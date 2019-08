De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2019

Los sabihondos

Cuando el presidente Macri se hizo cargo de la grave situación heredada del gobierno anterior, comenzó, con minoría en el Congreso, a procurar enmendar los desaguisados heredados. Lo que no era ni es fácil, y sin consecuencias negativas.

Muchos sabihondos desde la cómoda posición de no tener responsabilidad alguna, pero libertad para expresar sus ideas, se empeñaron en una crítica permanente sobre casi todo lo que se hizo, con énfasis en lo económico; lo que es sencillo desde el llano y sin consecuencias para los críticos, que se dicen liberales. Porque una cosa es predicar y otra hacer. Estos "augures" deberían haber aprendido lecciones del pasado y ser menos soberbios. Lo único que consiguieron, hasta ahora, es poner en riesgo la libertad y el progreso que, con tanto empeño, declaman.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

¿Pendenciero?

Con enorme sorpresa leí el martes una carta firmada por un candidato a diputado nacional por Consenso Federal, que califica a la marcha del sábado 24 "de carácter pendenciero". Inmediatamente consulté el diccionario para constatar si el término "pendenciero" había cambiado de significado, pero no, sigue allí con el mismo: "propenso a riñas o pendencias". La verdad es que no vi ese desagradable clima en la marcha.

Susana García Naya

DNI 3.375.125

Grabois y las sirenas

El uso que Grabois hace de la imagen de Ulises y las sirenas solo demuestra su ignorancia. Jon Elster escribió Ulises y las sirenas: estudios sobre racionalidad e irracionalidad, en el que emplea la metáfora del héroe homérico para ilustrar que las repúblicas exitosas y estables deben "atarse", y fundamentalmente garantizar mediante instituciones (separación de poderes, controles mutuos, protección de las minorías) que las mayorías electas no pueden hacer cualquier cosa, pues funcionan dentro de un marco establecido. Jon Elster defiende las democracias constitucionales, en desmedro del mero "gobierno de las mayorías" desatadas y tiránicas. Es saludable estar atados y la parábola de Ulises sirve pues logró llegar a buen puerto, su patria Itaca, atándose al palo mayor de su embarcación. De lo contrario, hubiera seguido sus designios inmediatos y arbitrarios, o los deseos irracionales de su tripulación (el atractivo irresistible de las sirenas), y toda su empresa hubiera fracasado. En una República, nos "atamos" porque nos sentimos vinculados al pacto originario que dio vida a nuestro país: la Constitución. Grabois y los de su calaña no encarnan las virtudes republicanas, sino los excesos irresponsables y los vicios de las mayorías usurpadoras y desatadas que, en el nombre del "pueblo soberano", buscarán violar todos los límites institucionales.

Elisa Goyenechea

DNI 17.762.039

Está en ustedes

Con la autoridad que creo me dan mis 100 años, argentino, hijo de argentino, padre de 13 hijos, me dirijo a ustedes, señores Roberto Lavagna, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, para pedirles que reflexionen sobre qué actitud van a tomar en las elecciones de octubre. La opción por Fernández es un retroceso terrible, especialmente por lo que puede pasar con las instituciones: Justicia, Congreso, fuerzas de seguridad... Y también por las relaciones que este gobierno ha podido entablar con todos los países serios e importantes del mundo. En ustedes está la posibilidad de torcer el resultado de la elección. De triunfar los Fernández, el país volverá a ser gobernado, no lo ignoremos, no miremos para otro lado, por los mismos que se llevaron media Argentina.

Que la Virgen de Luján los ilumine. Perdón si los he ofendido, pero no me puedo callar sin sentirme también culpable de lo que está pasando.

José Antonio Llorente

LC 411.673

Desacato de la Anses

Más de nueve años atrás, inicié juicio contra la Anses por el ajuste jubilatorio que me correspondía. El 12 de diciembre de 2018 tuve sentencia definitiva favorable. Ya han pasado casi el doble de los días estipulados para el pago (120 días hábiles), sin tener noticia de la Anses, por lo que entiendo que dicho organismo ha incurrido en desacato.

Tengo problemas de salud, algunos de ellos graves, por los cuales presenté los certificados médicos correspondientes, pensando, de manera ingenua, que se me haría una junta médica para corroborarlos y apresurar el trámite. Eso jamás ocurrió.

He llegado a la conclusión de que no es importante la justicia del reclamo en sí, sino la velocidad con que cada Cámara trabaja. Colegas míos que iniciaron el juicio en la misma época que yo, año 2009, cobraron su ajuste en 2015.

A mis setenta y seis años, habiendo agotado todos los recursos válidos en este reclamo, solo me queda la esperanza de que mi viuda, en algún momento, pueda cobrarlo.

Carlos Cucchiaro

DNI 4.403.458

Cierres al tránsito

El domingo pasado se corrió la media maratón en la CABA, y lamentablemente algunos automovilistas (entre ellos, mi marido y yo, que viajábamos a la ciudad de La Plata), caímos en la trampa a las 9.30 al llegar a las calles La Pampa y Figueroa Alcorta, para tomar la avenida Lugones, que se encontraba cerrada al tránsito por este evento. Pensamos que habría alguna alternativa de salida hacia la Avenida del Libertador, por tal motivo recorrimos el bosque, el lago de Palermo, etcétera, buscándola. Al no haber ningún paso abierto, nos vimos obligados a desandar todo el recorrido.

Sugiero humildemente al gobierno de mi ciudad que en estos casos avise con anticipación, por ejemplo, colocar un cartel en Libertador y La Pampa que diga: "cerrados todos los accesos, no pasar". Esto nos hizo demorar 40 minutos nuestro viaje.

Graciela Wainer

DNI 4.094.64

En la Red

La estrategia de Alberto Fernández que motivó la dura respuesta al Fondo

Facebook

"Yo hasta ahora no vi ningún plan económico del señor Alberto Fernández para salvar la Argentina, como él dice" - Sandra Barreira

"Les está doliendo la marcha. Deben preguntarse cómo salió tanta gente sin poner colectivos, ni ofrecerles guita, sin la promesa de un plan social, y sin el sándwich y la gaseosa" - Juan Carlos Cruz

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)