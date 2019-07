De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2019

Carta de la semana

La mayoría silenciosa

Faltan pocos días para las elecciones y son pocos los que saben qué y a quiénes votamos. ¿Sabemos cuáles son nuestros deberes y derechos? ¿Entendemos que vivir en democracia es más que el simple acto de votar?

El acto electoral implica un compromiso muy grande, es verdad. Pero la democracia no es solamente ir a votar o a fiscalizar. Los ciudadanos no podemos seguir dando cheques en blanco a nuestros gobernantes. A veces parece que votamos y después nos resignamos a lo que venga. Sin intervenir. Creo que es por eso que no logramos volver a ser la gran nación que supimos ser. ¿Y si dejamos de ser meros espectadores? ¿Y si nos involucramos y participamos más? Tal vez logremos ser una mayoría silenciosa, pero presente, activa y comprometida. Y el motor que ayude a llevar al país a donde siempre debió estar.

Mercedes Moreno Klappenbach

DNI 11.472.136

Totalitarismos

Resulta muy preocupante la intolerancia de alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires hacia los veteranos de Malvinas que pretendían (invitados por el propio colegio) responder las preguntas que surgieran sobre el conflicto militar. Sobre todo porque su conducta, lejos del "progresismo" que declaman, denota un totalitarismo mayor que el que critican a las Fuerzas Armadas. Cobarde también la tibieza de las autoridades del colegio, que no se animaron a defender a sus invitados. ¿Temen acaso a sus propios alumnos, a los que tienen la obligación de enseñar y educar en la amplitud de criterios?

Y deplorable la nota firmada por 352 madres y padres de alumnos, en la que "repudiaron" el acto. ¿También temen a sus hijos, a los que tienen que educar en el respeto y los valores democráticos?

Sepan que están haciendo todo lo contrario.

Marcos Mirande

marcmirande@gmail.com

Nos falta paciencia

Se empiezan a activar nuevamente los grupos para fiscalizar las próximas elecciones y muchos de los que participaron de los comicios de 2015, enojados y resignados, ya no quieren saber nada. Tengo 24 años y acabo de regresar de un viaje estudiantil en el que conocí a muchos jóvenes alemanes, y todos ellos, sin excepción, habían perdido a sus abuelos en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que me llamó más la atención de todo lo que me contaron: en la actualidad es obligatorio en las escuelas alemanas el recuerdo de las atrocidades cometidas por el nazismo, mientras que en la generación anterior era un tema intocable y oculto. Ha tenido que pasar una generación para aceptar este horror, y más de una para alcanzar nuevamente su estado de potencia mundial. Pero todos, civiles y gobernantes, desde el 8 de mayo de 1945 han trabajado en la reconstrucción de un país que quedó reducido a escombros.

Espero que esos argentinos enojados, si no tienen la paciencia de esperar unos años para empezar a ver los enormes cambios que se están sembrando, al menos aporten en la búsqueda del progreso para la generación de sus hijos. Eso es lo que han hecho los alemanes. Si hay algo inútil y que es una verdadera pérdida de tiempo, es el enojo. ¡Cuánta paciencia nos falta!

Marina Zavalia

DNI 38.402.239

Defensora de niños

No entiendo a los legisladores de Cambiemos que apoyan la designación de Marisa Graham al frente de la Defensoría de Niños y Adolescentes. Veo dos opciones: o están seguros de que pierden y se quieren congraciar nombrando a una ultra-K o son tan inexpertos políticamente que van a nombrar a alguien que es ultracrítica de su gestión para que los acompañe en los próximos cuatro años. Al menos se podía esperar un proceso limpio, pero no: estuvo lleno de irregularidades, hasta culminar en una alzada de mano sin contar los votos. Todas las seleccionadas en exámenes truchos fueron mujeres. ¿Y el cupo? Las presentaciones de impugnación no tuvieron respuesta. Hubo más de 66.000 firmas en rechazo público a su nominación y cientos de asociaciones de la sociedad civil fueron desoídas. Mucha gente quizá no sabe que Graham públicamente ha convocado a la desobediencia civil y manifiesta su apoyo a Maduro. Defensora de niños, pero de los deseados; hay otra categoría que no reconoce. Defensora de adolescentes, pero considera el suicidio un acto heroico.

Quería pensar y hacer pensar sobre esta designación.

