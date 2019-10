De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2019

Vinos

Días pasados, la mundialmente reconocida sommelier argentina Agustina de Alba expresó en una nota que "no recomienda comprar vinos en los supermercados chinos porque tienen una guarda dudosa y porque no sabe cómo los trataron". Como empresario de la comunidad china, no puedo más que lamentar esas palabras, ya que son miles los clientes de todo el país que diariamente compran vino, leche, mermelada y todos los productos que necesitan para cada una de sus casas. El vino es la bebida nacional. Y el vino argentino es uno de los más valorados del mundo y los supermercados "chinos" están orgullosos de poner a disposición de sus clientes una amplísima gama de etiquetas y precios. Lo pueden hacer porque son eficientes y porque valoran a los clientes. Agustina de Alba es una exitosa sommelier argentina que es embajadora del vino argentino en el mundo. La invitamos con humildad a volver a acercarse a cualquier supermercado chino a comprar vinos y los productos que necesite.

Fernando Hung (Kuo I)

DNI 19.078.582

Nutrición

La lectura de la nota publicada el 19 del actual sobre la nutrición debiera alertar a quienes, llevados por "modas y modificaciones en los hábitos de alimentación", caen en graves errores. Las redes sociales, con todo lo bueno que implican, no deberían ser consideradas la verdad revelada. Reflexionan poco quienes llevados por los "influencers" inician cambios en sus comidas que pueden tener consecuencias indeseables. Se busca una solución fácil y cómoda, opina el doctor Cormillot, quien asevera que "a nadie se le ocurriría tomar un medicamento para el pulmón sin consultar a su médico". Son alarmantes las cifras de sobrepeso infantil. La comida "chatarra" promocionada para los chicos sabemos que no es lo mejor. Sin embargo, a diario vemos pequeños que disfrutan con una bolsa de papas fritas que comen en brazos de sus madres. Hemos leído innumerables veces que la mala ingesta de los niños en sus primeros años por falta de proteínas fundamentales como la carne y el huevo produce deterioro en el desarrollo cognitivo; sin embargo, las madres veganas o vegetarianas no advierten que la falta de vitamina B12 trae aparejados serios problemas en los seres que nacerán. Debería educarse más y hacer campañas para modificar las conductas erróneas.

Rosa de la Fuente

DNI 4.455.192

"Hagan lío"

En la carta enviada por el lector Szelest, asocia el vandalismo en Chile con el llamado que en 2013 el Papa hizo a los jóvenes: "Hagan lío". No es que seis años después ellos responden al llamado con una violencia inusitada. Es que el lío al que alentaba Francisco es otro.Para nosotros católicos, el lío al que nos convocan es el mismo de Jesús. El del buen samaritano, el lío del padre Opeka, el de la Madre Teresa. El lío del padre Pepe en la villa 31, o el de cientos de misioneros que se animan a las periferias existenciales a buscar a los marginados, excluidos del lío de la vida. Es el lío de vivir en una familia numerosa, el de jugar en la calle, el de cantar y bailar.

Lo de Chile es violencia contenida, odio, barbarie. Muy lejos de la invitación de Francisco.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Otra Constitución

En relación con la excelente nota del doctor Sabsay, creo que lo que el sector kirchnerista se propone es sustituir -no cambiar- nuestra Constitución, para diluir la división de poderes, rebajar al Poder Judicial y limitar libertades esenciales, como la de la prensa. Es decir, un proyecto destructivo por donde se lo mire, que socava nuestro sistema republicano, como señaló la nacion el 19 de enero. Sin embargo, esta Constitución no se puede cambiar, se la puede reformar, pero no dictar otra diferente a partir de esta. Para una nueva Carta Magna habría que retrotraer la situación a 1852, antes de que se dictara la primera. Eso es así porque nuestra Constitución tiene un núcleo de cláusulas pétreas (llamadas así por Bidart Campos porque no se pueden modificar) y que, en mi concepto, son las aprobadas en los "pactos preexistentes" (Tratado del Pilar, y de San Nicolás, entre otros) que hicieron posible el dictado de la Constitución de los argentinos, y que obligan a respetar el sistema republicano de división de poderes. Así, a esta Constitución se la puede modificar respetando lo acordado: no se podría, por ejemplo, suprimir el régimen federal.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

El valor del voto

Entre la euforia de unos y el desánimo de otros, luego del resultado de las Paso debemos recordar que falta aún el resultado del comicio definitivo, en un país que de lo imprevisible ha hecho la regla. En estas elecciones, además de elegir representantes para que administren el Estado, se determinará también quiénes ocuparán el rol de oposición. En las actuales circunstancias, nuestro voto es crucial, tanto si lleva al triunfo a nuestros candidatos como si contribuye a construir una oposición responsable que, además de ser contralor del gobierno de turno, pueda gestar consensos y ofrecer una alternativa de poder. Invito a la reflexión a aquellos ciudadanos que luego de las Paso crean que su voto carece de sentido. Si queremos, como sociedad, seguir cimentando una democracia republicana, la construcción de una oposición responsable es tan relevante como ser el oficialismo de turno; caso contrario, entregaremos al que triunfe un poder omnímodo. Las experiencias previas en que el Poder Ejecutivo fue ejercido sin límites han sido nefastas. Un poder limitado, equilibrado y controlado, en el marco de una ley que castigue la corrupción y evite los desvíos autoritarios, será la condición de posibilidad para comenzar a cerrar la grieta y construir un destino común.

Luis López

DNI 16.785.602

A los ganadores

A quienes ganen las elecciones, les pido que piensen antes de salir a festejar. Hay mucho trabajo por hacer y poco tiempo para divertirse. Se puede realizar este trabajo con alegría, entusiasmo y buena onda pero recuerden siempre que la autoridad se ejerce como un servicio y no como una oportunidad para el propio beneficio.

Gaspar I. Gazzola

ggazzola@gmail.com

En la Red

Incidentes y saqueos en Chile

Facebook

"La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y venga de donde viniere, nunca será solución de nada, y sí vemos su saldo triste, lamentable e irrecuperable" - Marcelo Pivato

"Por desgracia, siempre están lo que aprovechan la situación para destrozar y robar" - Carolina Machado Heredia

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)