De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Salgamos de la trinchera ideológica

Estimados compatriotas, en una situación tan grave y cíclica, ¿no es hora de que la sociedad argentina en su conjunto salga de su trinchera ideológica y exija a todos sus representantes políticos responsabilidad, consenso y acuerdos de gobernabilidad? No puntualmente para calmar a los mercados y sortear la urgencia, eso solo es pan para hoy (escaso) y hambre para mañana (asegurada). Se trata de exigir consensos para definir un modelo de país que, más allá de la alternancia o signo del gobierno de turno, provea a la sociedad de un entorno saneado y estable. Por qué no hacer un llamamiento generalizado, viralizado en redes, sin signo político, convocando a una manifestación masiva, coordinada y simultánea en las principales ciudades de la Argentina, que podría titularse "Queremos un solo país" y subtitularse "Exigimos responsabilidad, negociación y consenso a corto, mediano y largo plazo".

Sería ese, probablemente, el mejor incentivo para los mercados y para nosotros mismos: ver a una sociedad que despierta de su letargo y pone al país por encima de las ideologías. La Argentina, ante todo.

Piénsenlo, por favor.

Graciela Prieto

Elecciones

Hora de sincerarnos

En un país en donde su sistema económico está casi destruido, es necesario, para revertir la situación, que la energía, el crédito, la mano de obra y las materias primas e insumos sean baratos. Esto no ocurre en la Argentina desde hace mucho tiempo. No es viable para la Argentina que el valor de los combustibles sea igual o superior al de los países desarrollados. No existe actividad posible con tasas de financiamiento superiores al 70% anual. Es prácticamente imposible sostener el empleo si los costos laborales son impagables o si las materias primas o insumos tienen uno de los valores más altos del planeta. Ya hemos probado con devaluaciones astronómicas, con emisiones monetarias descontroladas y hasta convirtiendo los pesos en dólares. Todo fracasó. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país caro y las cosas caras solo las pueden pagar los ricos, y ese no es nuestro caso. Es y va ser prácticamente imposible que la Argentina se recupere si las cosas siguen estando caras, porque se traba todo y cesa el funcionamiento. Quizás ahora que la crisis ha tenido una aceleración que nos afectó a todos sea el momento de sincerarnos y entender que ya no somos aquel país que todos creemos merecer y que no nos podemos dar el lujo de pagar las cosas caras como en los países ricos, donde además muchas cosas son más baratas que aquí y de mejor calidad.

Sin una fluida accesibilidad a la energía, al dinero y a la mano de obra y a las materias primas o insumos nunca llegaremos siquiera a arrancar. Es solo mirar al mundo y copiar los modelos de los países exitosos y guardarnos la creatividad para más adelante.

Rafael López Saubidet

Gracias, Vidal

Hace 23 años que soy bonaerense. Nunca me sentí tan orgulloso y representado en el gobierno de mi provincia como con Vidal. Nunca nadie enfrentó con tanta decisión y coraje los males que hace tanto tiempo nos aquejaban: inseguridad, narcotráfico, trata, corrupción, inundaciones, agua, cloacas, rutas, salud, educación, contención social, etcétera. Entiendo el malhumor y la bronca. También sufro, como todos, las consecuencias de las tarifas, los impuestos y la inflación. Comprendo que parte de la sociedad haya ejercido el voto castigo al gobierno nacional. Lo que me resulta imposible de entender es por qué la castigamos a ella. ¿Por qué no hubo más corte de boleta y no le reconocimos el trabajo extraordinario que hizo? ¿Por qué no valoramos a una mujer que expuso todo por nosotros, y cuando digo "todo" digo a sí misma y, sobre todo, a sus hijos? Tuvo que mudarse a un sitio protegido para cuidarlos. ¿Quién de nosotros haría esto? Se jugó entera y no pidió nada. Solo que le permitiéramos seguir trabajando para cumplir el sueño de vivir en una provincia mejor. Le respondimos con una indiferencia dolorosamente incomprensible. Se repiten en mi mente las fotos y los videos con la incontenible tristeza de sus ojos después de la votación. Cada vez que vuelvo a verlos se me anuda la garganta. Lo peor que nos puede pasar en la vida es ser desagradecidos. ¿Volveremos a serlo en octubre?

Tenemos otra oportunidad; ojalá no la perdamos.

