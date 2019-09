De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2019

Gobernar tranquilo

Dice Pedro Sánchez, presidente de España por el PSOE, ante la eventualidad de gobernar en coalición con Podemos, fuerza chavista-demagógica-populista: "Sería un presidente que no dormiría por las noches".

Esperemos que a Alberto Fernández, si eventualmente llegara a ser nuestro presidente, no le quiten el sueño La Cámpora, Máximo, Grabois... ni siquiera Cristina.

Gastos legislativos

Leí en LA NACION una nota del economista Roberto Cachanovsky en la que este reconocido profesional dice que el presupuesto anual del Senado llega a los 148 millones de euros (unos US$163 millones y $9780 millones). Con lo cual cada senador "nos cuesta" nada menos que 171.000 euros al mes (US$188.000, $11.286.000 y 903 jubilaciones mínimas). En tanto, el presupuesto anual de la Cámara de Diputados llega a los 150 millones de euros (US$165 millones y $9900 millones), con lo que cada diputado "nos cuesta" nada menos que 49.000 euros al mes (que representan US$53.900, $3234.000 y 253 jubilaciones mínimas). A modo de ejemplo, en España un senador le cuesta al Estado tan solo 17.500 euros al mes y el presupuesto de la Cámara de Diputados es de 91 millones de euros anuales.

Me pregunto cuándo tendremos los argentinos un verdadero estadista que se decida a achicar este crónico Estado elefantiásico, que contribuye al aumento del gasto público y el déficit fiscal, y sus consecuencias: el endeudamiento, la emisión monetaria, la inflación, el desempleo, el aumento de la pobreza y, por sobre todas las cosas, la incertidumbre y la falta de credibilidad en los distintos gobiernos que supimos conseguir.

Exportaciones

El BCRA, a través de su comunicación 6770, cambió la forma de liquidar y solicitar el pago de importaciones, entre ellas, las que son diferidas, es decir, compras comerciales al exterior de hace varios meses.

Siempre que se cambia una norma, es complejo hacerla retroactiva, porque, valga la redundancia, en los casos ya realizados, ya fueron hechos, y la norma no existía. Hay un viejo problema de incomunicación entre el BCRA y la Aduana, porque si ahora el BCRA pide que se presenten los permisos de embarque para dar curso a un pago al exterior, ¿por qué la Aduana no se lo informó oportunamente? El importador, cuando liquida una importación en la Aduana, presenta copia de la factura de su proveedor del exterior, que es la que da valor y certeza a lo que importa, y es la base para el pago de derechos de importación e impuestos, según el caso: si su origen no es el Mercosur y no es un bien de uso, casi un 90% del valor de lo que se importa, al contado, de lo contrario no se puede retirar la mercadería.

¿No sería más sencillo, ya que la Aduana ve el documento/factura, pagar al exterior en el momento de liberar la mercadería y que le envíe una copia digitalizada al BCRA?

Reclamo en Salta

El arzobispo de Salta, en un oficio religioso al que asistía el presidente Macri, se dirigió a él reclamándole por la situación social y por una supuesta falta de interés del Gobierno por las dificultades de los humildes. Lo hizo tuteándolo y utilizando su nombre de pila, lo que me parece una falta de respeto no solo al Presidente, sino a las instituciones. Creo también que el arzobispo debería prestar la misma atención a otro grave problema social: los repetidos casos de abuso de menores cometidos por miembros del clero católico, entre los que pueden contarse varios ocurridos en la provincia de Salta.

Beneficios a jubilados

Los políticos dicen: "No nos olvidemos de nuestros abuelos", pero solo "ayudan" a los que cobran la jubilación mínima. Hay otros que cobran un poco más y están igualmente por debajo de la línea de pobreza, pero no reciben ayuda extra ni tienen exención de ARBA ni tarifa social para luz o gas. Seguramente muchos de ellos aportaron 40 años, porque trabajaron desde los 18, pero... También dicen "los remedios serán gratis", pero hay otros gastos que no se contemplan, por ejemplo, las prótesis dentales (una corona cuesta 8000 pesos o más) o un audífono (para poder acceder a uno en forma gratuita se debe padecer casi sordera total). Por último, el ahora jubilado cuando trabajaba estaba 10 horas fuera de su casa, por lo que no consumía luz ni calefacción; cuando le llega la edad del "descanso", el consumo de energía en su hogar se eleva.

Caos de tránsito

La cuadra de calle Vidt entre Santa Fe y Güemes se ha transformado en un infierno para nosotros, los vecinos, y el gobierno porteño nada hace para resolverlo. Allí se encuentra la entrada de mercadería de un importante supermercado, que no es lo suficientemente amplia como para que los camiones ingresen al depósito para descargarla. Por tal razón estacionan en doble fila, a veces durante varias horas, juntándose hasta cuatro o cinco camiones. Esto se suma al estacionamiento permitido de autos sobre ambos lados de la calle, lo cual achica enormemente el espacio para circular. Y algunos conductores aprovechan el bloqueo de los camiones para estacionar también en doble fila. La carga y la descarga de mercadería también molestan el tránsito peatonal. Los contenedores de basura del supermercado están sobre la acera, pegados al cordón, y los cartoneros suben a veces sus carros a la vereda mientras los llenan. Los automóviles que circulan por Vidt deben girar a la izquierda o derecha al llegar a Santa Fe, donde hay un semáforo. Pero debido a la descoordinación de los semáforos en esas cuadras de Santa Fe, con intenso tránsito, la fila única que circula por Vidt tiene dificultades para entrar a la avenida, lo cual genera largas colas y permanentes bocinazos en las horas pico. Los vecinos de Vidt sufrimos estas torturas a diario, de lunes a sábado.

Espero que alguien del gobierno de CABA haga algo a favor de los vecinos.

