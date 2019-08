De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2019

Las PASO

Hora de grandeza

Cuando el presidente Raúl Alfonsín tuvo que enfrentar la asonada militar, encontró en Cafiero un respaldo fundamental. Cuando el general Perón se reunió y abrazó a Balbín, estaba dando señales claras del camino posible para la Argentina, aunque luego los imberbes de siempre tiraron todo por la borda y bañaron en sangre la Nación. Ahora estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo bisagra que tanto Mauricio como Alberto tienen que saber leer.

Aunque ganara en octubre Alberto, no va a poder gobernar en un país incendiado. Ambos se necesitan, gane quien gane. Es hora de que se reúnan, no solo que hablen por teléfono, que acuerden tres, cuatro o cinco puntos fundamentales, y den señales de madurez y patriotismo. Eso no va a perjudicar sus posibilidades electorales. Yo sumaría a Roberto Lavagna también.

El mercado y la gente esperan ese tipo de gesto.

Es hora de grandeza.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Conexión con la gente

Macri depende de sí mismo, el problema es que sigue sin darse cuenta. El rumbo que fijó el Gobierno es el correcto, pero sigue fallando en lo básico, que es la conexión con la gente. La gran mayoría de los argentinos no quieren volver atrás, pero si el Gobierno no cambia su actitud nos quedaremos en el pantano. Hay margen para cambiar y corregir. Solo es cuestión de hacer una profunda autorreflexión para conectarse con la gente. Imagino que es lo que quiere, ojalá pueda.

Luis María Astarloa

DNI 14.876.142

Rumbo

Nunca milité en política y no tengo preferencias por ningún partido, pero me preocupa lo sucedido tras conocerse los resultados de las PASO. El dólar y el riesgo país han subido en forma exponencial.

¿Adónde va la Argentina si quienes ganaron en estas elecciones ganan las definitivas?

Horacio F. Artigas

DNI 4.247.559

Un Congreso plural

Ruego a mis compatriotas que en las elecciones de octubre votemos un Congreso plural, sin otorgar la mayoría en ambas cámaras al presidente electo. La experiencia es una gran maestra y la memoria debería ayudarnos. El Congreso es el último bastión que los ciudadanos podemos preservar como herramienta de control a la desaforada ambición de poder que manifestaron con soberbia e irresponsabilidad quienes hoy disputan -con presumible éxito- el próximo período de gobierno. Se han aprobado a libro cerrado proyectos del Ejecutivo, amparándose en la legalidad de la mayoría y desconociendo la falta de legitimidad de su accionar. Tener quorum propio en una estructura que por tradición y beneficios es verticalista y obsecuente, nos asegura la degradación de la democracia que tanto nos costó. El enorme poder presidencial que nuestro sistema avala y promueve, sin control legislativo y con un Poder Judicial funcional al gobierno de turno, nos deja inermes para neutralizar el autoritarismo que padecimos hasta hace poco. Es nuestra responsabilidad cívica que los derechos consagrados en nuestra sabia Constitución no sean la triste letra de un réquiem anunciado. Estamos mal, no estemos peor.

Patricia Schapiro

DNI 10.390.976

Pedido

Señor presidente, deseo expresarle el agradecimiento de millones de argentinos que lo votamos, pero también resaltarle que otros millones que no lo votaron esta vez y que lo hubieran votado en circunstancias más favorables, necesitan hoy más que nunca de su fuerza, su guía, su capacidad y honestidad. Aun quienes no lo votarían nunca, han quedado también expuestos al retorno de los personajes más oscuros e inescrupulosos de la Argentina. Vuelven por más, pero sobre todo para salvarse de la ley. Mi pedido es que se sienta usted en la libertad de apelar a todos los medios a su alcance para evitarlo. Si bien aumentar un 20% los sueldos puede ser una buena medida, auméntelos 50%, elimine el IVA, baje tarifas, duplique subsidios. El país y el mundo lo comprenderán y, más aún, estarán dispuestos a ayudarlo a financiar el desfase. Después será tarde. Destruirán la Justicia y las instituciones, volverán el narcotráfico y la corrupción. Nos quitarán la libertad para poder perpetuarse en el poder. Solo disponemos de estos meses para salvar al país y su gente.

Respetuosamente, de un empresario pyme.

Ernesto Jorge Temperley

etemperley@hotmail.com

Polución sonora

En el barrio de Recoleta, las fachadas de la Iglesia del Pilar, el Centro Cultural Recoleta y la Plaza Intendente Torcuato de Alvear constituían un conjunto urbano en armonía. Las pinturas de grafitis en la fachada del CCR, que serían atractivas para medianeras y muros residuales, perjudican la integración entre los dos edificios. Asimismo, el sector de la plaza frente al acceso, actualmente utilizado como lugar de reunión y de consumo gastronómico al aire libre, es inadecuado para la cantidad de gente que se reúne, está degradado y necesita un rediseño para adecuarlo al uso y al diseño de la plaza. Acrecentando el deterioro del lugar, en las tardes y noches de buen tiempo y fines de semana, la polución sonora es tal que deteriora la calidad de vida de los vecinos que rodeamos la plaza. Se instala una gran pantalla y equipos de música muy potentes para espectáculos de baja calidad musical.

Creo que sería prioritario solucionar este último problema, ya que hacerlo no tiene mayor costo que evaluar el tema y tomar las medidas administrativas que correspondan.

Augusto H. Dellepiane

DNI 4.537.680

