De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

En el corazón

Estas elecciones han provocado muchos y distintos movimientos importantes entre todos nosotros. Gente con mucha fe, otra con mucha angustia, otra con mucho enojo, otra desbordando de esperanza. Hubo una gama de distintos sentimientos que se fueron mostrando en cada marcha, en el día a día, en el hablar con la gente.

Juventud que se movió y trasladó como nunca antes.

Lo que mas me impresionó fue cómo los valores siguen siendo muy importantes y eso fue lo que mas contenta me puso, porque en un momento pensé que en la Argentina ya no estaban "de moda".

Noté que al cantar el Himno se entonó con una emoción muy fuerte, que puso piel de gallina a varios e hizo caer muchas lágrimas a otros. Esto me confirmó que todavía muchos argentinos seguimos queriendo de verdad a nuestro país, sintiéndolo en nuestro corazón.

Mercedes Llerena de Fernández Llanos

mercedesfllanos@yahoo.es

Volver a las urnas

La Argentina atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, parece mentira que una simple elección presidencial nos traiga tanta angustia, incertidumbre y descalabro económico.

Mi deseo es solo que dentro de cuatro años, más allá del partido que gane, podamos volver a las urnas y cambiar o no la dirección que se define en estos días. Solo con eso llevaríamos paz a muchos ciudadanos que vemos amenazada la democracia, que tanto nos costó conseguir.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Zócalos

Los canales de televisión abiertos y las distintas señales utilizan continuamente el recurso de los sobreimpresos conocidos como "zócalos".

En la mayoría de los casos su tamaño obstruye parcialmente la imagen, impidiendo la vista de ciertos detalles.

Sería muy útil que revisaran esta modalidad para facilitar la visión del conjunto.

Dejo la inquietud para directivos y creativos de esos medios.

Eduardo Daniel Suárez

DNI 4.386.736

Dieta de legisladores

Cuando leí que los "honorables" legisladores se aumentaron la dieta en un 32 %, sentí que me daban una bofetada. Tanta indiferencia hacia el pueblo que los eligió, a la pobreza, a quienes pasan hambre, ocupados solo en llenar sus bolsillos, sin medir que plantaban una bomba de tiempo, me dejan pasmada y exijo una explicación. Si les queda algo de dignidad, espero que anulen tal medida, incluso que reduzcan su dieta y la de la mayoría de sus "asesores".

Marta Bekes

DNI 23.888.267

Fondos públicos

Adhiero completamente y felicito a LA NACION por el editorial del jueves 24 del corriente. Asimismo quiero agregar que la dirigencia política no está proponiendo ningún ajuste, como sería la eliminación de las inútiles PASO, la unificación de las elecciones en todos los distritos, el uso de modernos sistemas electrónicos para la votación, así como la disminución de los cargos electivos, tal como se ha propuesto en Italia para reducir el déficit público.

Es hora de que el ajuste no sea solo para el sector privado y de que la democracia se fortalezca con instituciones menos corruptas y un uso más eficiente de los fondos públicos, para con ello lograr una reducción de la inflación.

Manuel E. Romeo

DNI 4.411.134

Cuevas

He escuchado a muchos políticos quejarse del tráfico ilegal de divisas a través de las "cuevas". Parafraseando a sor Juana Inés de la Cruz: "Políticos necios que acusáis / a las cuevas sin razón / sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que culpáis".

Juan R. Ladeuix

jladeuix9@gmail.com

Marco ético

Leo muy atentamente la carta del ingeniero José Teitelbaum y no puedo estar más que de acuerdo en que en determinadas circunstancias son necesarias medidas heterodoxas para salir de las crisis, tal como el ejemplo que nos da sobre las medidas que tomó el presidente Roosevelt que le permitieron salir de la gran crisis de 1930.

Hago hincapié en su frase: "Todo esto conducido dentro de un marco ético ejemplar". Mi pregunta es: ¿cómo hacemos para lograr ese marco ético ejemplar?

Deberían ser detalles obvios, pero que sin duda nos quedan demasiado grandes.

