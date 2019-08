De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019

Poder Judicial

Uno de los temas que se enseñaban en la secundaria era la división de poderes, y si no recuerdo mal, uno de los tres poderes de nuestro sistema de gobierno es el Judicial.

Maestros y profesores: ahorren tiempo y saliva, no lo enseñen más, no es cierto. Lean las últimas noticias y sabrán por qué lo digo.

Julio Torti

DNI 11.956.090

Intendentes

Me dirijo a la gobernadora Vidal y a los intendentes de Cambiemos, en particular a los de origen Pro. Reconozco sus condiciones personales y de ejercicio de la función pública, pero deben reconocer que llegaron a dónde llegaron e hicieron lo que hicieron por Mauricio Macri. Renegar de él es privarnos a quienes lo seguimos de la posibilidad de revertir el resultado del 11 de agosto. No lo hagan, sean dignos.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

Aportes

El Gobierno pasó por diferentes etapas luego de la dolorosa derrota del 11 de agosto último. Del enojo inicial hacia un electorado que consideró injusto al pedido de disculpas y, por último, al análisis de los errores y al anuncio de medidas para tratar de demostrar que leyeron el mensaje de las urnas. Las medidas parecen ir en la dirección correcta, pero al ser en su mayoría de aplicación temporaria, pueden ser interpretadas como una necesidad electoralista y no como el convencimiento de cambiar de rumbo en caso de poder ser reelegido. Revertir los resultados de las PASO será sin duda una tarea titánica, definitivamente quijotesca. Pero si Macri quiere tener la esperanza de acortar las diferencias que al menos le permitan llegar a un ballottage, tiene que gestionar como presidente. El traje de candidato ya no le va. No solo para dar certidumbre en estos momentos tan turbulentos, sino para convencer al electorado de que las medidas anunciadas no son solo parte de una reacción electoralista. Y que ha advertido que un país con más de un tercio de su población sumida en la marginación y con un déficit fiscal y una deuda difícil de manejar requiere del consenso con diferentes sectores políticos, como forma de legitimación de un camino seguro para poder salir de esta situación. Como presidente tiene que tomar medidas estabilizadoras y demostrar que él es el más convencido de que ese es el camino correcto. En los poco más de dos meses para la primera vuelta y poco más de cuatro hasta la asunción, el Gobierno puede hacer aportes muy importantes. Y esa debería ser la esperanza de Macri.

Carlos Abraham

DNI 17.036.558

Lavagna

He escuchado a Lavagna, a quien respeto, dar un discurso posterior a las PASO, en tono mesurado como lo hace habitualmente. Me llama la atención su posicionamiento entre dos modelos de país totalmente antagónicos, entre dos extremos. Sin embargo, en estos cuatro años no he visto políticas totalmente antagónicas al kirchnerismo, no hubo privatizaciones al estilo Menem, no se suprimieron planes o subsidios a los más necesitados, no ha habido una apertura irresponsable de la economía, el tipo de cambio, salvo este último salto, ha estado controlado por el BCRA, no ha habido reformas impositivas impactantes, ni un ajuste tajante del aparato estatal etcétera. No entiendo entonces a qué se refiere. Tal vez para estar en el medio. Y tener, a un lado, un gobierno que hace menos de cuatro años se fue por la puerta chica sin hacer entrega de los atributos presidenciales, que mantuvo un Indec intervenido falseando índices de inflación, de pobreza (¿menor que la de Alemania?), que persiguió consultoras por publicar la verdadera inflación, y a periodistas y opositores con la AFIP, que encerró al país en el bloque de Venezuela, Cuba, Ecuador e Irán, con funcionarios de bolsos voladores, valijas, cuadernos, con obra pública corrupta, con obras anunciadas y nunca terminadas o empezadas. Y al otro lado, el actual gobierno, que ha revertido esa situación y ha tratado, con equivocaciones y aciertos, de mejorar el posicionamiento de la Argentina para poder crecer. Tal vez a lo que se refiere el señor Lavagna es a que hay mucho por mejorar y a que dispone de ideas y proyectos que pueden ayudar a salir de la actual coyuntura económica.

Espero que, para octubre, no se posicione en el medio de nadie. Estar en medio es participar un poco de cada uno: medio irresponsable y medio serio, medio corrupto y medio honesto, medio mentiroso y medio verdadero. Por el contrario, espero que sume, que aporte y proponga para lograr una Argentina mejor para todos.

Martín Ureta Sáenz Peña

musp@hotmail.com

Acusación a un policía

Con tristeza leí el artículo titulado "Acusaron de homicidio a un policía porteño por matar a un hombre de una patada". Me pregunto si el policía, con 20 años de carrera sin tacha, debía esperar a tener el cuchillo en la garganta para tomar alguna medida contra un sospechoso que quedó grabado en cámaras amenazando a los pasajeros de un colectivo. Hasta el hermano de la supuesta "víctima" confirma que salía todas las noches armado y drogado. Entonces, ¿por qué cargar otra vez las tintas sobre el policía e instalar sospechas sobre quien intenta defender la seguridad de la población?

Jimena Raquel Sena

DNI 92.193.173

Kurdos

"Quien reclama justicia y pide por los derechos humanos en Turquía, el presidente Erdogan lo lleva a la cárcel, pero no ha logrado imponer el silencio. El mismo genocidio que existió con los armenios hace 105 años hoy es posible que se repita con el pueblo kurdo", señaló Garo Paylan, diputado turco de origen armenio, en el marco de la visita a Sudamérica de los diputados de la Asamblea de Turquía. El lunes pasado, los parlamentarios Ebru Günay y Garo Paylan, ambos representantes del partido opositor Democrático de los Pueblos (HDP), debieron suspender su gira latinoamericana a causa de la violenta intervención de las tres principales alcaldías de las ciudades de Diyarbakir, Mardin y Van, por orden del presidente de Turquía.

Florencia Demirdjian

DNI 23.645.544

En la red

Cómo Cuba enseñó a Venezuela a sofocar la disidencia militar

Facebook

"Bonitas enseñanzas se pasan unos a otros" - Lorena Sánchez M.

"Es lo que se viene para la Argentina" - Guillermina Ripoll

"Dime con quién andas y te diré quién eres. CFK 'gobierna' con el modelo de Cuba y Venezuela" - Silvia Inés Toledo

