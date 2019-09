De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2019

Carta de la semana

Los derechos de todos

Leo que el señor Alberto Fernández pide que no haya protestas porque no se sabe qué reacción pueden generar y él no quiere que nadie salga lastimado. Es verdad, pero..., ¿qué hay de los derechos vulnerados de quienes quieren ir a sus trabajos y hacer su vida normal? ¿Qué pasa con la producción que se para, con los trabajos que no se hacen y la pérdida económica que eso significa?

Le pregunto a Alberto Fernández si tienen más derechos los que reclaman subsidios que los que trabajan y pagan impuestos y permiten que esos subsidios sean posibles.

Graciela B. de Jaralambides

DNI 4.927.295

Trampa

Ginóbili o Maradona, Maradona o Ginóbili. Los dos son argentinos, deportistas, contemporáneos y los dos llegaron a los máximos logros en su especialidad. Ambos han dado lo mejor de sí al representar a su país, y cuentan por ello con el más amplio reconocimiento y estima por parte de sus connacionales. Sin embargo, hasta aquí llegan las coincidencias. Difieren, sin ahondar mucho y como es de público conocimiento, en lo que cada uno de ellos transmite tanto en el debido respeto a las normas -dentro y fuera del campo de juego- como en lo que se refiere a sus respectivas conductas tanto en el ámbito personal como en el familiar. Y aunque no guste a tirios y a troyanos, paradójicamente, ambos nos representan, ambos tienen algo de aquello que ya advirtió Sarmiento en su Facundo y que aún persiste, con excepción hecha justamente de las competencias deportivas en las que enfrentamos a otras naciones, única oportunidad en la que el primer mandato del Preámbulo de "constituir la unión nacional" se convierte en realidad. Esa brecha (ahora la llamamos "grieta") no es nueva y se remonta a los inicios de nuestra vida independiente, no es conveniente negarla, y debe ser paulatinamente cerrada. Una muestra de que esto resulta posible fueron los primeros años luego del retorno a la vida institucional, en 1983. Pero es importante advertir un grave peligro que en la actualidad se interpone para ese objetivo, y que opera en contra: la existencia de peligrosas minorías que buscan sacar réditos personales de la brecha, estimulándola, en perjuicio del interés de la mayoría del pueblo argentino.

Sepamos no caer en la trampa que quieren tendernos.

Gustavo Saad

DNI 14.741.454

Motivaciones

Resulta extraño que nadie explique cabalmente qué significa, a qué personas afecta, dónde están los casos de inanición y en qué jurisdicciones ocurren... ¿O hay otras motivaciones que no tienen como objeto la salud de algunas personas?

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Trabajar la tierra

Es curioso ver con qué celeridad se resuelve favorablemente el reclamo por la sanción urgente de la ley de emergencia alimentaria. Lo que no es comprensible es que no exista un plan de gobierno a través del cual quienes no cuentan con trabajo no se les ofrezcan las herramientas necesarias para que cada uno de ellos pueda trabajar una parcela de tierra en el interior de cualquiera de las 23 provincias, y que los organismos como el INTA, INTI, sean los encargados de enseñar, supervisar y colaborar en el desarrollo de este tipo de proyectos.

Es más fácil y cómodo acampar sobre el cemento, reclamar por partidas presupuestarias que no sobran, afectarlas a planes sociales de todo tipo en lugar de trabajar la tierra, cuando este bien nos sobra y mucho.

Guillermo Carbi

DNI 10.736.155

Asado en Tucumán

Durante su gobierno, Cristina Fernández de Kirchner usaba los aviones de la flota presidencial para trasladar diarios, floreros y bolsos. Quedó demostrado y además la expresidenta lo relata con mucho orgullo en su libro Sinceramente, en un pasaje que parece más el triunfo de un capricho que la respuesta a una necesidad. El gobernador de Tucumán, Manzur, puso a disposición de los compañeros peronistas el avión sanitario de su provincia para trasladar desde Buenos Aires a dos invitados al asado multitudinario para recibir al candidato a presidente, Alberto Fernández. Todo esto mientras se debatía a instancias de la oposición, integrada entre otros partidos por el kirchnerismo, la ley de emergencia alimentaria, promulgada en la década anterior. La provincia de Tucumán es una de las más pobres del país. Tiene en su historia a dos de los gobernadores más ricos: José Alperovich y Juan Manzur. Ya la oposición ha denunciado el uso de fondos públicos tanto por el uso del avión sanitario como para pagar el asado.