José María Amezaga

josemaria@amezaga.com.ar

Plataformas

La importancia de las campañas electorales reside en que los postulantes realicen propuestas, programas y planes de acción concretos para que la ciudadanía sepa de qué se trata y se despejen las incertidumbres sobre el futuro del país. Desde las PASO intuimos todo, pero no sabemos nada. No ha habido ideas claras y ni siquiera sabemos quiénes acompañarán a los candidatos. Ergo, las tensiones no cejan y el dólar -barómetro siempre de la desconfianza- inevitablemente no para de aumentar.

Benjamín Torres Arguello

DNI 13.334.589

Imprudencia

Nicolás Maquiavelo, en El príncipe (1532), decía que la principal virtud del príncipe (o gobernante) debía ser "la prudencia", entendiéndose por tal "la capacidad para anticipar los conflictos". Los 58 km de Pilar a CABA en automóvil se hacen "normalmente" en no más de una hora. Días atrás, y como consecuencia de uno de los tantos choques múltiples que se registran en la autopista Panamericana, donde estuvieron involucrados cuatro automóviles, ese viaje tuvo una duración de tres horas.

Para quien utiliza esta autovía, es frecuente observar que "ciertos conductores", cuando no pueden superar al que va por el carril más rápido (máxima 130 km/h) se le adelantan por la derecha, zigzagueando y trasladándose al último carril (de la derecha), donde la velocidad máxima no debería superar los 100 km/h, a una velocidad cercana a los 150 km/h y a veces mucho más, para después de un nuevo zigzagueo ubicarse en el carril de máxima velocidad, es decir, el de los 130 km/h, pero superando holgadamente este límite.

Estos "conductores imprudentes" son los que generalmente producen choques múltiples que a veces resultan en daños o muerte de personas. Me pregunto cuándo se decidirán las autoridades de Autopistas del Sol a poner en funciones las cámaras existentes, que permitirían individualizarlos y quizás "multarlos", para que así se hagan cargo de sus actos antisociales.

Armando Scaramusso

DNI 4.521.960

América Latina

Latinoamérica debe decidirse. Ninguno de nuestros países tiene la excusa de no tener recursos, porque algunos gozan de superávit. En el mundo sobran ejemplos de naciones prósperas solo por la conciencia de sus habitantes.

Chile era el único que hizo bien las cuentas, pero se olvidó de dar el segundo paso, el que dieron los países escandinavos, utilizar esas riquezas para mejorar la vida de sus ciudadanos. Virar hacia un socialismo responsable y construir una red de servicios satisfactoria para todos. Ahora corremos el riesgo de que el descontento se trague lo poco que se había hecho bien.

Latinoamérica entera está al borde de caer en la retórica del demagogo populista y narco militarizado. Es terrible, pero es real. El peligro de arder en las llamas del odio social que al fin encontró el combustible en los imperfectos gobiernos conservadores, que desperdiciaron, otra vez, la oportunidad de cambiar esta historia autodestructiva que asombra al mundo. Es muy difícil hoy ser optimista, pero es un deber. Es lo que les debemos a nuestros abuelos, que dejaron el pellejo por estas tierras benditas, y es lo que les debemos a nuestros hijos inocentes.

Marcelo Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Cáncer de mama

Luego de muchas décadas de ejercicio de la mastología en la Argentina, en los Estados Unidos y varios países de Europa, quiero hacer mi aporte en el Mes del Cáncer de Mama.

Es una enfermedad muy frecuente, una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama. Si la mujer se controla anualmente es difícil que muera por la enfermedad. La detección precoz tiene una muy alta tasa de curación...

¿Cómo realiza un control anual un especialista?1) hace un buen interrogatorio (anamnesis ); 2)examina exhaustivamente las mamas, y 3) mira y sabe interpretar una mamografía y otros estudios complementarios.

Si no se hace este control mamario, se pierde la oportunidad de evitar el calvario de tener un cáncer de mama no diagnosticado...

Guillermo Jorge Malter Terrada

DNI. 4.704.621

