeno de amnesia negadora, por el cual un grupo importante de argentinos desconoce que la expresidenta está procesada en once causas, la mayor parte por corrupción, y no está en prisión porque se ampara en los fueros parlamentarios?

Es curiosa la deformación moral y ética de muchos de nosotros.

José María Insausti

DNI 12.070.151

Desfile del 9 de Julio

Necesito expresar mi gratitud a quienes hicieron posible presupuestaria, profesional y físicamente, el hermoso desfile militar que nos fuera ofrecido conmemorando el 9 de Julio. Con emoción y orgullo vi por TV el pasaje de las distintas tropas, cuya existencia desconocen las generaciones jóvenes, y que los grandes no conocemos en detalle. Ellos personifican a todos los héroes que con sus ideas y sus vidas los han precedido y contribuyeron a conformar la patria argentina.

Una sola acotación: en los próximos desfiles habría que conceder vehículos que transporten a los veteranos de guerra, no les exijamos físicamente más de lo que ya han aportado.

María Ferrari

DNI 583.366

Grúas de STO

Estoy indignado por la velocidad de circulación de las grúas de STO en horario nocturno. Doblan desde Figueroa Alcorta por Castilla hacia Libertador y Ortiz de Ocampo (una curva sin visibilidad), a una velocidad temeraria. Puntualmente radiqué la denuncia ante la fiscalía contra la unidad G 51 que a las 22.55 del miércoles pasado lo hizo en forma particularmente peligrosa. Todo esto con la complicidad del agente de tránsito a bordo. Lamentablemente, de no mediar una corrección a estas prácticas recurrentes, un accidente mortal es solo cuestión de tiempo.

Manuel Vetrone

manuelvetrone@hotmail.com

Reforma previsional

Uno de los candidatos a vicepresidente para las elecciones de octubre afirmó, en referencia a una eventual reforma previsional, que ya no podrá haber jubilados sin aportes en el país, dado que las jubilaciones sin aportes podrían afectar a los futuros jubilados. Sería muy inequitativo e injusto que los trabajadores que han aportado por treinta o cuarenta años, y que les falta solo meses para jubilarse, tengan que sufrir una nueva reforma, para que de esta forma se morigere el déficit del sistema previsional, provocado por las jubilaciones sin aportes, otorgadas en el pasado. La futura reforma debería separar, por un lado, a los que han aportado (algunos incluso más de cuarenta años) de los que no lo han hecho. El déficit que generan estos últimos debería ser soportado por la sociedad en su conjunto y no por los verdaderos aportantes. De lo contrario estaríamos frente a una verdadera estafa y el Estado argentino podría exponerse a recibir infinidad de demandas judiciales por parte de los que, durante años, contribuyeron a su futura jubilación.

Edda Kaufma

edkaufma@gmail.com

Monopatines

Veo que el gobierno decidió importar una práctica habitual de Europa: el uso de monopatines eléctricos. El problema es que acá los conductores no son europeos y manejan siguiendo sus propias reglas (o sin reglas). En lo que va de la semana, fui testigo de cómo uno casi choca con un colectivo y cómo otro cruzó un semáforo en rojo y casi atropella a un desprevenido transeúnte. Las autoridades deberían actuar antes de que lamentemos a la primera víctima de esta moda.

María Constanza Campos

DNI 27.308.755

Pumas Seven

Felicitaciones al seleccionado argentino de rugby los Pumas Seven, por haber clasificado para los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio. Verlos jugar esta disciplina de rugby con tanta dedicación, esfuerzo, sacrificio, disciplina, humildad y alegría, sumado al alto nivel de juego que despliegan en la cancha durante todo el año, hace que sea un placer enorme y un orgullo seguirlos durante todo el año. Cuando se trabaja en equipo la diferencia queda a la vista.

Éxitos en los Juegos Olímpicos Panamericanos en Lima a fin de mes, esperamos poder verlos en vivo.

Inés Vergara del Carril

DNI 13.872.778

Mal estacionado

Desde hace varios días un auto está estacionado en infracción sobre la línea amarilla pintada en la puerta de mi casa. Llamo a la municipalidad de San Fernando para solicitar el acarreo porque me cansé de tener que hacer decenas de maniobras para evitar golpear mi auto al salir. Lo insólito -lamentablemente- no es que el dueño poco se preocupó por cumplir con las reglas y estacionar bien, sino que cuando el camión del acarreo llegó, su respuesta fue: "Sí, está sobre la línea amarilla. Pero no es como para llevárselo". Y ahí sigue. No tan mal estacionado a criterio de esta gente. Se ve que el intendente Andreotti "aflojó la cincha" en época de elecciones. Ojalá no hagan lo mismo con los que roban por el barrio (bastante en estos días), evaden impuestos, etcétera. Lamentablemente, decidió inclinarse una vez más a favor de los que hacen las cosas mal.

Pablo Marcó

DNI 28.987.541

Señalética urbana

No todos tenemos GPS, por lo cual le pediría al jefe de gobierno porteño que no solo renueve gradualmente los carteles indicadores de calles, sino que tome en cuenta: 1) que tengan letras más grandes y visibles sobre un fondo con más realce; 2) que se instalen las señales de nombre de calles y dirección del tráfico a una altura que sea más visible. Desde el auto si alcanzo o intento ver las señales se desatiende el volante y por lo general se está cruzando una bocacalle con peligro para el peatón (y para uno mismo); 3) hay calles sin señalización, sin nombre o sentido de circulación.

Espero se atienda este reclamo que es más importante de lo que parece.

Edgardo Maradei

emaradeiba@gmail.com

