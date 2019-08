De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2019

Elecciones

Voto bronca

Los encargados de encuestas sobre las PASO no han advertido que entre los votantes de Alberto Fernández se encuentran quienes lo hicieron como voto "bronca" al actual gobierno, considerando que ese voto no definía un resultado válido, pero que para la elección presidencial volverían a votar a Macri.

Moisés Levy

DNI 5.574.084

Dirigencia política

Frente a la nueva crisis que afrontamos, necesitamos calma. Escuché días atrás al diputado Negri, con el cual generalmente no coincido. Sin embargo, su experiencia y profesionalidad quedan de manifiesto y agigantadas si se las compara con otras reacciones, y deben ser escuchadas. Los políticos profesionales deben ser escuchados. Hasta ahora fueron subestimados, muchas veces con razón; pero, ante esta inédita situación, creada por un perverso e innecesario sistema político, son quienes deben conducirnos hacia la salida, que no debe ser otra que la continuidad, lo menos traumática posible, de nuestro sistema de gobierno democrático y republicano.

David Cordeviola

DNI 11.480.673

Fueros

Difícilmente tenga futuro la democracia en un país donde los fueros se usan para la impunidad, donde políticos, jueces y gremialistas no saben explicar el origen de sus cuantiosas fortunas, donde un juez absuelve a un represor por delitos de lesa humanidad, otro intenta acallar por hostigamiento a un prestigioso periodista y a un fiscal, y varios contribuyeron a enviar al limbo judicial el magnicidio de un fiscal de la Nación, o los atentados terroristas contra la embajada de Israel y la AMIA. Entretanto, el Consejo de la Magistratura hace honor a la venda que tapa los ojos de la Dama de la Justicia, cerrando los suyos a lo que no quiere o no le conviene ver. La democracia se sostiene en tres poderes constitucionales, pero también en la celeridad, decisión y probidad de esos poderes para servicio de la sociedad que les otorga ese mandato. Si no es así, de democracia solo tiene el nombre.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Gobernadores

A los gobernadores e intendentes de todo el país les quisiera recordarles que fue el presidente Macri el que los rescató del régimen totalitario que hubo antes de su gobierno, cuando el entonces Poder Ejecutivo solo les enviaba los fondos que les correspondían si hacían lo que el gobierno central les decía.

Gracias a Macri hoy casi todas las provincias e intendencias tienen sus cuentas ordenadas e independencia en sus decisiones.

Amelia Mourglier

melam1948@gmail.com

Hacia otra Venezuela

"Es solo cuestión de tiempo", les decía una venezolana a los que creen que no sucederá en la Argentina lo mismo que ocurre en Venezuela. Y otro, un ingeniero, contaba que venían del caos total que producen los gobiernos populistas. Ambos forman parte de los cuatro millones de venezolanos que tuvieron que emigrar. Desgraciadamente, ante el triunfo de la vertiente más antidemocrática y corrupta del peronismo, que es el kirchnerismo, eso es lo que sucederá en nuestro país. Primero se irán los más capacitados, los más jóvenes, quienes dominan informática, idiomas, los más ricos. Por último, hasta los más pobres se marcharán. Hasta la llegada de Chávez al poder, Venezuela era un país rico y democrático; hoy está entre los más pobres del mundo y lo gobierna una tiranía.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Parábola argentina

"La parábola de la Argentina", escribió en 2014 The Economist y cada día parece más cierta esa observación. En 2015, Macri heredó la crisis causada por los Kirchner por haber duplicado el gasto público, que pasó del 23% del PBI en 2002 al 46% del PBI en 2015. Ello le permitió a Macri ganar las elecciones de 2015 y acceder a la presidencia. Pero ¡oh milagro de la historia! Macri en lugar de bajar el gasto lo aumentó y la crisis continuó hasta nuestros días. Todo parece indicar que perderá las próximas elecciones nada menos que frente a los iniciadores de la crisis. Soñemos con que ese hecho no se produzca.

Armando Ribas

DNI 10.141.144

Lecciones

Señor Presidente, tenga en cuenta lo que ocurrió con Winston Churchill, en 1945: había conducido a su país a la victoria, tras cinco años y medio de terribles penurias. Sus magníficas alocuciones, en 1940, inspiraron a los ingleses, en su hora más gloriosa. ¿Cual fue la respuesta de su pueblo? ¡Sacarlo del gobierno, votando a la oposición!

Ánimo, señor Presidente. Churchill volvió, votado por su pueblo. La política y la vida dan lecciones.

David G. Blundell Parsons

LE 5.605.330

Datos en la nube

Me preocupa la cantidad de información personal que se requiere sin sentido y que eventualmente circula con control dudoso por la nube. Esta semana, para solicitar entradas a las actividades de TangoBA Festival y Mundial, se me requirió como campos obligatorios ingresar mi nombre y apellido, número de DNI, fecha de nacimiento y teléfono celular. Vale la pena aclarar que el formulario online es válido para una sola entrada, gratuita y para un solo espectáculo. Si deseo asistir a alguna otra de las múltiples actividades del Festival tengo que completar el mismo formulario. La pregunta es para qué se requiere toda esa información sensible, y dónde y cómo se resguarda. ¿Alguien vela por la razonabilidad de la información solicitada y la seguridad del usuario?

Esto es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no el único organismo, porque para acceder a muchos edificios comerciales o residenciales la seguridad en la entrada no solo solicita el documento para ser escaneado, sino que también se toma una foto.

En nombre de la seguridad estamos poniendo en serio riesgo de exponer sin control la información personal y, por ende, la seguridad de las personas.

Gustavo Torrico

gustavotorricopose@gmail.com

En la red

Alberto Fernández: "El dólar a $60 está en un valor razonable"

Facebook

"¿Qué pensaron? ¿Que el 11 de diciembre nos íbamos a levantar con mucha plata en los bolsillos por arte de magia? Por favor, piensen un poco" - Sandra Vallejo

"Sí claro, después de que somos 30% más pobres todos los argentinos" - Margarita Arias

"Está a $60 y ni arrancaron..." - Rodrigo Suárez

