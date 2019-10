De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2019

Elecciones 2019

La transición

Esta semana se inicia un difícil proceso de transición hasta el 10 de diciembre. Que el país llegue a esa fecha en orden y con paz social depende de la madurez política encarnada en la grandeza que puedan tener Macri y Fernández, sin injerencia externa alguna.

El futuro presidente deberá realizar un ingente esfuerzo para administrar algo tan complejo como la crisis socioeconómica, explicar aquello de que los peronistas vuelven "mejores" y su frase "Cristina y yo somos lo mismo". La reacción de los mercados, aquí y en el exterior, será muy distinta si los dos máximos líderes sientan las bases para un clima de diálogo, o si, por el contrario, prevalecen los enfrentamientos de todo tipo.

¿Quién ganó?

Sustentado por su 40%, Macri liderará desde la comodidad del merecido descanso la mejor tribuna política: la opositora. En cambio, a Alberto Fernández le tocará gobernar en un mundo hostil a su espacio, empezando por Brasil, con sus consecuencias económicas. Después del idilio del primer semestre, vendrá el pase de facturas de su heterogéneo entorno. Deberá cumplir con lo prometido, calmar a una Argentina encendida y afrontar las deudas interna y externa, mientras esquiva el acoso de las eternas sanguijuelas del justicialismo, que reclamarán su parte de la torta. Tendrá un Congreso con paridad de bancas opositoras, muy distinto del permisivo que conoció, y se convertirá en el blanco preferido de los "quiero flan". Ni qué hablar si se disgustara con su vice, Dios no lo permita.

Entonces, ¿quién ganó el domingo pasado, Macri o Fernández?

Creer en la Justicia

Gran preocupación me provoca, más que las características personales de los integrantes de la fórmula elegida, que esta haya sido apoyada por casi un 49%, nada menos, de la ciudadanía. El procesamiento firme, es decir, que se encuentren semiplenamente probados numerosos y gravísimos delitos contra la administración pública y que esas resoluciones de primera instancia hayan sido confirmadas por el tribunal superior en cada caso, no conmueve en lo más mínimo a un electorado que parece descreer por completo de la Justicia y guiarse exclusivamente por su problema de bolsillo personal, que existe, no hay duda, pero que no puede prevalecer, de ninguna manera, en estas circunstancias. Es fundamental que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y modificar leyes como la de fueros, que debe permitir el desafuero de quienes llegan al Congreso con antecedentes delictuales y pretenden utilizar al Parlamento como una "piedra libre". También debe promulgarse una norma que impida que sea candidato a cargos de relevancia pública quien haya cometido delitos. Una ley de "ficha limpia" al estilo Brasil. Mejorando sustancialmente al Poder Judicial y algunas leyes afianzaremos la República.

"Tierra arrasada"

Sería muy bueno y necesario que los gobiernos nacional, provincial y las intendencias bonaerenses hagan y publiquen un detallado inventario de todas las obras que se hicieron, terminaron y están en vías de concluir durante su gobierno, considerando que el ganador a la gobernación de la provincia de Buenos Aires declaró que se encontró una provincia de "tierra arrasada".

Preocupante

Los ciudadanos de espíritu democrático que no votamos al Frente de Todos necesitamos una pronta respuesta por parte del futuro presidente, Alberto Fernández, respecto de las recientes declaraciones de personajes cercanos a La Cámpora y al kirchnerismo como Fernando Esteche, en las cuales propone el "cierre total de fronteras para que no escapen los ruines (?), la apertura de las cárceles para liberar a los presos políticos y el encarcelamiento masivo de los ladrones (?)".

Por favor, señor Fernández, expídase y háganos conocer su pensamiento sobre estas posiciones extremas que nos preocupan demasiado.

La inmigración

Quizás el presidente electo Alberto Fernández pueda, para resguardo del poco (poquísimo) trabajo que tenemos los argentinos, restringir o limitar la inmigración irrestricta. Yo creo que en esta coyuntura habría que hacer lo mismo que hacen muchos otros países (incluso de América Latina): habilitar únicamente el ingreso de quienes vienen con una oferta de trabajo efectiva y genuina, porque mientras no hagamos nada el desequilibrio actual de "escasa" oferta laboral y de sobrada demanda seguirá habilitando la precarización y la informalidad laboral.

Gracias, gobernadora

El domingo a la noche lloré con vos, María Eugenia, durante tu discurso. Gracias por dar tanto. Cuatro años sintiéndonos tranquilos, sabiendo que estabas. Combatiendo mafias, haciendo, trabajando sin parar por todos nosotros, por nuestro querido país.

Gracias por tu mirada sincera, por tus discursos que siempre reflejaron la realidad. Se percibe fácilmente que te importa la gente, el otro. Así se nace, eso no se aprende. Nos habíamos olvidado lo que era gobernar sin corrupción. Se te nota en la mirada que estás hecha de otra cosa. Sos una gran mujer, María Eugenia.

Mi esperanza y la de millones es volver a verte.

Gracias.

