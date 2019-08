De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2019

Voto en la provincia

Actualmente Buenos Aires representa con su voto un 37% de la elección presidencial, teniendo las 22 provincias restantes un peso individual muy menor en el destino de nuestro país. ¿Es esto realmente apostar a un país federal? ¿No será privilegiar la ley del más fuerte? ¿No deberíamos establecer algún mecanismo que respete diferencias poblacionales, pero que el poder de decisión de una provincia tenga un porcentaje tope?

El padrón nacional de 2019 creció en más de 730.000 votantes, correspondiendo a Buenos Aires más del 40% de ese aumento. ¿No es momento de pensar si esto es justo?

Sara Morea

Cabildo manchado

Qué tristeza mirar ayer el Cabildo, qué vergüenza. Es más que un insulto. ¿Esto es protestar? ¿Esto es pedir justicia? Seguimos pagando a los que no les corresponde... Deberían ponerle una multa y cobrarle la limpieza del Cabildo a la persona que organizó todo eso. No podemos seguir aceptando esta locura.

Mercedes Llerena de

Fernández Llanos

Desconfianza

El candidato a presidente Alberto Fernández y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, permanentemente afirman poder solucionar la pobreza de los argentinos con promesas incoherentes que ofenden hasta a las personas con un mínimo de inteligencia y educación. La perversidad es que saben que no van a solucionar los problemas, porque fueron artífices de esa decadencia, y solo quieren proteger a los funcionarios que están en prisión por corrupción (y a los futuros), para continuar con la obra destructiva que tanto daño ha hecho al país. Siempre recuerdo aquella celebre frase: "Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía".

María del Carmen Preciado

Veganos en la Rural

No soy vegano y puedo estar en desacuerdo con algunos planteos, pero es claramente repudiable la agresión contra los veganos que protestaron en la Rural. De hecho muchos ruralistas legítimamente enojados con la protesta tampoco aprobaron esa reacción. Creo que estamos ante un debate muy bobo o uno muy oportuno. Ojalá nos demos cuenta de lo segundo. La sensibilidad de los veganos es algo que se debe respetar y admirar porque el mundo, hoy más que nunca, necesita gente sensible. Insensibles sobran y, la verdad, no aportan nada. Los valores de respeto, trabajo, orgullo y generosidad con que siempre se describe el concepto del gaucho argentino no deben quedar desdibujados por esas patadas y rebencazos a un grupo de jóvenes que, equivocados o no, caminaban con pancartas. No tiraban piedras ni bombas molotov. Abuchear, sí, porque si sos un productor ganadero que se rompe el alma todo el año para presentar el fruto de su trabajo y justo exhibirlo ese día con orgullo en la Rural y que te tilden de asesino desde una pancarta obviamente enfurece. Pero pegar, no. Nunca.

Creo que deberíamos adoptar una actitud moderna e inteligente y escuchar a los veganos, sin dejarnos llevar por las pasiones de nuestro ADN gauchesco parrillero (del cual no reniego, que quede claro). No comparto claramente la postura de asumir que al consumir carne se esté "asesinando", porque eso sería ingresar en una discusión ética cuando menos de imposible puesta en práctica y muy vidriosa. Esto no resta un gramo de legitimidad al reclamo contra el maltrato animal, al cual adhiero en grandísima parte. Es un tema en el que en mayor o menor medida algunas empresas están recogiendo el guante. Y es gracias también a grupos veganos que el tema está en la agenda. Sin embargo, el planteo de la quita de la vida de un animal para consumo en términos de asesinato nos coloca frente a una concepción de ese animal como sujeto de derecho práctica o directamente al mismo nivel que una vida humana. Y ahí nos enfrentamos a un gran dilema. Porque si consideramos que no debería estar permitido disponer de la vida de una oveja para consumo, pues esta es sujeto de derecho, entonces debería hacerse lo mismo con las ratas que transmiten el hantavirus, la serpiente que me mordió y maté para que me den el suero correcto en el hospital o los Aedes aegypti que transmiten el dengue.

Es hora ya de asimilar el hecho de que la ganadería industrial tiene impactos ambientales significativos (por ejemplo, potencia el cambio climático). Reconocerlo es empezar a solucionarlo. Incluso una enorme porción de nuestros cultivos estrella (soja y maíz) son destinados a producir carne. Reflexionar no viene mal, no sea cosa que estos jóvenes sean tal vez una muestra de lo que pueda ser en no muchos años más una fuerte tendencia en el consumo de alimentos en mercados importantes y, como la producción del campo argentino es mucho más que carne (por suerte), de repente no veamos, por necios o aferrados a una tradición puntual, que ante nosotros se abren oportunidades de crecimiento en productos vegetales orgánicos (solos o combinados) para los que nuestro país tiene condiciones envidiables a nivel global. Y que gracias a la discusión que los veganos nos imponen (guste o no, vale la pena) se pueda producir carne con los métodos más amigables, éticos y sustentables del mundo y que sea una bandera que nos diferencie. Seguro que no vamos a terminar estando de acuerdo en todo, pero en ese terreno se puede generar un salto evolutivo en nuestro campo y atender al menos algunas de las demandas veganas, las cuales debemos respetar y considerar seriamente.

