De los lectores: cartas & mails

De no creer

¿Es posible que una persona que desde hace tiempo tiene 13 procesamientos, siete pedidos de prisión preventiva y cinco juicios orales haya sido elegida para ejercer la vicepresidencia de un país? Eso debe pasar solamente en el nuestro, donde la Justicia parece que se siente orgullosa de ser calificada de lenta. Es de no creer que se apoye a los corruptos y encima se los proteja.

Alberto Azar

DNI 5.563.674

Esperanza

Quisiera darle las gracias al presidente saliente, Mauricio Macri, porque durante sus cuatro años de gobierno se respetaron en forma irrestricta todas las libertades. Agradezco también a María Eugenia Vidal, la mejor gobernadora que tuvo la provincia de Buenos Aires, por su honradez y valentía. Amenazada de muerte por las mafias y el narcotráfico, cuyos intereses había afectado, tuvo que dejar su domicilio y, junto a sus hijos, protegerse en una base aérea militar. Mientras en nuestro país haya personas como ella, hay esperanza.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

La comunicación

A locutores, periodistas, actores, comunicadores sociales, políticos o simples integrantes de Facebook, Instagram, Twitter, etc., contribuyamos a mejorar la comunicación, estamos ante un momento de mucha sensibilidad social y en el fondo todas sabemos que no hay un solo responsable de la situación angustiante que estamos atravesando. Vivimos culpándonos unos y otros sin asumir que todos somos parte del problema. Por eso pido un alto a la agresión, un freno definitivo a las chicanas, un stop al maltrato, en cualquiera de sus formas. Necesitamos paz, reconstruir el diálogo. Tal vez si los de abajo damos el ejemplo los de arriba nos copien. Esto no es en favor de un partido, es en beneficio de todos. Pido que nos respetemos más, solo por nosotros, nada más que por nosotros.

Si día a día vamos dejando la violencia de lado tal vez podamos, sin agresiones, entendernos mejor.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Participación

Es muy fácil culpar a otros de nuestros fracasos. Creo que estas elecciones fueron un despertador. Al oficialismo le faltó "control de gestión", y Macri (inexperto en la arena o el barro político) creyó que estaba haciendo lo mejor y no contó con la astucia de un opositor con décadas de experiencia. ¿La falacia del peronismo? Menem, Kirchner, Fernández, Massa... todos con diferentes miradas, pero con la lección bien aprendida: "La unión hace la fuerza". Y actúan en consecuencia. Al recién nacido Cambiemos le faltó experiencia. Asumamos nuestra responsabilidad como pueblo cómodo y rescatemos, los que apoyamos al Gobierno, que despertamos (tarde, pero con mucha presencia en las marchas) en nuestro compromiso cívico. Por primera vez muchos argentinos que viven en el exterior hicieron largas colas en los consulados para votar. Fue un gran impulso para que Macri y muchos de nosotros pasáramos a la acción. Solo falta mantener esta actitud y que los jóvenes tomen conciencia y participen. El futuro es de ellos, deben cuidarlo.

¡Viva la Patria!

Martha C. de Pichon Riviere

DNI 4.533.083

Destino

Cuando escuché a la diputada Carrió decir "que la gente que vota a ladrones es porque le gusta ser ladrón", me vino a la mente un refrán que usaba mi abuela, y que dice: "Dime con quién andas y te diré quién eres". Esta es la triste realidad. En todos los órdenes de la vida, uno busca a alguien semejante, por eso me atrevo a afirmar sin eufemismos que aquí no existe ninguna grieta, solamente existe el bien y el mal. Y cada uno elige a su semejanza. Hay que poner la realidad, que muchos evaden, sobre la mesa. Hoy les regalo esta sencilla y a la vez profunda máxima de Confucio: "Quien no respeta lo sagrado no tiene nada en qué fijar su destino". Lo sagrado son los fuertes cimientos de nuestra vida. No edifiquemos sobre arena.

María Inés M. Camertoni

DNI 2.945.636

Compra de vinos

Hace algunos días la edición online de LA NACION publicó una entrevista que me hicieron con motivo del lanzamiento de mi primer libro, Hola vino. El título de la nota es "Agustina de Alba: 'No recomiendo comprar el vino en un chino'", título que no reproduce con fidelidad lo que pienso ni me identifica como profesional. Lo que dije fue que, en mi opinión, es preferible comprar los vinos en vinotecas, en especial en pequeñas vinotecas de barrio: la asistencia de un profesional, el acceso a una mayor diversidad de etiquetas y el apoyo a pequeños proyectos en un mercado tan competitivo son parte de las razones.

Entre muchas repercusiones, la nota dio pie a la carta que escribió el señor Fernando Hung (Kuo I). Ante todo, quiero disculparme ante Fernando o cualquier otro empresario de la comunidad china y a los consumidores que puedan haberse sentido heridos. Como sommelier desde hace doce años, mi compromiso es comunicar y acercar nuestra bebida nacional a la gente de manera cercana y sencilla. Muchos de los asistentes a mis talleres, los oyentes de las columnas de radio o las personas que me consultan a través de las redes sociales compran vino en supermercados de barrio que se identifican como "chinos". No está en mi intención jamás desalentar ese consumo. En principio, trabajo mucho para incentivar y promover que los consumidores beban vino con conocimiento y responsabilidad, más allá de cómo lo hagan o dónde lo compren. Sin ir más lejos, en Hola vino hay un capítulo que incluye la sección "Dónde comprar vino": allí se enumeran los pros y contras a la hora de comprar en cada uno de los canales posibles por igual (internet, supermercado, vinoteca).

Lamento muchísimo que mi mensaje -que no tiene otros fines más que promover y democratizar el vino argentino- se haya desvirtuado y haya podido ser malinterpretado. Quiero agradecer a Fernando por sus palabras y por la propuesta, que desde ya acepto y retribuyo, extendiéndole mi invitación a participar de mis talleres Hola Vino, como también acercarle un ejemplar de mi libro.

Agustina de Alba

DNI 33.443.937

En la red

Elecciones 2019: el Frente de Todos ganó donde hay más empleo público y pobreza

