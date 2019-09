De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2019

Gracias, padre Opeka

El domingo pasado, dos argentinos ilustres se encontraron en Madagascar. El papa Francisco vio cómo el sacerdote Pedro Opeka, a quien llaman "el albañil de Dios", logró el milagro de inculcar en una de las poblaciones más pobres del África, la cultura del trabajo: 25.000 personas construyeron sus propias casas en cinco pueblos de la región, 10.000 chicos asisten a las escuelas y 4000 trabajan en canteras, artesanías, fabricación de muebles y servicios comunitarios. "Dios vino al mundo para hacernos libres, no esclavos", repite como un mantra el cura argentino que figura como candidato para recibir el premio Nobel de la Paz. Discípulo de Jorge Bergoglio, cuando estudiaba Teología en el seminario de San Miguel, el padre Opeka aplica una fórmula infalible para salir de la pobreza: trabajo, disciplina y honestidad. Ojalá estos ejemplos inspiren a otros discípulos del papa Francisco, que lideran los movimientos piqueteros que viven de las dádivas del Estado, e impiden el libre tránsito de quienes deben ir a ganarse la vida y pagar impuestos, para que ellos puedan darse el lujo de vivir sin trabajar.

Luis E. Luchía-Puig

Agentes de tránsito

Me molestan, y mucho, las protestas o críticas basadas en "lugares comunes". Un ejemplo fácil sería un comentario del tipo: "Solo están para hacer multas y cuando se necesitan no se los ve", referido a los agentes de tránsito de la CABA. Nada más injusto. Impresionan su presencia, su juventud, la dedicación a su tarea, su contribución a mejorar y ordenar el tránsito, y su trato con automovilistas, camioneros y colectiveros que, finalmente, hoy tenemos un buen concepto de ellos. ¡Ah! Y con sol, lluvia o frío extremo trabajan en pleno centro o en barrios alejados.

Sirvan estas líneas como un reconocimiento para quienes en estos días no están pasando por un buen momento.

Juan Carlos Distéfano

Dolarizar la economía

Muy interesante la idea de seguir los pasos de Portugal para mejorar la vulnerable coyuntura socioeconómica, pero me pregunto cómo hubieran hecho los portugueses para realizar tal milagro si en lugar del euro aún vivieran con el antiguo escudo. Esto me hace pensar que no es mala idea la del diario The Wall Street Journal de dolarizar nuestra economía, así como hizo Portugal al convertirse al euro. El Banco Central Europeo es quien respalda el euro y la FED quien respalda el dólar. Así de simple. Y que uno sepa, los portugueses no se quejan de haber perdido soberanía. Lo que sí supieron hacer y bien es no rasgarse las vestiduras y sacrificarse para poder hoy vivir tan holgadamente.

Pedro Sylvester

Fondo solidario

En los últimos días hemos escuchado a dirigentes políticos, referentes sociales y periodistas, preocupados por la situación económica de personas en situación de extrema pobreza, que reclaman la intervención del Estado para incrementar los subsidios y declarar la emergencia alimentaria. Considerando la difícil situación del Estado y de muchos que estamos agobiados por los altos impuestos, podrían proponer algo así como el Plan Nacional Solidario, para que aquellos ciudadanos que se manifiestan solidarios tengan la posibilidad de participar en la solución y aportar en forma voluntaria una suma de dinero mensual, monto que podría ser deducido del impuesto a las ganancias o algún otro. Este plan también serviría para reconocer a aquellos ciudadanos que además de tener un discurso solidario sean capaces de afrontar ese compromiso con sus propios ingresos.

Estoy seguro de que los políticos encabezarían esta propuesta con sus aportes personales.

Aldo Tassara

Trasplantes

Respecto del editorial del último domingo sobre récord de trasplantes, efectivamente ha habido un incremento en el número de donantes durante el último año y esto ha sido muy significativo, sin ninguna duda, dado que se trata de una meta perseguida hace muchos años por Incucai y por la sociedad toda. Seguramente, la muy triste y difundida historia de Justina fue un punto de inflexión. Es de esperar que la tendencia se confirme año tras año. Sin embargo, no se mencionó el trasplante de córneas. Estos trasplantes no salvan la vida, es cierto, pero la mejoran significativamente en la mayoría de nuestros pacientes. Por otro lado, representan cerca de la mitad de todos los trasplantes realizados en nuestro país. Más aún, las córneas se obtienen siempre y en todos los casos de un donante ya fallecido en "parada cardíaca", y no se requiere ningún tipo de inmunosupresión sistémica, ni internación ni compatibilidad genética entre donante y receptor para los trasplantes de córnea. Mencionar estos datos, tanto en los medios de comunicación como a través de las autoridades del Incucai, es de muchísima ayuda para esta institución y para todos los que participamos en esto, cuyo propósito último es eliminar la lista de espera de córneas sobre la cual trabajan conjuntamente la Sociedad Argentina de Oftalmología, el Consejo Argentino de Oftalmología y otras sociedades y entidades.

Nicolás Fernández Meijide

Voluntarios

Sobre el artículo "Custodios limpian la costa para cuidar un pulmón verde en Vicente López", pregunto si esa franja costera no es patrimonio de la municipalidad y le corresponde a esta su cuidado y limpieza. Descontando la buena voluntad de esos jóvenes "custodios" que transitan voluntariamente entre la mugre, la basura y el peligro de alimañas y contagiosas enfermedades, creo que con los impuestos que imponen al residente del partido deberían crearse grupos pagos de aquellos que no tienen trabajo y podrían dedicarse a dicha limpieza.

Hagamos todos algo por mejorar las condiciones de vida, pero no lo que corresponde a las autoridades.

Jorge Muñoz

