De los lectores: cartas & mails

Elecciones

Balances necesarios

Como argentino considero necesario y fundamental que los que dejan el poder en diciembre entreguen a los que ingresan un balance claro del estado de su gestión, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, y de esta manera se pueda realizar una comparación real, con datos objetivos, al finalizar cada mandato. Y de esta manera nosotros, los ciudadanos, que les derivamos a nuestros administradores ocasionales la obligación del cuidado de los bienes públicos, podamos conocerlos y, sobre la base de la gestión realizada, decidir nuestro próximo voto. Debería ser una política de Estado en todos los órdenes del país, y que cada uno de nosotros pueda exigirlo a nuestros gobernantes.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

El portazo de Carrió

"El portazo, una marca registrada de la socia de Macri". Así se titula el artículo sobre el anuncio de Lilita Carrió de su retiro de la política activa. Suena por lo menos llamativo que se elija ese concepto para sintetizar su trayectoria. Una política argentina que, más allá de toda duda, dio todo por la república. Que si cambió y dio "portazos" fue por convicción y defendiendo los principios democráticos. Para no ser cómplice de corruptelas. Para no hacerse la tonta ni mirar para otro lado. Extraña aún más el título, cuando acabamos de ver consagrados con los más altos cargos políticos a hombres y mujeres que, perfectamente, podrían ser tildados de "panqueques", "veletas", "interesados", "convenidos", "inescrupulosos", etc. La política argentina está repleta de "portazos panquequeros" y sin embargo nada se dice, o no se lo dice de manera tan peyorativa y descalificadora. Se los describe como un simple hecho de nuestra realidad. Pero Lilita da portazos, ¿y esa es su marca registrada? ¿En serio? Si el uso de ese término refleja solo una opinión, la acepto como tal. Pero espero coherencia y el mismo nivel de crítica y, sobre todo, los mismos titulares para todos aquellos que dieron portazos para después bajar la cabeza de manera deshonrosa y suplicar que les abran las puertas.

Florencia Bravo

florbravopz@gmail.com

Humos

El discurso del señor Kicillof del domingo 27 fue una vergüenza por su tono absolutamente confrontativo, como si siguiera en campaña y fuera él el presidente electo (¿así piensan cerrar la grieta?). Además, se olvidó de que la bomba que dijo tendrá que desactivar es la misma que armó él siendo ministro de Economía. Por su parte, la expresidenta pidió responsabilidad en la transición, algo que ella no tuvo, llegando al colmo de negarse a entregar los atributos del mando. En cuanto a Alberto Fernández, se notaba su incomodidad frente al discurso de Kicillof, así que le deseo muchísima suerte para poder pilotear esa mezcla tan variopinta que compone su espacio. Por eso les pido a los representantes del Frente de Todos que bajen los humos y trabajen para arreglar el desastre que armaron durante los 12 años en que fueron gobierno.

Inés Aldatz

DNI 5.691.916

Consenso de valores

Querida Argentina, cuánta tristeza en mi corazón. Entiendo que somos todos argentinos con miradas diferentes y cada uno ve desde su propia perspectiva. Pero me impresiona ver que una ideología política triunfe sobre valores tan sagrados como la libertad y la honestidad. Independientemente de cuál sea nuestra bandera política, todos deberíamos estar de acuerdo con que no se roba, no se mata y el bien común debe prevalecer sobre los intereses individuales. Tenemos mucho que madurar como sociedad para lograr un consenso de valores que, tal como quedó demostrado en el resultado electoral, parecen no ser relevantes para la mitad de los argentinos. Fuimos bendecidos con una Argentina maravillosa y tenemos todas las posibilidades de ser un gran país. Apuesto a que algún día podamos estar más unidos y vivir en paz.

María Rojo Vivot

DNI 29.434.935

Libertades

En su edición del 26 de octubre, la actriz Mirta Busnelli se expresa en términos insultantes, de un fanatismo violento, contra el presidente Macri. El reportaje nos cuenta de su debut en el Teatro Nacional Cervantes, un ámbito que nos pertenece a todos y que depende de un área que hasta diciembre conduce el oficialismo. Y qué bueno que entonces Busnelli pueda expresarse a gusto, incluso con el agravio, para que ella misma nos recuerde con su actitud lo que fue verdaderamente el gobierno del matrimonio Kirchner, en el que su libertad de expresión, de disenso, hubiera sido imposible de ejercer.

Gracias, Mirta, y mucha "merde", como dicen en el teatro, para el debut.

Hernán Pérez Alonso

DNI 12.600.856

Baldosas faltantes

Hace dos años que estoy pidiendo que se repongan las baldosas faltantes en la escuela primaria Nº 15 de la localidad de Olivos, situada en la calle Avellaneda y San Lorenzo de ese distrito. Escribí al municipio, a la delegación municipal, Defensoría del Pueblo, y la situación se agrava. No estoy pidiendo una vereda completa, sino el faltante de baldosas que provocan la caída de los niños que concurren a la escuela y al jardín de infantes. Los adultos debemos transitar por la calzada, lo mismo que los discapacitados, porque por la vereda no puede circular una silla de ruedas. El municipio de Vicente López no pasa por dificultades económicas, todo lo contrario. No debe ser oneroso reponer treinta baldosas comunes. Y seguramente es más económico que abonar los costos de un accidente por la caída de un transeúnte. Prometieron que el trabajo se realizaría antes de las elecciones. Nada pasó. ¿Cuánto tiempo más estarán expuestos los niños a este peligro?

Sonia Beatriz Landin

landin.sonia@gmail.com

En la red

El video del alumno que le apunta con un arma a un profesor

Facebook

"Tendrían que denunciar el hecho y que estos pibes y sus familias cumplan labores comunitarias" - @asdflggyrgg

"Pensar que en mi época, cuando el profesor explicaba no volaba una mosca, qué falta de respeto total... esa educación también viene desde la casa" - Analía De Palma

"Lo que se aprende en sus hogares lo manifiestan fuera de ellos... padres ausentes o peores que ellos" - Ana Pérez