María Amalia Caballero

DNI 11.477.146

La república

Cada vez que el periodismo recurre a Elisa Carrió para que emita su opinión sobre temas de la política argentina, su ineludible caballito de batalla es la cita de una entelequia que siempre resultará extraña a la gran mayoría de quienes pasaron por el secundario y olvidaron por completo lo estudiado en Historia o Educación Cívica. Carrió se refiere una y mil veces a su única opción: "la república". República a secas, sin aclarar el contenido o la proyección de la palabra; sin explicar un vocablo que en su boca se vuelve apócrifo. Elisa Carrió quiere república, desea república, espera a la república. Es que acaso ignora Carrió, u olvidó su paso por las aulas del secundario y la universidad, como para recordar que en el mundo hubo decenas de repúblicas: algunas tan conocidas, meneadas y de signo ideológico totalmente antagónico, entre ellas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la República Popular de China con Mao y su "Gran Revolución cultural proletaria", o la primera y la segunda República Española soñada por los republicanos, la República de Polonia, la República Democrática Alemana, etcétera. De todo esto es fácil deducir que el vocablo "república", a secas, no dice nada por sí mismo. Por lo tanto, carece de contenido claro desde hace un centenar de años en todo el mundo. Porque fue entendida a su modo, tanto por idealistas como por decenas de gobiernos autoritarios. Es clara la raíz latina de república: "res publica", cosa de todos; igualdad de derechos y obligaciones. República implica, sobre todo división de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, todos desearíamos la república de Carrió. Dos palabras más y evitamos que parezca falso su deseo: debería decir "una auténtica república".

René Vargas Vera

DNI 6.949.874

Asignación por Hijo

Tengo una empleada doméstica suplente por dos semanas, ya que la mía tuvo que viajar. Es paraguaya. Me cuenta que su hermana, que también vive aquí, nunca trabajó y no quiere hacerlo. Que tiene tres hijos de diferentes padres, pero está sola y consiguió la Asignación Universal por Hijo por cada uno, los manda al colegio y allí hay un comedor en el que almuerzan. A las 17 vuelven y después los lleva a un comedor en el barrio. Entonces, la asignación le queda como un sueldo. Y me comenta que hay muchos como ella, que viven del Estado argentino. "¿No le parece mal?", me pregunta.

No respondo. No lo sé.

Clara Rut Halac

DNI 6.257.926

Propuesta ambiental

Formulo una sencilla propuesta ambiental dirigida a todos los ciudadanos. En cada viaje de placer o turismo que hagamos, sea de tres, cinco, diez o veinte días, dediquemos una hora de nuestro descanso a comprar una bolsa de residuos grande, dos guantes y recorrer alguna plaza, camino, playa, río o arroyo, y recoger las latas, botellas, bolsas de nylon, envoltorios de plástico, colillas de cigarrillos y demás basura dejada allí y que daña el medio ambiente y afea notablemente los paisajes naturales y urbanos. Una pequeña pero poderosa herramienta de ayuda ambiental que multiplicada por millones de nosotros traerá enormes beneficios para plantas, animales y naturaleza en general. Además, hace muy bien al espíritu sentir que uno está aportando algo para mejorar la calidad del medio ambiente. Ya he empezado este camino y propongo que otros lo sigan.

Mariano Esper

DNI 22.798.554

Provincia inviable

Sobre el escenario político argentino hay una temática que hasta ahora grita su ausencia, pero no por mucho tiempo. Es evidente que existe un acuerdo, nunca explicitado, para mantener el tema en la penumbra. ¿Quizás un tabú? A partir de su notoria inviabilidad, es necesario dar lugar a dos o tres nuevas provincias, dividiendo criteriosamente a la provincia de Buenos Aires. O, en su defecto, descentralizarla drásticamente. Véase una ilustración del absurdo que abruma a los comprovincianos y a todo el país: cuando se pretende explicar las razones de la inseguridad criminal reinante en la provincia, suele aducirse la imposibilidad de conducir sensatamente una fuerza policial integrada por una legión de 90.000 efectivos.

¿Dónde radica el absurdo si no en el hecho de una provincia que concentra el 38% de la población total del país?

¿Se podrá enfrentar este tabú y dejarlo atrás?

Norberto Wilner

DNI 4.362.320

