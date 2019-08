De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2019

Dignidad

Así como en un momento de la campaña demócrata de 1992 en los Estados Unidos se hizo famosa la frase "es la economía, estúpido", bien podría aplicarse para nuestro caso... "es la dignidad, estúpido". Nadie niega los relativos resultados de la actual gestión hasta ahora, pero, a mi juicio, eso no impide vislumbrar la oportunidad de demostrarnos que la mayoría de los argentinos queremos ir a un país razonable, previsible, y librarnos para siempre del cinismo, la hipocresía, la mentira, el tachín tachín, los goles con la mano, etc.

En estas elecciones más que nunca se plantea la opción de hacia dónde queremos ir, aun a costa de tener que sacrificar algunos "gustos" de los que puede prescindirse sin grandes ni penosos sacrificios.

Eduardo Horacio Vergara

eduhvergara@gmail.com

Promesa

En el acto de cierre de campaña, Alberto Fernández prometió no enojarse nunca más con Cristina. Un picnic para la psicología: "Mamá, prometo portarme bien" .

Raúl Valdez

DNI 10.203.000

Encrucijada

En tantas elecciones en las que voté, nunca tuve la sensación de enfrentar una encrucijada tan dramática como la de ahora. No podría concebir estar viviendo en un país en el cual a la mayoría de su gente, en caso de triunfar el kirchnerismo, le importe poco la corrupción, la mentira, la carencia de principios morales y republicanos. Ya no se trata de quiénes gobiernen ni de cómo lo hacen. Se trata de verme obligado a convivir con esa calidad de gente.

Jorge R. Castorina

DNI 4.081.503

Sin fanatismos

Cuesta creer que "juntos" y "todos" sean parte del eslogan de campaña elegido por aquellos partidos que hicieron de las suyas para terminar de dibujar la grieta que hoy divorcia a nuestra nación. Créanme, es tan autoritario aquel que persigue a quienes no comulgan con sus ideales políticos como aquel que amenaza con que nos convertiremos en la triste Venezuela si no acompañamos su fórmula con nuestro voto. Los invito a dejar de lado el odio exacerbado que nos está dividiendo entre los del sí y los del no, los de derecha y los de izquierda, la política tradicional y las nuevas formas de hacer política. Una división que nos tiene al borde del abismo por el simple hecho de no compartir los gustos y las preferencias políticas de la gente que nos rodea. El domingo votemos más con la cabeza y menos con el fanatismo. El fanatismo enceguece.

Juan Francisco Thomas

DNI 34.270.468

El mundo nos mira

Este gobierno ha trabajado duramente para restaurar los valores esenciales de la democracia: la tolerancia y el respeto a las libertades individuales de los ciudadanos, una Justicia independiente de los intereses políticos y corporativos, el ejercicio honesto de la función pública, el respeto a los contratos y a la propiedad privada, el fomento de las relaciones internacionales inteligentes con países democráticos, por mencionar solo algunos entre otros importantes logros. Este es sin duda el camino hacia el crecimiento y este es el orden correcto de las cosas: primero debemos lograr la consolidación de los valores republicanos y el respeto a las instituciones como base para construir todo lo demás; y sobretodo como condición necesaria para alcanzar el desarrollo económico. El mundo hoy nos mira con atención y con la esperanza de que perseveremos en el camino de la racionalidad y el respeto a las instituciones que acabamos de iniciar, y que no derrapemos nuevamente hacia un populismo carente de sentido y, fundamentalmente, de futuro. Está en cada uno de nosotros estar a la altura de las circunstancias que la historia nos pone adelante. Si tomamos la decisión correcta, las inversiones vendrán, el empleo se recuperará, la gente prosperará y el mundo nos respetará. De lo contrario, por más fórmulas mágicas que intenten vendernos, el país continuará retrocediendo.

Alejandro R. Martins

DNI 8.207.524

Francisco Travieso

Quisiera rendirle homenaje a un maestro del arte argentino, gran pintor y extraordinaria persona, Francisco Travieso. Murió hace pocos días en Buenos Aires, pero no fue noticia. Su enorme obra no tiene la difusión que debería tener porque no pertenecía a la llamada "vanguardia", requisito indispensable para que la obra sea aceptada y difundida. Trabajador incansable y apasionado, pintó hasta el último día. Su generosidad y solidaridad quedó demostrada en la obra que donó a la Capilla de Cristo Obrero de Lomas de Zamora, en un humilde barrio, un vía crucis que es una obra maestra y que muy pocos amantes del arte conocen. Su extraordinario legado debería ser conocido y por eso apelo a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, a los curadores y críticos para que se realice una muestra retrospectiva de su obra en algún museo de la ciudad.

Laura Onetto de Bieule

lauraonetto@yahoo.com.ar

Haciendo en silencio

El martes por la noche el jardinero llevó ocho bolsas de consorcio llenas de la poda del jardín a la puerta de mi casa, y mi esposo llamó a la comuna 10 del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para notificar y pedir que retiren las bolsas. En lugar de decirle: "Sí, señor, vamos a pasar a la brevedad", le dijeron que no sabían si iban a pasar, que no sabían si podían al día siguiente o en esta semana. No prometieron nada. Ese es nuestro gobierno: ¡no promete!

Al día siguiente, a las 8, un camión retiró toda la basura. Silenciosamente. Sin bombos ni cacerolas. Perfil bajo. Eficacia y eficiencia sin demagogia. Sin tocar timbre para "manguear". ¡El país que yo quiero!

Silvia Inés Freire

DNI 13.515.036

