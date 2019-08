De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2019

Carta de la semana

Unidos

En una carta de lectores que me publicaron meses atrás, recordaba unas palabras de Domingo F. Sarmiento al asumir la presidencia de la Nación, en su discurso inaugural ante el Congreso. Se vivía en ese entonces un clima político y social complejo, difícil, con múltiples conflictos y divisiones. Sarmiento proponía como idea-fuerza, para impulsar su gestión y motivar a la ciudadanía, a la escuela, el telégrafo y el ferrocarril.

Hoy me pregunto qué me gustaría escuchar en las palabras del próximo presidente al asumir el cargo. Generalmente estamos acostumbrados a escuchar promesas, proyectos, agradecimientos a sus votantes y críticas a sus opositores. Quisiera, como ciudadano común, hacer una simple propuesta, sin pretensión de originalidad. Que nuestro futuro presidente, sea quien sea, haga un llamado a la unión nacional, a la pacificación y, como aquel otro presidente que recitaba el Preámbulo de la Constitución nacional, mencione en sus palabras finales la frase de Bartolomé Mitre en su mensaje inaugural ante el Congreso en 1862, al asumir la presidencia. "Está aquí reunida toda la familia argentina, sin que faltase uno de sus miembros, unidos todos en el amor de una idea y bajo los auspicios de una ley común".

Jorge E. César

DNI 4.686.891

Combo

Alberto Fernández no es un exaltado como Guillermo Moreno. Tampoco un corrupto como José López. El Alberto Fernández que se presenta ante el público podría ser un buen presidente, si no fuera por un problema: viene dentro de un combo que incluye a Cristina Kirchner, a Juan Grabois, a Luis D'Elía, a La Cámpora, a Hebe de Bonafini y a muchos otros.

Alberto Fernández dice que el presidente será él y no tengo dudas de que esa será su intención. Pero..., ¿Cristina piensa lo mismo? Porque la gente puede cambiar de opinión, puede cambiar de pareja y hasta de religión, pero nunca de carácter. ¿Alguien puede imaginar que CFK se contentará con presidir las sesiones del Senado y que se limitará a ser una leal colaboradora de Alberto Fernández? Y más cuando los votos son de ella.

Fabio Piatigorsky

Fabio.piatigorsky@sion.com

Bienes mal habidos

Mucho se habla de la grieta que se generó en la sociedad y hay quienes se comprometen a terminar con ella, como si solo se tratara de "un borrón y cuenta nueva". Esto no es así. La grieta no es con la gente que de buena fe piensa en un sentido o en otro, sino con los que saquearon el país, valiéndose de los cargos que ocuparon, y con estos la grieta solo se zanja con la restitución de los bienes mal habidos y la condena por la conducta observada.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Alberto y Venezuela

"Tenía la percepción de que había un conflicto de convivencia democrática (sic), pero cuando leí el informe de Michelle Bachelet vi que iba más allá"?, acaba de declarar sin ruborizarse el candidato a presidente Alberto Fernández sobre Venezuela. Mientras alrededor de cuatro millones de degradados ciudadanos venezolanos ya habían iniciado o bien concluido uno de los mayores éxodos que registra la historia contemporánea para refugiarse en países de la región -el nuestro incluido- producto del desastre humanitario provocado por un gobierno dictatorial, torturador, corrupto y narcotraficante, Fernández expresa livianamente que recién cobró cabal conocimiento de lo que ocurría en Venezuela a partir del informe Bachelet, reporte de reciente data (julio de 2019) presentado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Ante tanto cinismo cabe preguntarse, ¿Fernández en realidad miente por las suyas o está irremediablemente condenado a tener que repetir desde el vamos la letra de quien eventualmente de ahora en más podría ser su jefa en el poder?

Que Dios vele por la institucionalidad en la Argentina.

Alfredo C. Balerdi Amenábar

DNI 5.057.047

Hora de decidir

En un mundo mutado por grandes cambios políticos, económicos y sociales, a la Argentina le está llegando la hora de tomar posición. El momento en que la mayoría de la población debe decidir dónde ubicarse en relación con el resto de los países del globo y qué políticas internas adoptar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, siempre respetando la Justicia y las libertades individuales. Impresiona que la disyuntiva sea: modelo estilo cerrado o abierto. Solo podemos estar en uno de los dos extremos.

