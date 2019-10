De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2019

Periodismo

El periodismo honesto, ecuánime, es desde siempre, y mucho más en estos últimos tiempos, el único escudo que tiene el ciudadano ante los hechos desatinados o absurdos de cualquier gobierno. Pero a veces no solo la Justicia suele moverse al compás de los gobiernos de turno o de los probables a venir, sino que los medios audiovisuales y gráficos actúan en consecuencia.

Hoy han sido pocos los voceros gráficos que han reaccionado a la descabellada idea, en un principio vertida por un comediante, repetida y "desmentida" por una periodista y hace días reiterada por un hoy cada vez más incomprensible Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.

Parece increíble que la Comisión de la Memoria, creada para esclarecer violaciones de la dictadura, hoy se convierta en un tribunal especial para investigar a periodistas de la democracia. Sería bueno que todo el periodismo reaccionara frente a este atropello, sin distinciones, compromisos asumidos o miedo a los probables cambios. Que así sea.

Carlos Alberto Ferrer

carlosferrer4010@hotmail.com

Informarse

Los jóvenes ni lo sabrán, pero los que tenemos algunos años lo hemos vivido. Hace unos sesenta años, en el gobierno de Perón, cuando uno se quería informar sobre qué pasaba en el país debía conectar a una radio uruguaya. Los que desean copar los medios deben recordar la frase de Perón: "Cuando teníamos los medios en contra ganamos y cuando estaban a favor (todos estaban en manos del Estado) perdimos".

Carlos Alberto Rosa

carlosrosa@hotmail.com.ar

Un debate mejor

El seudodebate previo a la elección presidencial me dejó el amargo sabor de otra oportunidad perdida para la Argentina. No es nada nuevo.

Solo se pueden contar con los dedos de una mano las oportunidades aprovechadas en los últimos 100 años. Hubo que promulgar una ley para que la posibilidad de intercambio de ideas y proyectos para el país se hiciera realidad. Pero desde los dos candidatos que realmente disputan la presidencia no hubo ni debate, ni proyectos, ni ideas. Desde el atril, Macri y Fernández nos ofrecen un panorama de verdades a medias, tergiversaciones explícitas, omisiones que asombran, promesas fantasiosas, chicanas patéticas, y la lista continúa. Queda esperar que el próximo debate sea la oportunidad de escuchar propuestas que hagan avanzar al país y demostrar que realmente tenemos ese talento del que tanto se habla.

Va entonces para nuestros gobernantes, presentes y futuros, una frase de Gandhi ; "Tus creencias se convierten en tus pensamientos, tus pensamientos se convierten en tus palabras, tus palabras se convierten en tus actos, tus actos se convierten en tus hábitos, tus hábitos se convierten en tus valores, tus valores se convierten en tu destino".

Andrés Scheimberg

DNI 13.080.010

Exóticos

Me sorprende que LA NACION, habitualmente cuidadosa del buen estilo periodístico, en su entrega del 12 de octubre haya utilizado dos neologismos tan exóticos como "maternar" por amamantar y "gobernanza" por gobierno.

Juan Luis Gallardo

jlgallardo34@gmail.com

N. de la R.: Nuestro lector tiene razón a medias. La voz "maternar" no tiene registro en el diccionario de la Real Academia Española en ninguna de sus versiones, sea en libro o de forma digital. La palabra "gobernanza", en cambio, ha sido legitimada por la RAE desde hace mucho y su significado es "acción de gobernar".

Zloto

Ayudaría mucho a la lucha contra el cáncer que LA NACION dejara de usar eufemismos como "darle batalla a una larga enfermedad" y nombrara las cosas por su nombre. Marcelo Zlotogwiazda murió de un cáncer de colon. No solo para que la gente que se haga los necesarios análisis preventivos, sino también para pierdan el miedo a realizarlos.

Gustavo Averbuj

gustavo.averbuj@ketchum.com.ar

Voto postal

Quería felicitar por este medio a los responsables de la organización del voto postal para estas próximas elecciones, para todos los ciudadanos que estamos empadronados fuera del país. Recibí hace 3 días en mi domicilio un sobre para poder realizar el tan ansiado sufragio, junto con un folleto que explica claramente los pasos a seguir y una respuesta postal prepagada para poder poner el sobre en cualquier buzón u oficina de correos.

Mariano Olivero

DNI 22.656.642

Encuentro

El Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, el más numeroso hasta ahora, se destacó por ser más pacífico que los anteriores. Solo hubo pequeños incidentes protagonizados por grupos de menos de cien personas, que se separaban del derrotero del encuentro.

Hay que reconocer también la abnegación de miles de mujeres policías que incluso tuvieron que soportar mucha lluvia y hasta granizo a la intemperie, y vivieron días agotadores.

Que Dios bendiga a nuestro pueblo argentino.

Mons. Víctor Manuel Fernández

Arzobispo de La Plata

Taxis

El pasado sábado asistí con mi hija al recital de Iron Maiden. Al salir, me acerqué a los taxistas apostados en la puerta del estadio, quienes me preguntaron hacia dónde iba para "presupuestarme" $2700 por el trayecto del estadio de Vélez a Belgrano. Se trata de un viaje que cuesta $500 por reloj.

Tengo Cabify y el mismo viaje me costaba en ese momento $896. El 34 no pasaba. Estos mismos taxistas son los que cortan calles en reclamo por Uber u organizan emboscadas a los choferes. Son ellos mismos con estas acciones de delincuentes quienes impulsan a los ciudadanos de bien a buscar opciones donde no nos estafen vilmente.

Sonia Martin

soniamartin21@hotmail.com

En la red

La inflación llegó al 5,9% en septiembre

Facebook

"La inflación venía bajando por 4º mes consecutivo hasta que se dio a conocer el resultado de las PASO, dinamitando todo el esfuerzo y resultado obtenido. De lo contrario, agosto hubiese marcado un porcentaje por debajo del 2%" - Marcelo Agustín

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)