De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de septiembre de 2019

Carta de la semana

Empecemos a sanar

No está claro qué virus nos atacó y cuál fue el supuesto remedio que dejó tantos efectos colaterales. Nos enfermamos de odio y lo contrarrestamos con más odio. El virus nos dividió y nos desmembró como sociedad. Los que fueron inmunizados a tiempo quedaron sordos y ciegos por algún motivo. Y los que sí fueron afectados, generaron una pandemia. Sin defensas ya, aniquilamos la esperanza. Nuestra Argentina está siendo destruida por los egos. Peleando entre nosotros para aniquilar al otro destruimos en realidad al país. Nos enemistamos y estamos dejándole a nuestros hijos y nietos una sociedad fragmentada. No somos distintos, solo pensamos distinto, pero eso no nos convierte en enemigos. Pensar distinto enriquece, suma; no destruye ni divide.

Empecemos a unirnos y busquemos entre todos una cura a esta enfermedad que nos carcome. No destruyamos más. No destruyamos el futuro. Por nuestro bien, por el de nuestros hijos y para que nuestra querida patria pueda empezar a sanar. Y a construir.

Guadalupe Neme

DNI 22.363.770

Sofía De Cucco Alconada

DNI 37.431.669

Ley de emergencia

Me llamó la atención que al momento de debatirse en el Congreso la ley de emergencia alimentaria a ningún legislador se le ocurrió proponer una reducción sustancial de los gastos de la política para atender tan lamentable situación.

José María Giudice

DNI 18.291.046

Crisis en Chubut

La situación de Chubut es un reflejo de lo que ocurre en todo el país. Chubut colapsó. Las restantes provincias y la Nación se mantienen a fuerza de déficit fiscal y endeudamiento. Pero la realidad es que estamos fundidos. Si el país fuera una empresa, estaría quebrado. Pero en un país fundido creemos que podemos pagar sueldos a funcionarios equivalentes a los de exitosos gerentes de empresas multinacionales; que podemos mantener leyes jubilatorias anacrónicas, jubilando gente a los 50 o 60 años, cuando la expectativa de vida llega a los 80; que podemos mantener universidades y hospitales gratuitos, no solo para argentinos que podrían pagar, sino extranjeros provenientes de países con los que no tenemos reciprocidad; vender energía por debajo del costo; hacer asados "a costilla" del Estado para 5000 personas; fletar aviones para llevar diarios, y cualquier otro disparate que se les ocurra.

"Vivimos con lo nuestro"; "yankees go home"; "Marado... Marado...". Lamentable.

David Cordeviola

DNI 11.480.673

Tomemos conciencia

Si tomás conocimiento de un acto de corrupción de un funcionario público y lo consentís con tu silencio o tu inacción, te convertís en un encubridor. Si lo incentivás -con tu voto-, pasás a ser su cómplice, pero con mayor responsabilidad aún, porque él no podría robar si vos le negaras el cargo al que lo encumbrás. Hasta que no tomemos conciencia de que el funcionario que se apropia de los bienes públicos no le roba más que a nosotros mismos, porque ese dinero que se lleva faltará en el presupuesto para educación, salud, seguridad y muchas otras cuestiones, la sociedad que integramos no tendrá futuro. Simplemente porque quienes la componemos no tendremos chances de lograr desarrollarnos como individuos. Y así seguiremos siendo artífices de nuestra propia decadencia.

