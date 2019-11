De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2019

Lo dudo

Una vez más el peronismo gana las elecciones agitando la bandera de la desigualdad y la pobreza, prometiendo acabar con ella. Paradójicamente, a través del tiempo gana las elecciones gracias a la desigualdad y la pobreza en el cordón del Gran Buenos Aires que ellos supieron construir y mantener, habiendo gobernado allí en forma casi permanente.

¿Será cierto que esta vez quieran cerrar la fábrica de sus votos y sus éxitos? No lo creo.

Eduardo Ottolenghi

Ser parte del cambio

María Eugenia, Mauricio: necesito hacerles llegar el infinito agradecimiento que siento, y que imagino también comparte el 40% de los argentinos, por lo que hicieron por el país. Sé que se habrán equivocado en muchas cosas, pero, como dijo María Eugenia, se es o no se es honesto, se es o no se es trabajador. Los valores de una persona no cambian. Sé que lo hicieron por vocación y amor al país. No tenían necesidad de involucrarse para tratar de arreglar el desastre que recibieron, dejar sus familias y resignar tantas otras cosas más. Por eso, gracias. Por haber creído e insistido en que podíamos cambiar y habernos hecho involucrar para ser parte de ese cambio y no ser pasivos, quedándonos en casa para ver qué pasa y luego amoldarnos a lo que nos toca vivir. Esta vez, como en 2015, peleamos, pero ahora no alcanzó.

María Steverlynck

Carrió

Totalmente de acuerdo con la carta de la lectora Florencia Bravo. La marca registrada de la doctora Carrió fue la audacia con la que encabezó las denuncias de corrupción. Expuso su vida y su carrera política hasta ver presos a varios funcionarios del gobierno kirchnerista. Los portazos, su mística, su verborragia son parte de su folclore. La vamos a recordar por su defensa de los valores republicanos, aquellos por lo que marchamos un millón de argentinos. Gracias por despertar en gran parte del pueblo argentino la necesidad de recuperar la Patria.

Carolina Rawson

Respeto a la minoría

Quienes resultaron elegidos para gobernar la Nación y quienes resultaron derrotados deberán poner todos sus esfuerzos para que el cambio sea sereno y la instalación de la nueva administración, pacífica. Ello marcará el próximo período, que no será fácil y en el que habrá que enfrentar sacrificios severos si lo que se persigue es el crecimiento en paz y libertad. La grandeza de los principales involucrados deberá ser mayúscula para evitar la espiral de enfrentamientos y recriminaciones que solo entorpecerán la tarea de gobierno, que requerirá acuerdos en el Congreso y tranquilidad en las calles. El oficialismo deberá recordar, siempre, que es una mayoría relativa temporaria y que deberá contar con el auxilio y buen trato que tantas veces le negó a la ahora oposición. Intentar reformar la Constitución es un disparate mayúsculo, al igual que designar jueces afines a algo distinto que el orden jurídico vigente. Echar por la borda el trabajoso acuerdo con la Unión Europea, un suicidio anticipado.Vulnerar, de cualquier forma legal o de hecho, la libertad de expresión, un ataque a los principios constitucionales. Alinearse con regímenes políticos violadores de los derechos del hombre, con sistemas políticos totalitarios, una afrenta a nuestros ciudadanos y al mundo civilizado. Volver a endiosar a quienes, desde el terror y la guerrilla, sembraron a nuestra nación de sangre, generando un enfrentamiento que lo único que dejó fueron muerte y destrucción sería un suicidio nacional. Deshacer, de cualquier forma que sea, la trabajosa y trascendente tarea judicial de esclarecer los supuestos delitos perpetrados por funcionarios del Estado en connivencia con empresarios y sindicalistas sería la destrucción de nuestra confianza en un futuro mejor para nuestros descendientes. Intentar cuestionar la labor de las fuerzas del orden en materia de combate al tráfico de drogas y mantenimiento de la seguridad ciudadana y agravar el estado de desamparo de las Fuerzas Armadas, un suicidio.

Sin embargo, para ayudar a la oportunidad de cambio hay que comenzar por serenar los ánimos, desechar las venganzas, evitar el abuso del uso de los medios de difusión pública. Hablar menos y hacer tareas útiles para el conjunto, recordando, en todo momento, que lo que distingue una república democrática de los autoritarismos, a los que han sido tan propensos quienes ganaron las elecciones, es el respeto a las minorías, que en este caso es casi similar en número a la mayoría.

