De los lectores: cartas & mails

25 de julio de 2019

Todos

Decir "todos" está de moda. Parece un término inclusivo, pero si de un lado están todos, del otro no hay nadie. Y la realidad es más compleja. Pido prudencia en el uso de antonimias. Recuerdan momentos olvidables de nuestra vida política. Y pido que no se legitimen como mascarón de campaña. La ciudadanía no es amiga ni enemiga, no está dentro ni fuera. Y solo ella, en última instancia, decide qué o quién la representa.

Álvaro Neme

Pindonga

¿Qué pensará el general Perón de sus distintas versiones Pindonga del peronismo?

Jorge C. Solari

Aerolíneas Argentinas

He volado el 18 y el 21 del actual por Aerolíneas Argentinas, con destino a Iguazú. El horario cumplido, la tripulación excelente y los pilotos, sobre todo en la vuelta a Aeroparque, muy experimentados para afrontar las condiciones climáticas adversas. Aerolíneas Argentinas fue distinguida con el premio 2019 Traveler's Choice Awards que entrega Trip Advisor como Best Major Airline Latin America. En 2018 obtuvo la distinción de Apex, otro premio basado en la calificación de los usuarios y cuatro estrellas en la categoría "aerolíneas globales". Fue una de las 23 compañías (de un total de 500) con esta calificación. Les pido a los gremios que no empañen la excelencia de nuestra aerolínea de bandera. Y si hay algo que las autoridades deban hacer, colaboren a resolver los problemas. Queremos seguir sintiéndonos orgullosos de su lugar en el mundo.

Marcela Laufgang

Servicio cívico

El Servicio Cívico Voluntario no puede sustituir a una escuela pública de nivel secundario, por más bienintencionada se presente la medida. La Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad, con misiones y funciones estipuladas en su ley, que la posicionaron con buena imagen hacia la población, con independencia del signo político que la maneje. Su acción bajo la órbita de mediocres gobiernos fue objeto de críticas de diversos sectores, lo que generó rispideces que siempre tienen en común la conducción institucional y al político de turno.

Hay que tener sumo cuidado sobre en qué medio debe tener injerencia; estamos hablando de valores como ámbito de cohesión e integración social, capacitación en valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, temáticas estas vinculadas al Ministerio de Educación. Por otra parte, los institutos de la Gendarmería Nacional están orientados a la formación de oficiales, suboficiales y gendarmes, tarea ardua y exitosa que se viene llevando a cabo y que no debe desviar la atención de sus profesionales. Para que un servicio como el descripto adquiera seriedad y notoriedad, debería considerarse la planificación técnica a cargo de profesionales expertos en la doctrina; de los recursos financieros para posibilitar su prolongación en el tiempo; del debate político y social para lograr consenso y aprobación de una mayoría que transforme el proyecto en duradero y eficiente, y no caer en los fracasos continuos del cortoplacismo cuando quien gobierne fuere de distinto signo partidario y provoque modificaciones o derogaciones innecesarias.

Juan Carlos Holm

Políticos

En la nota de Javier Marías de El País Semanal del 13 del actual, redactada con el fuerte tono de fiscal social que justifica su consagrada calidad intelectual y literaria, se describe a los políticos españoles de una forma que parece una pintura de muchos de los nuestros. Dice así: "Siento decirlo, pero lo que me provocan nuestros actuales políticos es, sobre todo, infinito desprecio. Los he visto, casi sin salvedad, como a personajillos grotescos, de ambición personal indisimulada, pedigüeños y, a la vez, engreídos. La nación y sus ciudadanos les traen completamente sin cuidado, y ya ni siquiera hablan -con voz ahuecada y falsa, desde luego- de lo que creen mejor para nosotros. No se molestan ni en fingir. Solo ansían cargos, puestos, sueldos, sentirse ridículamente importantes, que otros les deban pedir favores. No les importa el futuro, la venidera y salvaje pérdida de votos por el espectáculo que ofrecen. 'Yo quiero un ministerio o varios, o la vicepresidencia; para mí, la alcaldía y para ti, la vicealcaldía; te quedas con la Comunidad de Navarra y yo con la de Castilla y León; no me conformo con ser menos que consejero o concejal; que al menos me den Correos, o Paradores, o la Lotería'''.

Jorge Joaquín Martínez

La Cámpora

El kirchnerismo quiere ganar la provincia de Buenos Aires con la mayoría de los cuadros de La Cámpora, sin tener en cuenta lo que significó este fugaz y oscuro personaje de la historia, que no solo traicionó a Perón, sino que entronizó en los cargos públicos a quienes pretendían hacer en su momento de la Argentina una segunda Cuba, o lo que sería ahora una segunda Venezuela. Intuyo que lo mismo intentarán hacer sus seguidores en caso de ganar. Tomemos debida cuenta de ello a la hora de votar.

Horacio Landó

Día del Amigo

El paso del tiempo hace que a veces la memoria se debilite. Muchos periodistas comentaron acerca del Día del Amigo, pero parecen ignorar su origen: fue un odontólogo (entre otras cosas, también músico y profesor de psicología), a quien conocí y quien me dio un carnet como "miembro-amigo". El doctor (también había hecho el doctorado) Enrique Ernesto Febbraro (1924-2008) se había conmovido con la llegada del hombre a la Luna y decía que un pueblo de amigos sería "imbatible".

Diana Daich

