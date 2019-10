De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019

¿Como se entiende?

"Hay que reactivar el consumo, poner plata en el bolsillo de la gente", clama la oposición peronista. Bueno, Macri hace precisamente esto, suprimiendo el IVA de los productos básicos. Sin embargo, entre los gobernadores peronistas y la mayoría de la Corte Suprema, en tiempo récord y en plena campaña electoral, voltean la medida. ¿Cómo se entiende esto? ¿Alguien lo sabe?

Culto a la pobreza

Excelente el artículo de Loris Zanatta de ayer. No es que yo coincida en todo, y menos en su ateísmo. Pero es oportuno señalar que la recuperación de la Argentina requiere abandonar el culto a la pobreza y recuperar la ética del trabajo. Jesús no condenó a la riqueza, sino el amor a ella; admitió que siempre tendremos pobres (Mt 26.11). Y San Pablo remató: "...el que no quiera trabajar que no coma" (2Tes 3.10). ¡Oremos! ¡Recapacitemos!

Escuela sin luz ni agua

La Escuela 255 del Paraje Real Sayana, Santiago del Estero, no tiene electricidad ni agua. Está solo a tres kilómetros del lugar donde habría que hacer la conexión para que decenas de chicos tengan estos dos elementos imprescindibles para vivir y estudiar. Sin embargo, a pesar de hacer varios intentos ante las autoridades, no se ha conseguido nada. Acudo por este medio a los senadores y diputados nacionales de esa provincia (estoy segura de que sus hijos y nietos no sufren estas carencias) para que actúen ante las autoridades correspondientes y este grave problema sea solucionado a la brevedad.

Aerolíneas

Coincido con el lector Guillermo Paniego en cuanto a dar a los sindicatos la autogestión o la totalidad accionaria de Aerolíneas Argentinas y Austral para que determinen los aumentos salariales sin la ayuda del fisco de un millón de dólares por día aportados por los contribuyentes. De los 44 millones de habitantes vuelan menos del 5%. Dudo de que las grandes aerolíneas del mundo occidental (incluidos los países vecinos) tengan que sobrevivir con subsidios de esta naturaleza.

Condena a un médico

La Justicia argentina no puede caer más bajo. Contaminada de ideología, condena a un médico por haber salvado la vida de una joven que llega en gravísimo estado al hospital de Cipolletti y al bebé que estaba gestando en la semana 25. El doctor Rodríguez Lastra solo cumplió con su profesión y su juramento hipocrático, y respetó la norma que nos rige en materia de derecho a la vida, que es, nada menos, que protegerla desde la concepción.

Los ciudadanos que tenemos la esperanza de que la situación aberrante en que colocaron a este médico se revierta solicitamos que, de quedar firme la sentencia, el presidente de la Nación ejerza su facultad de indultar y ponga luz en esta medida absurda e injusta.

Robos en Belgrano

A pesar del notorio aumento de la presencia policial en las calles, en los últimos cuatro años mis hijos fueron asaltados cuatro veces en el barrio de Belgrano, en horarios considerados seguros. En 2016, en estación Belgrano C, cerca de las 14; en 2017, en Montañeses al 2600, al mediodía; en 2018, en O'Higgins y José Hernández, cerca de las 13, y el viernes pasado, en José Hernández y Cuba, a las 20.

Muchos de sus amigos pasaron por idéntica traumática experiencia: jóvenes en banda que, con total impunidad, los aprietan y les sacan todas sus pertenencias. Son objetivos "cantados": todos portan un celular y algo de dinero, y tienen instrucciones de no resistirse y entregar lo que les pidan. Sin entrar en las causas socioeconómicas que originan el delito ni analizar los mecanismos de la Justicia que permiten que los delincuentes reincidan una y otra vez, propongo algunas medidas para que los chicos puedan circular por la vía pública sin tener que temer por sus bienes o sus vidas. A las autoridades de la ciudad les sugiero desplegar policía de civil, ya que la presencia de uniformados lo único que consigue es que los delincuentes ataquen donde no hay un oficial a la vista. Les basta correrse unas cuadras para seguir operando. Con policía de civil, como existe en muchas grandes ciudades del mundo, sería mucho más fácil atraparlos in fraganti y los malvivientes pensarían dos veces antes de delinquir, ya que nunca sabrían si hay un policía presente o no. Y a los fabricantes de celulares, especialmente Apple, les solicito que colaboren programando sus sistemas operativos para que los móviles no puedan ser apagados sin ingresar primero la clave personal, ya que los mecanismos de rastreo son burlados toda vez que el ladrón apaga el celular mientras escapa con él.

Estas dos medidas, sencillas, ayudarían en gran medida a reducir el delito y lograr que nuestros hijos puedan caminar sin miedo.

Riesgo en el puente

El puente ferroviario de Avenida del Libertador y avenida Bullrich, con las primeras luces de la noche, representa un peligro, toda vez que las columnas que lo sostienen son de dificultosa visión y los vehículos que se acercan provienen de distintos carriles en una misma mano. Sería conveniente, para evitar accidentes, iluminar las columnas o pintarlas con pintura fosforescente.

