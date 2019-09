De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019

Ilusión

Los argentinos estamos tan desanimados que hemos puesto la ilusión en volver a los fracasos del pasado.

Luis Rogelio Llorens

Paro en AA

Vuelo 1302 de Aerolíneas Argentinas (Buenos Aires-Miami) del viernes pasado. Realmente coincido con la leyenda que aparece en las pantallas de los asientos: hay que ser muy bravo para seguir sacando pasaje para volar en una aerolínea históricamente deficitaria -salvo el lapsus de la administración de Isela Costantini-, a la que poco o nada le importa el esfuerzo gigante que hacemos los sufridos contribuyentes, que pagamos impuestos que se derivan, entre otros fines, a pagar abultados salarios de tripulaciones sin ninguna vocación de servicio. Desde las 22 del viernes hasta las 11 del domingo, el pasaje completo de un vuelo sobrevendido en el que abundaban bebés y niños y hasta una pareja de gente mayor en silla de ruedas esperó a que alguien de la aerolínea diera la cara y dijera realmente la verdad que todos leíamos vía internet. Una vez más el gremio que los agrupa salvajemente dejaba tirados a los pasajeros. Seguramente muchos de nosotros íbamos a comenzar un merecido descanso; otros, a una boda o un funeral, y algunos, incluso, a una intervención quirúrgica pactada. Obviamente para esta empresa estatal ningún caso importa o conmueve. Somos rehenes de ella como de las otras tantas empresas de servicios a las que un Estado ausente no puede o no quiere manejar. Y por supuesto el papelón de siempre ante los turistas extranjeros, que vieron a argentinos revolear lo que tenían a mano, más los gritos, los insultos, los golpes y una guardia de la Policía Aeroportuaria custodiando una sala de preembarque que parecía una plaza de protesta. Las disculpas del piloto a las 12 del domingo carreteando no bastan ni sirven.

Margarita Di Lella

Peronismo

Antes de leer la nota de Laura Serra en LA NACION, pensaba qué sucedería si Perón resucitara, cómo vería la composición del partido y a aquellos que se llaman peronistas, a muchos de los cuales seguramente no aceptaría, como Grabois, D'Elía (entre otros), y quizás muchos montoneros que integraron el gobierno K. Y también me pregunto qué pensaría de Cristina Fernández de Kirchner, creo que ella tampoco lo quería a Perón, aunque todos de distinta manera usan su nombre por los votos (y algunas cosas más) y muchos piensan muy distinto que el Perón que regresó a la Argentina. Quizás en ese momento había madurado todo lo que había hecho en el pasado. Veremos si gana Alberto Fernández qué nos puede ocurrir a todos los argentinos.

Enrique Costantini

Juramento

Como ciudadana de la República, me dirijo a los profesionales médicos y autoridades de hospitales para decirles que la legalización del aborto invalida la defensa de la vida como principio de acto médico y hospitalario. No pueden desconocer el juramento hipocrático, no solo por la profundidad de su significado, sino porque la vocación profesional debe estar concentrada íntegramente en ese principio.

María Inés del Castillo

Maradona

Para asistir al primer entrenamiento de Diego Maradona como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, miles de hinchas y entusiastas se amontonaron en la puerta del club para obtener entradas, desbordando la capacidad de atención de la institución. En vez de colaborar con los voluntarios del club manteniendo el orden de la fila o sumando brazos a la organización, los hinchas exigían "que trabajen más horas". Exigiendo todo, colaborando con nada. Siendo parte del problema, no de la solución. Con la avivada de buscar colarse delante del hincha de al lado que esperó horas por una entrada. Empujando. Exigiendo. Debió intervenir la fuerza pública para custodiar una fila.

Una Argentina mejor la hacemos entre todos con más respeto, todos los días. Por ejemplo, haciendo una fila en orden, que haga innecesaria la participación de la Gendarmería.

Alejandro Bairoletto

Grietas edilicias

Vivo en la calle Arcos 2047, CABA, y en el frente lindero al 2039 apareció una grieta que rompió el mármol de la planta baja y continúa hasta la terraza del tercer piso, donde se abre aproximadamente un centímetro. Se suma a otras grietas aparecidas en el interior de nuestras viviendas, ocasionadas por la obra que excavó tres subsuelos en Arcos 2051. Tres edificios tenemos daños y los inspectores no vienen. La rotura de un caño cloacal en el subsuelo debida a los desplazamientos inunda la sala de nuestros medidores de gas. Fui a denunciar a la comuna 13, que manifestó no tener sistema y ofreció una mediación con el arquitecto de la obra, que reconoció los daños ocasionados, pero que no va a reparar el caño del subsuelo y va a evaluar lo que quiere reparar. Otros vecinos hicieron denuncias ante la dirección de obras y no viene nadie.

Marcelo Patricio Álvarez Capdevila

Limpiavidrios

El sábado 7 del actual, alrededor de las 21, yendo por Dorrego, llegué al semáforo de Figueroa Alcorta. Súbitamente aparecieron dos o más pesonas que "ofrecían" limpiar el vidrio del parabrisas y pedían que se les diera algún dinero. La actitud agresiva de una de ellas, que puso su cara pegada al parabrisas del auto vecino al nuestro, me dio una sensación de inseguridad tremenda, tanto que cuando se puso la luz verde los conductores que estaban detrás comenzaron a tocar la bocina insistentemente para arrancar rápido y no quedar parados cuando cortara nuevamente el semáforo. Es un lugar muy solitario, en el que debería haber alguna presencia policial. Es para asustarse. Y mejor prevenir antes que ocurra algo.

Eduardo P. Giorgi