Siempre he pensado que la raíz de los problemas tiene que ver con problemas morales y de educación, y la debacle económica su consecuencia y no a la inversa. El resultado de octubre permitirá vislumbrar alguna luz futura de esperanza o, por el contrario, volver a alternar éxitos transitorios y parciales (en muchos casos fruto de la demagogia y el engaño). Y por la falta de continuidad y de estabilidad, penar durante muchos años con la pobreza (de todo tipo) y la frustración.

Soy de aquellos que creen que defender lo nacional no entra en choque con insertarnos en el mundo, sin odios ni violencia ni resentimientos. Se trata del camino del medio o del equilibrio. La vida nos desafía a cada instante. Ante diferentes situaciones, debemos adaptarnos, acomodarnos y negociar. Y así como en lo personal, también debería ser en lo colectivo y para todo un país. El problema de la Argentina pasa por la falta de educación y la pérdida de la moral y las buenas costumbres en buena parte de la población, y el crecimiento de malos hábitos (la tendencia a la violencia física o verbal, por ejemplo), que derrumban cualquier intento de progreso.

Natalio Daitch

nataliodsalud@hotmail.com

Héroes militares

En LA NACION del 22 del actual, el periodista Mariano de Vedia comienza su artículo titulado: "El Ejército y el Gobierno rindieron homenaje a militares caídos en ataques guerrilleros", diciendo: "Con el aval explícito del Gobierno, el Ejército reivindicó y reconoció su condición de ?héroes' a militares que ofrendaron sus vidas y murieron en ataques de organizaciones guerrilleros durante la vigencia de gobiernos democráticos". ¿No tendría que ser este reconocimiento una política de Estado? Quiera Dios que nuestro país se encamine hacia la justicia en la verdad histórica, sin ideología. Gracias a los que trabajan y actúan en esta dirección. En estos nombres agradezco a muchos: a Presidencia, al ministro de Defensa, al secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, al teniente general Claudio Pascualini, a la doctora Victoria Villaruel de Celtyv.

Los fallecidos y sus familias merecen de nuestra parte el recuerdo agradecido, encarnado en la verdad, justicia y reparación.

Santiago Olivera

Obispo castrense de la Argentina

DNI 12.566.508

Conexión por tren

Sin necesidad de utilizar mucho la imaginación, cuando tomamos el tren de alguna de las lineas del FC Mitre (San Martín o Belgrano) y pasamos cerca de los puentes de intersección de avenida Lugones y Sarmiento podemos observar muy cercanos los hangares del Aeroparque, y hay quienes nos preguntamos por qué en ese punto no se ha construido aún una estación con andenes interconectados que permita a usuarios y empleados de la aeroestación acceder a la terminal en forma cómoda, rápida y económica. Al margen de que el FC San Martín llega al aeropuerto de El Palomar, sería por lo tanto más que ideal para unir el tren al avión. Y de gran ayuda, además, por esta nueva y magnífica oportunidad que representan los vuelos de aerolíneas económicas. Así se beneficiaría a la comunidad.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

Día del Lector

Anteayer fue el Día del Lector. Para valorar su significado, nada mejor que recordar las palabras del presidente (1874-1880) Nicolás Avellaneda: "Cuando oigo decir que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él".

Alberto Martín

maquibetomartin@hotmail.com

Falta de agua

Los diarios y las radios locales han informado reiteradamente sobre la baja presión o falta de agua en gran parte del casco urbano, y desde hace muchas semanas. Pero, ¿saben cuál es la respuesta de Aguas Bonaerenses (ABSA) y de la Autoridad del Agua (ADA) en el caso de que usted quiera que le reintegren el dinero del servicio de agua corriente pagado y no prestado? La respuesta es: "No está considerado en la normativa". Alternativamente puede usted coleccionar números de reclamo absolutamente inútiles o enviar una nota a ABSA, que le contestará (quizás) en 30 días, y si no recibe respuesta o está en desacuerdo con lo planteado, enviar otra nota a la ADA. A esta altura, me rendí. No intenté averiguar qué hará la ADA con esa nota. Queda librado a vuestra imaginación.

Enrique Julio Vasini

DNI 5.192.358