Somos responsables por los dirigentes, a los que les damos nuestros votos. Y ya es hora de que vayamos aprendiendo. Como dice el viejo adagio: el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Ya ganaron

Ya triunfaron. La final de hoy es aleatoria. Educación, entrega, solidaridad, compromiso y compañerismo, un grupo humano excepcional, eso es el seleccionado de básquet argentino. Con la conducción de Sergio Hernández llevaron a lo más alto este deporte y los colores celeste y blanco que tanto aman y respetan. Estas condiciones de unión y colectivismo son, ni más ni menos, las que deberíamos emular los ciudadanos para salir definitivamente adelante en un país devaluado, dividido por las políticas mezquinas y sin ideas de los últimos 70 años.

¡Muchas gracias señores!

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Símbolos patrios

El jueves pasado miré la transmisión por TV desde la Cámara de Diputados. Antes de comenzar la sesión especial, el presidente de la Cámara anuncia el izamiento de la bandera nacional, y debe esperar a que los señores diputados/as se tomen su tiempo para dejar de hablar entre ellos y ponerse de pie para honrar a nuestra insignia nacional. Luego permanecen parados y es el turno del himno nacional. Muy pocos de los integrantes de la Cámara respetan la posición de firmes para escuchar sus estrofas. Algunos/as con las manos tomadas atrás o delante de sus cuerpos, o tomándose la cara. Uno de ellos, vistiendo campera, sin corbata y con las manos en los bolsillos.

Si afirmamos que se enseña con el ejemplo, le ruego al presidente de la Cámara de Diputados que a les dé a los legisladores como tarea para el hogar asistir a cualquier escuela primaria de cualquier provincia de nuestro querido país para que aprendan a honrar nuestros símbolos patrios como se debe. Y qué decir del entusiasmo al cantar el himno nacional, dan vergüenza ajena. Mejor sería que Patricia Sosa, Jairo o Darío Volonté lo cantaran como los escuché, para evitarles a los legisladores el esfuerzo de hacerlo y para que aquellos que lo escuchamos desde nuestras casas nos sintiéramos conmovidos por su hermosa letra y su sentida interpretación.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Carencias

Sin estadistas, sin moneda. Sin apego a las leyes y a los códigos. Sin Justicia independiente y seguridad jurídica. Sin educación integral y moderna. Sin consensos básicos y proyectos comunes. Sin oposiciones constructivas y disensos creativos. Sin sindicalismo genuino y no prebendario. Sin reforma laboral previsional e impositiva. Sin sacrificios, esfuerzo y trabajo. Sin un pueblo con ambiciones colectivas de grandeza y prosperidad.

Sin todo eso, el futuro va a ser difícil, muy difícil.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Correo Central

Le pediría a las autoridades del Correo... que "cambiemos". Desde hace 35 años soy titular de la casilla de correo N° 669 del Correo Central, donde recibo mi correspondencia internacional filatélica. Últimamente ha habido una drástica desmejora de la calidad del servicio postal, la mayoría de las cartas simples enviadas no llegan y las certificadas, cuyo peso es del orden de 100 gramos, son devueltas al remitente. Realicé varios reclamos en la oficina Atención al Cliente sin obtener resultados prácticos. Además, me siento muy avergonzado al verme obligado a confesar a mis corresponsales que dejen momentáneamente de enviarme material porque en la Argentina, tal como ocurre en algunos países muy poco desarrollados, existe un alto riesgo de que la correspondencia no sea entregada.

Pier Giorgio Simonelli

DNI 93.250.88

