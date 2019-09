De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019

Respiro

Es difícil de entender, para el ciudadano común, que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo no quieran usar sus facultades para hacer respetar la Constitución. Si se comete un delito tan grave y reiterativo como cortar las calles, ensuciar y romper bienes comunes (plazas, negocios particulares, etcétera), impedir la libertad de circulación de los ciudadanos y la llegada a sus fuentes de trabajo, eso debe tener un punto final. Pero parece que desarmar esto, que se ha transformado en una costumbre y que tanto daño hace a la economía y al malhumor general, no se puede. Es posible que el miedo a enfrentamientos y a sus posibles consecuencias haya paralizado la eventual represión, pero quizá si se priva de la libertad a los líderes piqueteros se desarme, aunque sea por un tiempo, ese engranaje armado solo con fines políticos y desestabilizadores.

La tensión diaria de asistir al trabajo o a distintas obligaciones y urgencias ha colmado la paciencia. Una demostración de que las reglas para vivir en comunidad deben respetarse y que las leyes están para cumplirse -y que existe una autoridad para hacer que eso ocurra- serían señales más que positivas y darían un respiro a la sociedad.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Opeka y Grabois

Al ver la reciente visita del Papa a Madagascar, sentí una gran esperanza de que el Sumo Pontífice comparta con Grabois la acción que está desarrollando allí el padre Opeka. Estoy seguro de que Grabois, al conocer este modelo de desarrollo para los que nada tienen, cambiará sus métodos actuales e implementará acciones que permitan a los sectores más vulnerables trabajar, educarse y sumar valor en la sociedad en la que viven. El clientelismo dará paso a que cada persona pueda realizarse con su esfuerzo, que cada niño pueda estudiar con esperanza en un futuro mejor y que todos tengamos un modelo basado en el trabajo y la dignidad.

Lamentablemente, Grabois perderá su protagonismo político y sus posibilidades extorsivas, pero seguramente ganará un reconocimiento sincero de que todos soñamos con una Argentina con más y mejores oportunidades.

Juan Kahn

jotakahn@yahoo.com.ar

Ballottage

Las encuestas suelen tener un margen de error, a veces considerable, porque, entre otras razones, pueden no ser suficientemente aleatorias, es decir, no ser ajustadamente representativas de la población, y porque solo miden la intención de voto, que a la hora de la elección real puede variar. De todos modos, orientan. Sería muy útil que ahora, superadas las PASO y ya camino a octubre, se midiera la intención de voto que tendrían los votantes en el hipotético caso de que Macri declinara su candidatura a presidente y quedaran enfrentados Fernández y Lavagna. Si Lavagna tuviera muchas más posibilidades de llegar al ballottage -es muy posible que casi todos los votos macristas fueran para él y muchos de los votantes de los Fernández también migraran hacia Consenso Federal-, una renuncia a presentarse del actual presidente sería una jugada maestra para impedir la vuelta de un gobierno que demostró ser el más corrupto de la historia.

José Deym

jdeym@fibertel.com.ar

Negocio de la pobreza

Con relación al negocio de la pobreza, siempre recuerdo una célebre frase de la excelente película Gandhi: "Nos cuesta mucho dinero mantener pobre al señor Gandhi", afirmó uno de sus amigos.

¡Huelgan los comentarios!

David G. Blundell Parsons

pepspost@hotmail.com

Nuestra moneda

Hace más de 50 años que todos nuestros gobiernos han contribuido a destruir nuestra moneda a pesar de anunciar lo contrario. No han sabido, no han querido o no han podido darle a la sociedad una moneda confiable. No tenerla genera una situación anárquica de "todos contra todos". Ojalá tantos años de decadencia y fracaso sirvan para que nuestra clase dirigente deje su egoísmo a un lado y se sacrifique por dar una solución sustentable a tan grave problema. Se acabó el tiempo de los atajos. Veremos.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Hipocresía

Que no nos confundan. La grieta no es exclusivamente política. No es solamente una diferencia ideológica. Es fundamentalmente de índole moral. La grieta separa a los delincuentes de las personas honestas y, por lo tanto, no puede ni debe ser superada. Quienes proponen el diálogo para terminar con ella no son inocentes. Quieren poner a todos en la misma bolsa. Es una actitud hipócrita cuya finalidad es terminar con el enjuiciamiento de los corruptos y hacer borrón y cuenta nueva.

Julio César Blanco Obregón

DNI 4.539.476

Lógica formal

He vuelto a descubrir la utilidad de los conceptos de la lógica formal que me enseñaron en el secundario y no puedo dejar de compartir algo tan útil. Aquí está. Premisa universal: una afirmación de principios no puede conformar al mismo tiempo a dos extremos del pensamiento. Premisa menor: el Frente de Todos pretende abarcar dos extremos de pensamiento irreconciliables. Conclusión: Alberto tiene que afirmar en cada ocasión lo que los que lo escuchan quieren oír. Por supuesto, concretar en hechos al mismo tiempo dos afirmaciones contrarias ya no es un problema de lógica formal.

Enrique J. Vasini

DNI 5.192.358

Ciudades homófonas

Hace unos días Ariel Torres nos contó sobre la vez que confundió, en un texto, las ciudades de Ginebra y Génova, por la similitud de sus grafías en inglés. En ese sentido, recuerdo una historieta de origen norteamericano en la que un personaje, de aspecto similar al de un moai de la Isla de Pascua, era presentado como procedente de Islandia Oriental. La confusión entre una isla del Pacífico Sur y otra del Atlántico Norte proviene de que el nombre en inglés de la Isla de Pascua es Easter Island, que suena muy parecido a Eastern Iceland, que podemos traducir como Islandia Oriental.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

