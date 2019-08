De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2019

Discernir y deliberar

Con relación a lo expuesto por los lectores Juan Dumas y María Martha Vera en sus cartas del 17 del corriente ("Pensar el voto" y "Responsabilidad"), cabe recordar lo dicho al respecto por Juan Bautista Alberdi en su obra Elementos de Derecho Público Provincial: "Elegir es discernir, y deliberar. La ignorancia no discierne, toma un tirano. La miseria no delibera, se vende". Creo que así se entiende perfectamente el resultado de las PASO y, en general, las carencias del sistema.

Enrique Pablo Mayochi

DNI 13.530.887

Estadistas

El sábado pasado, LA NACION, en una nota generosa, escrita por dos historiadores, Lilia Bertoni y Luis Alberto Romero, titulada, "Mitos nacionales, de los próceres a los ciudadanos ilustres", recorre, gracias a una destacada investigación, casi 200 años de la Argentina. Lejos está en mi ánimo polemizar o abrir heridas, siempre dolorosas para los ciudadanos, pero se torna insoslayable advertir una ausencia, que califico de importante. Afirman los autores de la nota que no es difícil coincidir en cuanto a algunos estadistas, y mencionan a Yrigoyen, Lisandro de la Torre, Juan B. Justo, Arturo Illia, Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín. Sin hacer observación alguna a estas, advierto que falta el recuerdo de un estadista, el doctor Arturo Frondizi. Es un acto de justicia reivindicar su gobierno, que, desde 1958 hasta 1962, sembró en la cabeza de los argentinos la fuerte idea de un desarrollo sostenido, fijando como prioridades la entrada de capitales extranjeros, una política internacional propia, la batalla del petróleo, la integración del agro, el valor de las exportaciones, la siderurgia, la construcción de una cultura nacional, en suma, metas aún hoy inalcanzables a la luz de hechos que compartimos como sociedad.

Sirva este recordatorio como modesto aporte a una historia partida por confrontaciones, fracasos, revisionismo sin fin y olvidos imperdonables.

Norberto Frigerio

DNI 5.826.860

Sin sanción social

Muchos nos preguntamos por qué motivo la corrupción no tiene sanción social y, por lo tanto, no influye en el voto de los ciudadanos. Me refiero a los votos que recibió la señora Fernández de Kirchner en las últimas elecciones, a pesar de estar procesada en múltiples causas, una de ellas por ser considerada jefa de una banda destinada a expoliar las arcas del Estado. La razón principal que explica este fenómeno radica en el apoyo brindado por numerosos dirigentes políticos -algunos de ellos nunca fueron kirchneristas-, tales como Pino Solanas, Felipe Solá, Victoria Donda, De Mendiguren, etcétera, y otros que fueron críticos severos de ella, como es el caso de Sergio Massa y del propio candidato a presidente, Alberto Fernández.

Si la dirigencia política tiene este comportamiento, sin siquiera exigirle a la imputada que aclare las acusaciones de que es objeto por la Justicia, no nos puede extrañar la falta de sanción social contra la corrupción.

Diógenes Hugo de la Colina

DNI 4.175.267

Dujovne

Leer con atención la nómina de presidentes de la Nación en los ultimos ochenta años, lo ocurrido durante sus gestiones, y los hechos y circunstancias que los caracterizaron genera una profunda preocupación por nuestro futuro. Desde Roberto Ortiz hasta Mauricio Macri, unos treinta varones y dos mujeres ejercieron formalmente la presidencia. Ninguno podría razonablemente adjudicarse el mérito de haber conducido a nuestros ciudadanos por senderos de paz y prosperidad. En esos 80 años el déficit fiscal endémico produjo la larga inflación que llevó a que un peso ($1) hoy en circulación sea nominalmente equivalente a $10.000.000.000.000 m/n. En efecto, las reformas (peso, austral, ley 18.188, peso argentino, etcétera) quitaron 13 ceros. El exministro Dujovne, en una entrevista periodística, resaltó que su principal preocupación era reducir el déficit y buscar el equilibrio fiscal. Paradójicamente Dujovne fue la figura de cambio en estos momentos difíciles para la gestión de gobierno. Quiero entonces resaltar su figura, una voz clara que se animó públicamente a señalar el problema fundamental. En términos tangueros, "lo que nos está matando es la malaria del déficit".

Carlos G. Vittone

DNI 4.315.923

Tipo de cambio

El diputado nacional Felipe Solá sugirió desdoblar el tipo de cambio ( LA NACION, 14/8). Considero que tal medida, de ser aplicada, lesiona los intereses de los exportadores, toda vez que al liquidar sus divisas por el mercado de cotización inferior implicaría una retención encubierta, en tanto que beneficiaría subsidiando a los importadores, actuando ambos en el mercado comercial. Por conocimiento y experiencias anteriores la sugerencia es una invitación a la subfacturación por parte de los exportadores; alentaría a los importadores a sobrefacturar sus operaciones para retener en ambos casos divisas a menor precio y transferirlas del mercado comercial al libre. De esta manera, se favorecería a los inescrupulosos y perjudicaría a los que obran de acuerdo con derecho. Asimismo, por esa vía se acentuaría el déficit de cuenta corriente con sus consecuencias inflacionarias. Por su larga trayectoria, Solá debería reconsiderar lo sugerido y evitar nuevos perjuicios a nuestra maltratada economía.

Rodolfo Puente

DNI 4.036.458

Homenaje

Si algo no hemos hecho los argentinos últimamente es honrar al país en el que nos tocó nacer. La Argentina nos dio todo: su suelo, sus lagos, sus montañas, sus riquezas, para que las disfrutáramos y las conserváramos haciéndolas crecer con libertad, paz y trabajo. Así lo entendió San Martín y muchos de nuestros próceres, que respondieron con su obra y con sus vidas. Belgrano, Sarmiento, Mitre, Alberdi, los hombres de Mayo de 1810 y de Julio de 1816, Houssay, Favaloro y tantos otros como ellos fueron grandes porque su único orgullo fue la humilde dignidad con que sirvieron a su Patria, y a ellos quiero hoy rendir homenaje. Y pedirles perdón por el tristísimo espectáculo que hemos brindado al mundo con el "grotesco criollo" protagonizado en las PASO.

Carlota Ezcurra de Del Campo

DNI 3.327.878

