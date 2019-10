De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2019

Inundaciones

He visto con profundo dolor las imágenes de tantos compatriotas sufriendo una inundación en La Matanza, que, una vez más, les ha arrebatado casi todas sus pertenencias. Gente mayor ubicada en hogares ajenos mientras los más jóvenes se quedaban a resguardar lo poco que les quedaba. Me impresionó el reclamo de una periodista que pedía por favor que colocaran baños químicos en algunos lugares mientras mostraba inodoros casi tapados por el agua.

Entonces pensé que si bien es cierto que la gente no puede comer cemento, su situación hubiera sido distinta si contasen con las obras que se han hecho en otros municipios.

María Teresa Craviotto

DNI 3.614.126

Lúcido

Por segunda vez me sorprende Ariel Torres con una amorosa y lúcida apelación a la introspección y la duda, madres de una modestia que no solemos ver por ahí.

Diego Peres

DNI 4.414.519

Debate

Soy un ciudadano argentino, tengo 69 años, y, con todo orgullo, manifiesto ser un trabajador desde los 14 años. De estos dos datos, hay un resultado. Son 55 años trabajando ininterrumpidamente y con muchas ganas aún de continuar.

He vivido una gran parte de nuestras historias políticas, económicas y sociales de nuestra querida Patria. Nadie me contó nada.

Ahora bien, seré breve. Este último domingo 13 de octubre, por televisión, tuvimos la posibilidad de ver en directo el primer debate presidencial, con los seis candidatos postulados.

Están las grabaciones disponibles de lo manifestado por cada candidato. Nada nuevo pudimos ver: las mismas gambetas y chicanas del lenguaje político estuvieron presentes. Mencionaron la pobreza y el aborto con sus diferentes argumentos para ambas situaciones, pero, aquí mi gran sorpresa y asombro, ninguno de los seis mencionó la palabra "corrupción" y tampoco "justicia", como si estas no existieran.

Siento asco y una gran tristeza ante la evidencia.

Antonio S. Martin

DNI 8.278.522

Sonrisas

En épocas preelectorales, todos los candidatos se presentan con una sonrisa. Ahora bien, la psicología ha descubierto que detrás de una sonrisa, puede haber distintas intenciones, actitudes o personalidades. La sonrisa puede revelar una intención, actitud o personalidad franca, sincera, linda o alegre, pero también mentirosa, irónica, despreciativa, burlona o atropelladora. Aunque sea inconscientemente, captamos algo de esto. Pongamos atención a la sonrisa de los candidatos, no solo a sus discursos: nos puede ayudar a votar correctamente.

Ricardo Crespo

RCrespo@iae.edu.ar

Sobre la mentira

Siempre que no se reprima el perjurio, violación del juramento, que con éxito rige en los Estados Unidos, procurar el castigo de quienes mienten judicialmente parece ser entre innecesario e imposible.

La falsa denuncia es punible de oficio. También tienen pena de prisión el falso testimonio, la falsa pericia y el intérprete infiel, conductas que se agravan cuando son en perjuicio de un imputado. Y ahora hasta el arrepentido convertido en delator falsario es autor de un nuevo delito, quedando subsistentes las imputaciones originarias sin atenuación alguna.

Solo queda la situación del enjuiciado que miente al ser indagado. Aquí la solución legal depende de la interpretación del derecho establecido por la Constitución Nacional, que algunos lo entienden solo limitado a negarse a declarar ("nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo") y otros, en cambio, habilitante para decir cualquier cosa, enfoque que resulta predominante.

Me gustaría entronizar el delito de perjurio -violación del juramento-, que se podría cometer incluso fuera de los tribunales. Las películas norteamericanas ilustran sobre el particular: "La defensa llama a declarar al... enjuiciado"; y cuántas veces sucede que este es absuelto por el delito por el que se lo juzgaba y condenado porque se prueba que mintió al testimoniar.

José María Orgeira

estudio-juridico@orgeira.com.ar

Celulares y mayores

Más allá de su actitud agresiva hacia el Presidente, me pareció muy interesante que [Alberto Fernández] formulara con total certeza que los jubilados no tienen celulares.

Mi señora y yo, jubilados, tenemos celulares. Usamos el WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, en la medida en que los temas nos parezcan interesantes.

Lo desafío a hacer una encuesta con los millones de jubilados que hablan por videoconferencia con sus nietos e hijos, aquí y en el exterior.

Somos un montón y por más que quiera degradarnos, no lo va a poder hacer. Mi hermana de 83 años, en silla de ruedas, va a votar con celular. En el próximo debate, más respeto por los mayores.

Juan Peralta Ramos

DNI 4.394.947

Venezuela

Hay ideas diferentes para tratar de salir de la crisis en la cual nos hallamos inmersos. Crisis heredada, crisis profundizada, crisis compartida en errores crasos. Lo que no se puede entender es que la oposición kirchnerista siga pensando (¿lo pensarán?) que la dictadura imperante en Venezuela no es tal. ¿O esquivan aviesamente su pensamiento? Como le contestó Putin a un periodista: "De esas cosas no se hablan".

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Prevención

Oponerse a la prevención de delitos mediante el requerimiento de documentos identificatorios por parte de las fuerzas de seguridad es atentar contra la seguridad de la ciudadanía. Una de las funciones primordiales de la policía es la de prevención de ilícitos, como funciona pacíficamente en cualquier país considerado normal.

Por ello, los falaces argumentos esgrimidos para evitar que se pidan documentos a la ciudadanía deben ser desechados.

Miguel Ángel Padilla

DNI 4.318.274

