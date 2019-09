De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2019

Tierras

El militante Grabois propuso expropiar tierras para que no haya más terratenientes. ¿Es un pecado poseer tierras de la misma manera que ser K y viajar por el mundo? Sería el equivalente a quitarle una fábrica al dueño para dársela a los empleados, con lo que me surgen las siguientes preguntas: ¿tienen los empleados de dicha fábrica ganas de hacerse cargo?, ¿están capacitados para administrar? En el caso de esa fábrica expropiada, ¿van a ser todos gerentes y nadie va a ser empleado con salario, es decir, van a ser todos socios? Por favor, Grabois, deje de bailar en los balcones y hacer shows para la tribuna que ya tuvimos bastante con YPF y Aerolíneas. Con el mismo show patriota, hoy nos hacen juicios millonarios. Empiece por expropiar las tierras de quienes se enriquecieron por actos de corrupción durante su paso por la función pública.

Gustavo Gil

gustavogil68@homail.com

Aborto legal

Soy una ciudadana argentina que profesa la fe católica, apostólica, romana. Me dirijo al papa Francisco haciendo referencia a las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández, en el sentido de que, de acceder a la presidencia, va a despenalizar y legalizar el aborto. Siendo que su Santidad es el representante de Dios en la Tierra, le solicito humildemente su opinión al respecto para saber si es lícito para los católicos apoyar con el voto al señor Fernández y a la candidata a vicepresidenta, que expolió, según la Justicia, los fondos de nuestra amada Patria.

Susana Jung

DNI 4.074.903

Confrontar

Cristina Fernández, la multiprocesada senadora, ante la suba del dólar, responsabilizó al Presidente y dijo que "más allá de buen o mal presidente, es de mal ser humano hacer esas cosas". Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, sigue degradando la institución que fundó, diciendo que Milagro Sala es una presa política, y que "Macri es una mala persona y no está capacitado para ser presidente". Alberto Fernández, cuando el mercado de capitales de la Argentina se hundió irreversiblemente el día siguiente a haber sido el candidato más votado, lejos de darse por aludido de que era a causa del resultado, manifestó: "Los mercados se dieron cuenta de que fueron estafados".

Quienes se manejan sin escrúpulos ganan el discurso. Ganan la calle. Anulan con su discurso lo hecho por los demás, y sobre todo borran lo hecho por ellos mismos. Respeto la vocación de servicio del Presidente y de quienes lo acompañan en la patriada de poner un país en marcha, contra todos los pronósticos. Muchos logros eventuales no se alcanzaron en gran medida por el asedio permanente de quienes pretendían el fracaso y volver sin otra vocación más que adueñarse nuevamente de las instituciones y del "fondo de comercio Argentina para todos y todas". Insto al Presidente y al Gobierno a responder y confrontar cada uno de estos dichos. No está bien que quienes perdieron hace tiempo el respeto de la mitad de la sociedad digan lo que se les ocurra, y por otro lado quienes conservan el respeto de la otra mitad, "callen y otorguen".

Carlos Szapsiowicz

DNI 10.704.167

Ciencia y fe

Me extrañó mucho leer la frase "¡Más ciencia, menos fe!" en el interesante artículo del profesor de Historia en la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo, Loris Zanatta, del 4 del corriente. No puede ignorar el autor que la Iglesia Católica fue el repositorio de todo el conocimiento humano en la Edad Media y que jamás puede haber una contradicción entre la ciencia humana en toda su colosal envergadura y la aún más colosal fe católica, debidamente actualizada y plena. Que hubo chispazos de incomprensión en tiempos pasados es innegable, pero jamás en el momento presente, signado por la debida humildad y comprensión de ambas partes.

David G. Blundell Parsons

LE 5.605.330

Vuelo a Malvinas

El gobierno fueguino de Rosana Bertone, con toda razón, repudia el decreto del presidente Macri, en el que se autoriza a una empresa aérea extranjera a realizar vuelos semanales a las islas Malvinas desde San Pablo y solo una vez al mes, con escala en Córdoba. Esta decisión, dijo uno de sus funcionarios, "responde" al interés exclusivo de los isleños para maximizar y beneficiar su actividad económica. Y recordó que desde 2003 se viene ofreciendo la posibilidad de un vuelo semanal a las islas, pero directo desde el continente y con una empresa aérea nacional. En este caso, se beneficiarían ambas partes. Creo que el tema amerita una explicación del Gobierno, ya que este decreto perjudica a la Argentina y favorece a los habitantes de nuestras islas.

María Lía Campos

DNI 6.640.848

Haberes docentes

Personal auxiliar docente que cubre suplencias en escuelas del distrito de Vicente López, dependientes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no cobran sus haberes desde diciembre de 2018 y en otros casos desde marzo del año en curso. No es justo que sean los olvidados de siempre. Sugiero un mayor control sobre el personal del distrito escolar de la provincia en la ciudad de La Plata, que al parecer no vuelca los reclamos en tiempo y forma.

Sonia Beatriz Landin

DNI 5.897.587

A la espera

Tengo un juicio en la Anses con sentencia firme de cámara, esperando que ese organismo me haga efectiva la liquidación. Mi expediente desde el 21/8/2018 está inmóvil en la Oficina de Iniciación en Sentencias Judiciales del organismo. La información dice: "Su trámite de sentencia judicial se encuentra en etapa de análisis y posterior liquidación. Para constatar su curso, por favor, vuelva a consultar próximamente o para más información, contáctese con uno de nuestros operadores llamando al 130". Aclaro que mi reclamo comenzó en octubre de 2010. ¿Quizás estén esperando que me muera o que contraiga una enfermedad terminal para pagarme lo que me deben? Es lamentable tener que apelar a la Justicia primero, esperar nueve años (y aún seguir aguardando) para poder percibir lo que me corresponde por todos los aportes que he hecho durante mi vida laboral.

María Rosa Chiera

DNI 5.866.191

En la red

Facebook

La inflación se dispara en Venezuela al 135.379% interanual

"Pronto será sucursal de Cuba" - Omar Raúl Salinas

"El ejemplo y amigo de los FF. A eso vamos si ganan" - Magdalena Soubrie

" Y se quejan los kirchneristas de la inflación de nuestro país y dicen que en Venezuela todo está bien" - Amalia Pérez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)