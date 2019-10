De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2019

Plan de gobierno

Para quienes ya los votamos, los votaremos, y para los que se están convenciendo de votar a Juntos por el Cambio, me pregunto si no sería determinante agregar el anuncio del plan de gobierno 2020/24, para que más gente se convenza del voto por la continuidad.

Miguel Ruano

ruanom13@gmail.com

Decir "cómo"

Es fácil enumerar lo que hay que hacer. Es obvio y todos lo sabemos; bajar la inflación, aumentar la producción y exportación, equilibrar la balanza de pagos, lograr superávit comercial, crecimiento del PBI, aumentar los salarios y jubilaciones, reactivar el consumo, etc. Lo que los candidatos no dicen es "cómo" lo van a hacer sin crédito ni emisión y sin bajar el costo del Estado

Jorge Alberto Clariá

DNI 4.273.663

Dudoso

El señor Alberto Fernández anuncia que quiere unir a los argentinos, pero me resulta muy dudoso ese eslogan cuando en Salta, el sábado pasado, trató de canalla al presidente de la República. Sin más comentarios.

Alicia Laura Bianchi

CI 5.709.582

Fanatismo

A raíz de los dichos del señor Horacio González respecto de que debería hacerse una reivindicación del accionar de la guerrilla de los años 70, recuerdo una expresión muy graciosa: "Billetera mata galán", a la cual quiero agregar otra: "Ideología fanática mata intelecto".

Gloria Salas

DNI 0.019.469

Alquileres

"Hay veces que hay problemas que se deben resolver, demostrando que no tienen solución". Así pensaba Umberto Eco, en sus cinco escritos morales. Y cuánta razón tenía. Porque solo pensar, en la actual situación socioeconómica del país, en querer imponer más intervenciones estatales a un problema de por sí crónico, insalvable, como es el de los alquileres es proponer un nuevo déj à-vu que profundizará aún más la crisis del sector inmobiliario, que la viene remando desde hace años. Desde hace más de siete décadas, con la primera ley de alquileres, propuesta por Perón, hasta hoy, casi todos los gobiernos han querido instalar su cuota de inoperancia e incapacidad en el tema. Tras la vigencia de la ley que rige actualmente en la CABA se consiguió frenar el mercado inmobiliario, la inversión y la ocupación en el sector de la construcción de viviendas. También hubo una retracción en la oferta de departamentos destinados a la locación y, por ende, un aumento en el precio de los alquileres, siendo los primeros perjudicados los inquilinos.

Las dificultades se solucionan con sensatez e inteligencia, y con una inyección de creatividad que los diferentes gobiernos no han sabido suministrar. La oferta y la demanda constituyen el eje central de cualquier operatoria del mercado inmobiliario, sustituyendo toda medida conspirativa al respecto. Todavía estamos a tiempo de no seguir poniendo más piedras en el camino y de seguir tropezando con ellas, que nos hacen caer siempre sobre el lado más desprotegido, el del locatario.

Ernesto S. Ballvé Sardá

DNI 7.641.975

Basura en los pueblos

Hace unos días participamos del Gran Premio Histórico, una competencia de regularidad con automóviles de la categoría turismo, iguales a los Grandes Premios de Turismo de 1957 a 1967, como también los famosos Turismo de Carretera. Participaron más de 110 vehículos, entre ellos de Paraguay y muchos del Uruguay. La largada se hizo en el Automóvil Club Argentino, exitoso organizador de la competencia, la cual pasó por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Juan, completando 3300 kilómetros. Fue una semana muy tuerca, disfrutando de paisajes y rutas en muy buen estado. Hombres de campo nos saludaban a nuestro paso por pueblos y parajes, al igual que chicos de guardapolvo blanco con banderitas, lo cual nos llenó de felicidad. Pero... aquí viene el pero, a la entrada o salida de esas ciudades, pueblos o parajes vimos basurales por doquier, plásticos, botellas, residuos en las banquinas. Esta fue la nota negativa, y se ve que nadie hace nada, a ningún nivel.

Propongo trabajo a quien con su plan quiera trabajar. Sería un aporte a la ecología y a la limpieza. Y fácil.

Arturo Abella Nazar

abella@fibertel.com.ar

Líneas low cost

Entusiasmado ante el creciente auge de las aerolíneas low cost, decidí adquirir tres pasajes ida y vuelta Tucumán-Rosario para que mi nieto viviera su primera experiencia de volar. Contraté una compañía que por su nombre me recordaba un ómnibus del cielo, donde me asignaron un código de reserva, abonada con mi tarjeta de crédito. Tiempo después me notificaron que el vuelo se había cancelado por haberse levantado dicha ruta, asegurándome que se me iba a reintegrar el importe en el próximo resumen de mi tarjeta. Ingenuamente esperé el reintegro, hasta que recibí el nuevo resumen (el segundo) sin que se reflejara tal acreditación. Nunca logré comunicarme con esa empresa para obtener una respuesta, tampoco respondieron a mi pedido de cambio de ruta. A esta altura me siento defraudado, y tengo conocimiento de que el mío no es el único caso.

Manuel Antonio Caro

DNI 08.510.975

Santuario

Con motivo del traslado de la orangutana Sandra a un ámbito natural se ha vuelto frecuente llamar "santuario" al lugar adonde fue llevada. Denominación no solo errónea, sino también irrespetuosa, pues según el diccionario de la RAE santuario es el "templo en que se venera la imagen o reliquia de un santo de especial devoción".

Juan Luis Gallardo

DNI 4.150.383

En la Red

Facebook

El triunfo del radical Suárez en Mendoza

"Gracias a todos los que están pensando en un país con verdadera democracia, sin mafias, y están votando con conciencia" - Graciela Lisso

"Yo vivo en Mendoza y la provincia nunca creció tanto como en estos cuatro años" - Sandra Vallejo

"Mendoza no es ni K ni M, es decente" - Alejandro Mendoza

