De los lectores: cartas & mails

Desigualdad

Leo y oigo opiniones de la gente común y, lamentablemente, de muchos colegas, acerca de que el problema es la desigualdad. La naturaleza, para mí y Dios para los creyentes han hecho a los seres humanos diferentes, es decir, desiguales. En cuanto a los ingresos de las diferentes capas de la sociedad, lo importante reside en que el que menos tiene pueda tener techo, comida, ropa, acceso a la educación, acceso a los servicios de salud, y no es en ese orden sino todo junto. Si los que más tienen pueden acceder a bienes y vida lujosa, no me importa. Si evitamos la ambición, que es lo que mueve al mundo, los que menos tienen no podrán acceder a nuevos medicamentos, tecnología de punta en medicina, comunicaciones y transporte y todo aquello inventado y desarrollado por los "ambiciosos". Cuando no se tiene lo que se quiere hay una forma de rebelarse: trabajar y estudiar, que es lo que he hecho yo.

Dr. José Brunetta

Buen administrador

Como ciudadano común, opino que un buen administrador público, no es aquel que tiene sumas millonarias puestas a plazo fijo a nombre del Estado, sino quien ejecuta mejor el presupuesto asignado para mejorar la vida de sus conciudadanos a quienes se debe.

José Mancera

Ocupación y progreso

Quienes resulten elegidos para gobernar y quienes resulten elegidos para cuestionar a los gobernantes, deben entender que es imprescindible prestar una principal atención a la política ocupacional; en la dirigencia y en la ciudadanía debemos entenderlo igualmente. En efecto, la enorme distorsión de la estructura ocupacional que hemos creado durante más de seis décadas, con una muy excesiva proporción de población dependiente directa e indirectamente de los presupuestos estatales y con una muy baja proporción poblacional que se ocupa de la producción y comercialización de bienes y servicios transables, es una causa de nuestros fracasos, además de ser también la causa de muchas de las disposiciones y comportamientos dañinos que impiden progresar. Continuar con esa distorsión ocupacional hará inviable el progreso para cualquier otra política, como se ha evidenciado hasta ahora. Esa situación será corregible solamente con políticas que promuevan y favorezcan la mayoritaria ocupación en producir y servir a la producción y comercialización de bienes y servicios transables.

Ing.Antonio A. Cadenas

DNI 5.342.666

"Hagan lío"

El papa Francisco se ha manifestado preocupado por la violencia desatada en varios países. Pareciera olvidar que hasta hace no mucho tiempo se dirigía a los jóvenes diciendo: "¡Hagan lío, hagan lío!" Parece desconocer el viejo dicho: siembra vientos y recogerás tempestades.

Rodolfo E. Szelest

Elecciones

La próxima implica mucho más que otra elección; posee como nunca una enorme trascendencia, crucial para el futuro del país. De los candidatos a las PASO, solo dos han quedado en condiciones ciertas de disputar con éxito la presidencia.

Uno, Alberto Fernández, en su campaña se esmeró por aparecer cordial y pragmático, aunque con incoherencias y contradicciones, sorprendió al confesar, sin tapujos: "Cristina y yo somos lo mismo", con lo que resquebraja el maquillaje de moderación que quiso imponer. El otro aspirante es el actual mandatario, que puede mostrar en sus cuatro años de gobierno, una institucionalidad ganada, obra pública transparente, plena libertad de prensa, inserción del país en el mundo, etc. Estamos pues en la disyuntiva. Cuando sufraguemos por un presidente, debemos optar a la vez, o por un populismo autócrata de preocupante porvenir, o por una democracia republicana; por el pasado o por el porvenir. Nuestro voto debe ser consciente, reflexivo, si deseamos que nuestra querida Argentina, tenga un futuro previsible con Estado de derecho, división de poderes y libertades individuales. De nosotros depende.

Adolfo Outes

Chile

Chile tiene un 9% de pobreza, un 2.3% de indigencia. Desde el regreso de la democracia, el PBI se multiplicó por cinco. La inflación está por debajo del 5%. Existe empleo pleno. Existe acceso al crédito, con tasas hipotecarias que hoy rondan el 2%. Si bien hay un problema de distribución (el 1% más rico de la población acumula el 30% de la riqueza), sigue siendo un país rico y ordenado. La queja de las clases media-baja y media-media relacionadas con su necesidad de endeudarse para acceder a bienes de consumo no justifica salir a incendiar y destruir un país que es modelo de desarrollo en la región. Querer mayor bienestar no está mal, pero ubicar esa necesidad en su justo lugar y valorar lo logrado es fundamental. Chile tiene espacio para pasar a su siguiente nivel de desarrollo, pero convalidar el incendio del bien común como mecanismo de reclamo de esa mejora conduce al fracaso.

Octavio Duré

Gane quien gane

Gane quien gane el domingo, como ciudadana deseo que quienes sean "derrotados" en las elecciones colaboren con quienes sean elegidos para gobernar durante los próximos cuatro años. No es prudente ni sensato hacer borrón y cuenta nueva. No hay por qué desaprovechar lo conseguido. No se trata de una pulseada. Se trata de sacar al país adelante, zanjar la odiosa grieta y tirar todos del carro, duro y parejo. No esperamos milagros. Pero sí queremos estar cada día un poquito mejor. Recuperar la esperanza, la confianza, la ilusión, la alegría. Aunque suene utópico, todos pretendemos vivir en paz y armonía, con trabajo, educación, salud, seguridad. Así de básico. Así de simple (aunque no lo sea). Les pido a los políticos que depongan sus pequeñas vanidades, sus mezquindades, sus rivalidades personalísimas, y entiendan que son empleados nuestros y nos deben rendir cuentas. Los estaremos mirando.

Irene Bianchi

En la red

River, de la nada a la gloria

"Ganaron bien, todos los hinchas de cualquier equipo vivimos épocas doradas y épocas malas. River hoy es el mejor equipo, yo lo acepto. Me toca bancarme las cargadas de mis amigos, las mismas que yo les hacía cuando ganaba Boca, así es el fútbol. Mañana será otro día" - Mario Alberto Merchenco