Emiliano Ezcurra Estrada

Expropiación de YPF

A propósito del tema judicial planteado en los tribunales estadounidenses, reclamando sumas elevadísimas a nuestro Estado por el manejo más que desprolijo del gobierno anterior con motivo de la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, se ha señalado la posible responsabilidad de los funcionarios implicados en esa operatoria. Como en aquella jurisdicción se permite, como en todo el derecho anglosajón, la figura de la intervención del tercero, parecería recomendable citar en ese pleito a quienes, como el exministro Kicillof, de no hacerlo podrán después eximirse de sus responsabilidades alegando la exceptio mali processus. De esa manera, quedarían a salvo los verdaderos autores de la incalificable operatoria. Y sería correcto citar también a los legisla-dores que votaron a favor, ignorando olímpicamente cómo se debe expropiar un paquete accionario mayoritario. Me pregunto: ¿para qué tienen tantos asesores?

Osvaldo Zampini

Obras

En forma sorprendente, la enorme cantidad de obras públicas concluidas por la actual administración que los medios de difusión muestran a la ciudadanía ponen en evidencia que Macri pudo cumplir con un anhelo de Perón de 1947, que en aquel entonces advirtió a "los calumniadores y detractores" que por cada mentira de aquellos "realizaría una obra de gobierno y se la entregaría al pueblo".

Lucio Cornejo

Investigadores

He pasado casi toda mi vida laboral en fábricas, y convivido con la tecnología industrial. Por lo tanto considero un gran error de este gobierno haber degradado el ministerio respectivo y no haber puesto énfasis en su decidido apoyo, que es fundamental para el progreso del país. Sin embargo, creo que el nutrido grupo de científicos, con la presencia de Adrián Paenza (a quien admiro y aprecio), que suscribieron la declaración en la que piden "que se cierre definitivamente la etapa de restauración conservadora" han errado totalmente el concepto de lo que significan estas elecciones, Tal vez por estar inmersos en sus pequeños universos de investigación, se han divorciado de la realidad profunda que enfrenta el país. Por un lado, democracia republicana, libertad de expresión, racionalidad económica (dolorosa como ha sido en muchos países), apertura al mundo, etc. Por el otro, democracia ficticia, progresismo de pacotilla, ineptitud, censura y violencia, regreso a prácticas demagógicas con su secuela de crisis inacabables, etc. Ni que hablar de cleptocracia organizada.

No pretendo injuriar a los investigadores, por los que siento el mayor respeto, pero sí me gustaría que dediquen algunos minutos a meditar si no están equivocando el camino. Además le pido al Gobierno que junto con Agroindustria restaure Ciencia y Tecnología a la categoría de ministerio.

Miguel Ángel Belluscio

Concierto en el CCK

El 26 de julio, mi señora y yo asistimos al concierto de piano del maestro Daniel Barenboim en el CCK. Habíamos adquirido dos entradas en el sector pullman Alem, fila 2, números 79 y 81. Al ubicarnos en nuestros asientos, advertimos con sorpresa que desde dichas ubicaciones no podía verse al maestro Barenboim ni su piano. Además, grandes paneles acústicos cubrían casi por completo el escenario a una altura inferior a nuestras butacas, "ahogando" el sonido y haciendo la vista muy desagradable. Con otros asistentes intentamos ver el concierto de pie, para aunque más no fuera atisbar la ejecución y percibir un mejor sonido, pero inmediatamente personal del CCK nos informó que no estaba permitido, aunque no molestábamos la visual de nadie. Nos sentimos estafados. Creo que las autoridades del CCK no deberían poner en venta ubicaciones que no permitan disfrutar plenamente los espectáculos ofrecidos, y de hacerlo, deberían advertir claramente a los espectadores sobre las limitaciones que encontrarán.

Carlos Alberto Capella

Obleas

En el corazón del barrio de la Recoleta se siguen observando, de esquina a esquina, numerosos vehículos con oblea de discapacitados, que a todas luces no son autorizadas o legales, toda vez que no cumplen con la reglamentación respectiva. Eso sí, el servicio de grúas funciona plenamente. Lo que lleva a pensar que es más grave estacionar indebidamente que colocar una oblea falsa de discapacitado.

Arnoldo Krawicki