Esteban Perri

Voto bronca

Si como dice el señor Levy en su carta el voto bronca al actual gobierno se lo dieron en las PASO a la fórmula Fernández -Fernández, si bien no definía un resultado válido, era sabido por todos que una diferencia cuanto más amplia entre postulantes impactaría en la economía nacional . ¡Había suficientes candidatos para poder expresar la bronca!

Argentinos, votar es un derecho y es un deber. Seamos responsables al emitir nuestro voto.

Mónica Camaño

Pedido de memoria

La promoción 96 del Colegio Militar de la Nación pedimos que se acceda a lo solicitado oportunamente por la promoción 93, y se retiren las placas indicadas en su carta publicada el 26 de julio del Parque de la Memoria y se amplíe a quienes sesgaron vidas injustamente. También que se amplíe el retiro de nombres con los terroristas muertos por su ilegal accionar armado. Y, finalmente, que se agreguen los nombres de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, penitenciaras y civiles que cayeron víctimas del terrorismo. Fundamentamos el pedido para que generaciones presentes y futuras tengan la visión veraz, completa, ecuánime y justa de los sucesos que asolaron la Patria desde 1964. Gobernaba el doctor Arturo H. Illia. En plena vigencia de la Constitución Nacional, irrumpió el terrorismo castro-marxista en versión urbana y rural, intentando ocupar territorio en el noroeste. Guerrillas armadas, dirigidas por Ricardo Masetti (nombre de guerra Comandante Segundo), con extranjeros destinados a preparar la llegada a la Argentina del Che Guevara: él sería el Comandante Primero de la acción armada a niveles nacional y regional para imponer ideología.

Se iniciaba una guerra donde la República ponía en riesgo su territorio y supervivencia como nación democrática. Solo la verdad completa debe recorrer el largo y dificultoso camino de la reconciliación y la concordia nacional.

Enrique O. Dietrich

Presidente de la Promoción 96del CMN

Le Parc

Felicitaciones por la muestra retrospectiva del gran maestro Julio Le Parc, el poeta de la luz y la sombra.Es realmente emocionante recorrer estos tres mil metros cuadrados. Está llena de sorpresas artísticas y maravillosas. La curaduría de Gabriela Urtiaga fue digna de emoción y admiración. Gracias por tanta belleza.

Martha Detry

Magos del Rivadavia

El jueves 8 del actual mi hijo David sufrió un aneurisma en la vía pública. Caminábamos juntos y de buenas a primeras aparecieron los síntomas de una dolencia que nunca avisa. Dolor intenso de cabeza, vómitos y una pierna que había dejado de funcionar. Llamamos al 911 y con la Policía de la Ciudad llegó el SAME. No más de un minuto y medio para llegar al Hospital Rivadavia. La tomografía avisó que una vena del cerebro de mi hijo se había roto y el sangrado lo había afectado en su motricidad. El domingo 11, mientras todos iban a votar, un grupo de cinco neurocirujanos a cargo del doctor Jaime Rimoldi, en siete horas de operación, salvaron a mi hijo. Invirtieron tres horas en abrir el cráneo y llegar hasta la vena dañada, tres horas más para desactivar la vena en cuestión y una hora más para cerrar el cráneo. Finalizada la operación y mientras lo trasladaban a terapia intensiva, mi hijo iba en la camilla semiadormecido por la anestesia y yo a su lado lo escuchaba tararear una canción.

Mi agradecimiento eterno a estos magos, al personal médico del hospital y al cuerpo de enfermeros de la guardia y terapia intensiva, que no solo se dieron en cuerpo y alma al enfermo, sino que sirvieron todo el tiempo de contención a los familiares, que desconsolados tratábamos de entender qué había pasado. Gracias al Hospital Rivadavia y a los profesionales que trabajan desde el amor incondicional.

Claudio Izaguirre

En la red

Facebook

Pichetto: vamos a llegara la segunda vuelta

" Todavía hay esperanzas. Memoria, argentinos" -Oscar de Luca

"Los votos se ganancon realidades,no con parchesdespués del cimbronazo" -Nelly Lucca

"A no quedarse en la casa, en octubre todo el mundo a votar, a comprometerse seriamente con la Patria" -Juan Alberto Romero

"Cada día que pasa están perdiendo más votos...deberían salir del modo campañay dedicarsea gobernar" -Norma Dalmau

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

