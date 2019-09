De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2019

¿Empañar la fiesta?

Justo cuando la fiesta de la Virgen del Milagro de Salta coincidía con la lectura del Evangelio del hijo pródigo (la parábola de la reconciliación por excelencia), el sacerdote salteño Raúl Méndez expresó públicamente su oposición a la participación del Presidente en la ceremonia, con el argumento de que empañaría la fiesta. Trascendió también en las redes un audio con gruesos insultos de otro sacerdote de Salta, suspendido en su ministerio, y que aspira a volver a ejercer. No sé si las 24 horas de fama que adquirió el padre Méndez con esas expresiones justifican para él el riesgo de feligreses confundidos por la mezcla entre religión e ideología.

Señalo esto como católico y cualquiera hubiera sido el color político del visitante. En 1976, el alcalde comunista de Roma y concejales del mismo partido acompañaron al papa Pablo VI a llevar flores a la imagen de la Virgen en la plaza. Y porque además existe una virtud común a cualquier religión, que es la hospitalidad. No se insulta a quien visita tu casa. Con mayor razón si, por decoro, no está en condiciones de responder. Al final del día, habrá que ver quién empañó la fiesta, si es que se hubiera empañado.

Carlos Manfroni

DNI 10.900.280

Explicación

Señor y señora Fernández, les pido un favor: que me expliquen cómo van a hacer para dar remedios gratis y aumentos para todos los jubilados. Si la respuesta me convence, estudiaré la posibilidad de votarlos. No hagan quedar mal al apellido.

Tomás Fernández Iramain

tfi@fibertel.com.ar

Vuelos en El Palomar

Realmente no entiendo por qué en nuestro querido país nos negamos a progresar, y específicamente me refiero a las trabas para la utilización plena del aeropuerto de El Palomar. No me cabe duda de que detrás de un grupo de vecinos que no desean el progreso hay determinados dirigentes políticos que lo único que buscan es poner palos a la rueda. Soy vecino de la zona y veo cómo a partir del funcionamiento del aeropuerto se ha visto un importante crecimiento comercial de la zona y se han creado muchos puestos de trabajo. Si Aeroparque y Ezeiza funcionan a toda hora y no perjudican a nadie, en El Palomar, como base militar, también el servicio aéreo debe ser igual. Vemos frecuentemente operar a los poderosos C 130 o los aviones a reacción, como antes lo hacían las escuadrillas de Mentor o los ruidosos bombarderos cuatrimotores Avro Lincoln o Lancaster, a las tres o cuatro de la mañana, y nadie se quejó. Por otro lado, la mayoría de los vecinos se han instalado en la zona luego de la creación de la base aérea y conocían su funcionamiento. Ahora que se ha logrado que sea rentable y brinde beneficios económicos importantes a los pasajeros al hacer operativas a las empresas, por intereses personales queremos destruir el bienvenido progreso. Por favor pensemos hacia adelante.

Horacio A. Fernández

fernandezh@speedy.com.ar

Donda y el aborto

Sobre la entrevista a la diputada Victoria Donda, me pregunto: ¿cómo una mujer defiende y promueve la legalidad del asesinato (el aborto) alegando las adversas condiciones del embarazo ajeno, cuando ella misma es hija de una estoica víctima que eligió dar a luz aun en las peores condiciones de vejación y degradación de los derechos humanos, como hizo su madre en cautiverio?

De ahí en más, nada de su derrotero político me sorprende.

Adrián Klas

aklas@fibertel.com.ar

Cambio de día

Con respecto al artículo de Silvia Pisani sobre la exposición dedicada al viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo, fue en ese periplo cuando se observó por primera vez el "problema del cambio de día": cómo se altera la percepción del paso de los días durante un viaje alrededor del mundo. Escribe el cronista Antonio Pigafetta que el 10 de julio de 1522, al llegar a Cabo Verde, preguntaron qué día era y les contestaron que era jueves, cuando según el diario de viaje era miércoles. Al viajar hacia el oeste, en contra del giro de la Tierra, la duración de los días a bordo era ligeramente superior a la normal. Esa pequeña diferencia, al cabo de una vuelta al mundo, acumulaba un día completo. El problema del cambio de día es esencial en el desenlace de La vuelta al mundo en 80 días. Phileas Fogg cree llegar a destino ya cumplido el día número ochenta. Pero, como él viajaba hacia el este, la duración de sus días era ahora ligeramente menor que la normal. Y en el plazo en el que cabían ochenta de estos "días más cortos" para sus compañeros en Londres solamente habían pasado setenta y nueve, a tiempo para ganar la apuesta. Tanto Pigafetta como Fogg tendrían que haber sumado o restado un día en algún momento de su travesía, así como modificamos nuestros relojes al cambiar de huso horario. Actualmente, ese cambio se hace al cruzar la Línea Internacional de Cambio de Fecha, que coincide aproximadamente con el meridiano de 180 grados, a través del océano Pacífico.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

VTV

He leído el editorial sobre al control de la verificación técnica vehicular, con el cual estoy de acuerdo. Pero en la ciudad de Buenos Aires se ha reglamentado de tal forma que si el vehículo está radicado allí solo se puede realizar la VTV en esa ciudad. Yo hace más de siete años que tengo una camioneta de quince años en la provincia de Salta (a 1600 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires) y allí no puedo realizar la VTV por esta razón. Con lo cual la única forma de obtenerla sería viajando 3200 kilómetros. Una locura en un país que se supone es federal. O sea, estoy en infracción y por el momento lo seguiré estando.

Patricia Pijoan

DNI 14.526.827

