De los lectores: cartas & mails

Enojo con la realidad

En las próximas elecciones los argentinos elegiremos por cuatro años nuestra forma de vida, nuestros niveles de libertad, la forma de administrarnos, de representación ante el mundo y muchos otros aspectos más. El enojo de la sociedad con la dureza del plan económico de los últimos años no debería llevarnos a una decisión apresurada que pueda traernos más problemas económicos y otros muchos más graves. Aceptar que somos un país pobre, endeudado y poco productivo y que serán necesarios muchos años de esfuerzo, tal vez décadas, quizá nos ayude a elegir al candidato que no prometa soluciones mágicas de corto plazo, sino realistas que permitan dejar atrás décadas de estancamiento.

Leonardo Álvarez

DNI 26.165.961

Basta de piquetes

Una vez más en la avenida Rivadavia, casi lindando con la General Paz, hace unos días hubo un nuevo corte de tránsito por un piquete. Es patético que un pequeño grupo de personas pueda producir tanto malestar, con embotellamientos, gente desorientada que iba a la provincia o a la ciudad. Yo siempre me he preguntado si este tipo de actitudes se podrían hacer en La Habana o en Nueva York. No lo sé, pero no lo creo... ¿Hasta cuándo el sufrido conductor o peatón tiene que soportar estas actitudes que se realizan impunemente, porque al parecer sus autores son intocables? Si esto lo consideran un derecho porque estamos en democracia, a mi juicio están muy equivocados, porque siempre entendí que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Y que eso es fundamental.

Espero que alguna vez pueda la autoridad imponer el orden para bien de la gente que estudia y trabaja .

Mario Conti

mario1934@gmail.com

Spot de Evo Morales

Un spot de propaganda del partido del presidente boliviano, Evo Morales, sostiene que votar a su adversario crearía una situación económica similar a la que atraviesa la Argentina, donde viven unos 400.000 bolivianos, mucho de los cuales están habilitados para votar en las elecciones de su país. A pesar de las sucesivas crisis económicas que han devastado a la Argentina, los bolivianos siempre se han destacado por su ética laboral y muchísimos lograron un estándar de vida similar al de los argentinos. Tal vez un ejemplo más apropiado sería el de Venezuela, donde la dictadura chavista ha asesinado unos 7000 venezolanos, expulsado un millón y medio y creado la crisis social más grave en la historia americana. Morales, que ignoró un plebiscito que rechazó su deseo de presentarse a una nueva elección, muestra una cercanía mayor a Maduro que a cualquier otro presidente de Sudamérica.

Raúl Davaro

DNI 13.214.899

¿Cuál es tu sueño?

Miremos a nuestro alrededor hoy, más de un mes y medio después de las PASO. ¿Cómo me siento? Mal. Y me pregunto: ¿qué pasó? Mi respuesta es que una mayoría le devolvió la voz a La Cámpora, temporalmente al menos, como una prueba. Una voz que me asusta, que desestabiliza de una manera que parece intencional. Y cada palabra que ha dicho uno de los candidatos a presidente ha profundizado el riesgo país y acercado más al default. Tanto nos han maltratado, mentido, robado durante los dos gobiernos anteriores que tan solo imaginar que vuelvan a ser gobierno nos paraliza y aterra. No nos equivoquemos, nada bueno puede venir de un grupo de personas que no nos aman. Abramos los ojos, escuchemos todo lo que dicen. Yo no quiero que me mientan, quiero que me respeten. Yo no quiero que me roben, quiero que utilicen mi dinero para que todos vivamos mejor. Yo no quiero volver a imaginar bóvedas llenas de dinero robado, quiero imaginar inversiones. Quiero un país sano y trabajador, con educación de calidad, un sistema de salud que funcione bien, oportunidades de negocios para los que quieren trabajar, empleo real. Elijo vivir en libertad y que el delito no nos encierre en nuestras casas. Quiero que la Argentina sea parte del mundo y que mis hijos elijan quedarse, que trabajar aquí sea un orgullo y una oportunidad de crecimiento.

Quiero que mis gobernantes me amen con locura. Ese es mi sueño. ¿Cuál es el tuyo?

Jacinta Grondona

DNI 16.973.829

Vuelos en El Palomar

Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, mis padres fueron de los primeros en partir para Londres desde el aeropuerto de Morrón (así se llamaba entonces) en los bombarderos reconstruidos para pasajeros de la British South American Airways. Esa era la vía de entrada y de salida de todos los vuelos internacionales de la época, el aeropuerto de Ezeiza aún no existía, y los vecinos jamás se quejaron de los muy ruidosos Avro Lancastrian y Avro York de aquellos tiempos. Observar 73 años después cómo, contra los mejores intereses económicos y sociales de los pobladores de la zona y de nuestro país, una pésima decisión judicial hace que se perjudique el gran avance que significa, a través de El Palomar, la incorporación de vuelos low cost y la ampliación de la conectividad en la Argentina, me genera desasosiego y tristeza.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Entregas del PAMI

Desde hace cinco o seis meses PAMI no autoriza la entrega de tiras reactivas Accu-Chek en las farmacias adheridas, recetadas por los médicos autorizados por la entidad a sus enfermos de diabetes. Esas tiras -que son muy costosas- sirven para que esos enfermos periódicamente se tomen el nivel de glucosa en sangre, a fin de que los profesionales puedan, según esos registros, adecuar las dosis de medicación necesarias. Hasta entonces esas tiras reactivas se entregaban en forma gratuita a los pacientes de PAMI, pero ahora no las autorizan ni aun con alguno de los descuentos que otorga la entidad para otros medicamentos. Sabemos de las dificultades económicas que afronta el país, pero creo que la salud de los jubilados afiliados, que aportamos a PAMI mensualmente un porcentaje de nuestros beneficios, debería priorizarse con relación a otros cuantiosos gastos de asistencia social que agobian al país.

Carlos Alberto Sciacaluga

DNI 4.265.415