Alberto Paulino Pintos Morel

DNI 14.416.879

La industria

Sobre el editorial del domingo 15 del actual, titulado "Industricidio populista", quisiera señalar, en primer lugar, que no creo que sea totalmente cierto que en los países industriales, "las empresas manufactureras se desarrollan por la combinación de espíritu emprendedor con la disponibilidad de capitales". La evidencia muestra que la mayoría de las grandes empresas industriales globales nacieron y se desarrollaron, al menos en una instancia inicial, con fuerte apoyo, implícito o explícito de los Estados. Más aún en la actualidad, en la que vivimos la cuarta Revolución Industrial a partir de las tecnologías de la información y la robotización, todos los países desarrollados tienen fuertes programas industriales que buscan sinergias con el sector privado. La industrialización y el desarrollo no ocurrieron en la historia, ni piense que ocurrirán en el futuro, por generación espontánea. Por mencionar un ejemplo, a principios de este año, Francia y Alemania publicaron un documento conjunto en el que llaman a Europa a generar "una genuina política industrial" en los próximos años. Por supuesto que esto no quiere decir que no haya margen para la acción emprendedora, que siempre juega un papel fundamental y más en estos tiempos en los que la innovación toma un lugar central. Y sí coincido con el editorial que el Estado necesita crear las condiciones competitivas, que "incluyen la disponibilidad de materias primas, la mano de obra, la energía, la logística, la carga tributaria y el costo del capital, entre otras". Pero esas son justamente las condiciones que nunca tuvimos los industriales argentinos para competir con el mundo. No debemos confundir causa con efecto. Los industriales argentinos estamos lejos de ser beneficiarios de un modelo de subdesarrollo que el editorial cuestiona, y cuyo cuestionamiento compartimos. Por el contrario, los industriales somos sobrevivientes de esas vicisitudes, que incluyen además las recurrentes crisis macroeconómicas que sufrimos desde hace décadas. Pero también es importante que de la misma manera que señalemos las políticas que fallaron en el pasado, que el diario describe como "populistas", entendamos que el momento presente ha sido igual o peor de malo. El futuro de la industria, y de toda la economía argentina, necesita que salgamos de los falsos dilemas y pensemos a nuestro país con pragmatismo y con cabal comprensión del mundo en el que nos toca vivir.

Miguel Acevedo

Presidente de la Unión Industrial Argentina

Cinismo

En un reciente reportaje publicado en LA NACION, Mariano Recalde, con todo cinismo, expresó que con vamos por todo se quiere significar profundizar, mejorar, cuando todos sabemos lo que esconden estas palabras: llevar al país al chavismo más extremo. Por otra parte, los dichos de los líderes kirchneristas no dejan lugar a dudas del pensamiento real con que se regirían en un eventual gobierno. Basta con ver la mirada sobre Maduro, personaje a quien les cuesta llamar dictador, con la excusa que este fue elegido por el pueblo, y el apoyo tácito de Grabois, autor de toda clase de dislates, y que cuenta con la total confianza de la expresidenta Cristina Kirchner, a quien acompaña en sus presentaciones ante la Justicia.

Ashod Sislian

DNI 18.893.566

Cadena nacional

Totalmente de acuerdo con la carta del lector Marcelo Zanovello; pasamos con el gobierno anterior de las cadenas nacionales diarias para comunicar las mentiras y nimiedades más grandes -como criticar al "abuelito amarrete" o hablar del chanchito afrodisíaco ante el grupo de serviles y aplaudidores de siempre que la expresidenta necesitaba- a la cadena del silencio del actual gobierno, que ni siquiera la utiliza para desear feliz Año Nuevo a la ciudadanía. El que calla otorga y el que cree que es suficiente comunicar solo con redes sociales es desconocer la realidad de este país.

Carolina Arias

DNI 14.304.492

La foto de Trudeau

En Canadá, una simple foto complica la reelección de Trudeau. La imagen lo muestra disfrazado de sultán en una fiesta de disfraces, pintado de negro. Esto se entendió como una postura racista (?). El primer ministro tuvo que pedir perdón a la sociedad. En la Argentina, una expresidenta procesada en 13 causas de corrupción y con siete pedidos de prisión por la Justicia obtiene más elogios y votos que cualquier otro candidato en las elecciones PASO.

Distintos países, distintas sociedades.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Misoprostol

Sabemos que hay quienes esperan la llegada de fármacos para terapias para el cáncer, fármacos para el tratamiento de ELA, fármacos para el tratamiento de la esclerosis múltiple, por nombrar algunos casos cercanos conocidos. Al leer la nota sobre la primera distribución pública de misoprostol, me acuerdo de alguien que decía: "Definamos esencial y salud". Recién ahí comprenderemos lo grave que debe ser para muchos leer: misoprostol, fármaco considerado esencial para la atención de la salud femenina. La muerte de un inocente, prescripta por un médico, nunca podrá ser considerada salud.

Mónica Camaño

mbcddlc@hotmail.com

En la red

La reunión de Alberto Fernández con Evo Morales

Facebook

"Pedile la reciprocidad en atención hospitalaria, trabajo y estudios" - Mónica Graciela Salinas

"Está tan bien Bolivia, que sus ciudadanos vienen a exigir planes acá. Algo no me cierra" - Miriam Ocampo

"Alberto manifiesta sinceridad en su proyecto, visita países que no adhieren al capitalismo; la Argentina será un gran país cuando se abra al mundo y comencemos a producir bienes de capital. Todos los países subdesarrollados como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, están condenados al fracaso. Parece que hacia allá vamos en los próximos años" - Martín Gómez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

ADEMÁS