Guillermo V. Lascano Quintana

Sociedad enferma

En una muy interesante reflexión, el lector Sergio Etchepare se pregunta en su carta del 28 de octubre (titulada "Psiquis") cómo tantos millones de personas pueden elegir para gobernar a personas que les han hecho muchos y graves daños y alude a una complejidad para comprender esos pensamientos. A varios nos ha ido sucediendo lo mismo. En el área de quien aquí escribe -la psiquiatría-, esto me ha llevado en su momento a desarrollar y publicar una teoría: "El abuso emocional social". En ella se describe la sintomatología en el campo de las sociedades abusadas por largo tiempo, que resulta idéntica a la que se ve en los casos individuales de esa forma de abuso, el emocional, entre los que encontramos la detención del crecimiento, la pérdida de sentimientos solidarios, dificultades para desarrollar pensamientos creativos (y hasta daños cerebrales en los más pequeños), aumento de la violencia como respuesta a las sensaciones de inseguridad en todas las áreas de la vida, el sometimiento a figuras abusadoras como respuesta a una autodesvalorización y a la pérdida de toda esperanza de algo distinto.

Este abuso emocional social permanentemente ejercido por muchos de los que dirigen es de larga data en la Argentina y produce sin duda desórdenes en el área de la mente de las personas, es decir, en la sociedad entera a la que pertenecen. En resumen, una sociedad enferma.

Dr. Eduardo J. Padilla Quirno

Grossi en la OIEA

El nombramiento del embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, como la máxima autoridad del Organización Internacional de Energía Atómica no es solo un reconocimiento a su trayectoria diplomática en el área nuclear, sino también a la Comisión de Energía Atómica, que desde su creación en 1950 ha seguido invariablemente un camino que es el de los Átomos para la Paz; habiendo firmado el Tratado de Tlatelolco, que aleja a las armas nucleares de todo el territorio de América Latina y ha tenido nombres ilustres como los fallecidos Jorge Varela, fundador de la medicina nuclear argentina, y Jorge A. Sábato, alma mater de Atucha y sostenedor de la asociación virtuosa entre la sociedad productiva, el Estado y el aparato científico tecnológico para superar las restricciones habituales del subdesarrollo.

Habría que augurarle al embajador que la OIEA pueda cumplir cabalmente su misión en seguridad nuclear, para poner freno al aumento de armas nucleares y tender a su disminución global y expandir el programa de Átomos para la Paz, no solamente en el área médica, sino en su uso en aguas, alimentos y en la necesaria disminución del calentamiento global.

Fernando Miranda

Costa marítima

Excelente la nota de Nora Bär con respecto al cambio climático y la planificación urbana. No solo en los partidos que menciona se presentan este tipo de problemas. Toda la costa sur del partido de General Pueyrredón los tiene, con topografías distintas, algunas de acantilados y otras de planicie. En varias zonas -por ejemplo, Los Acantilados-, se construyeron escolleras en herradura: un brazo protege la sudestada y el otro cuida la erosión. Esta obra dio buenos resultados y se observa una mayor superficie de playa. En otras playas de la zona sur, por ejemplo, donde se encuentra la residencia presidencial de Chapadmalal, antes de los hoteles se construyeron paredones paralelos a la costa (tipo rompe olas), mucho más onerosos, a mi entender, que las escolleras. Estas últimas permitieron crear playas donde antes no existían, pero no hubo ni hay ningún tipo de planificación oficial para continuar con este tipo de obras. Únicamente empresas particulares (Manantiales Club de Mar, residencias de cooperativas y balneario Cruz del Sur, en la zona de Chapadmalal) construyeron escolleras para que el cambio climático o el embate marítimo no sigan erosionando las costas del sur del partido de General Pueyrredón.

Para cuidar y proteger nuestra costa, los científicos y técnicos en la materia deben discutir y tomar medidas urgentes.

Miguel Ángel Basmadjian

Hipoacúsicos

Adhiero plenamente a la carta del lector José Brunetta sobre la discriminación que sufrimos los hipoacúsicos y a lo manifestado por la señora María O. Firpo. Yo también soy hipoacúsica y, a pesar de usar audífonos, no logro entender o discernir programas radiales y televisivos. Motivo por el cual me siento excluida y en desigualdad de condiciones, al no tener la autonomía necesaria, es decir, dependo de terceros para mi inclusión. Sería de mucha ayuda que programas televisivos, noticiosos, culturales, series, películas extranjeras y nacionales contaran con un subtitulado adecuado y comprensible, sin errores de ortografía, de redacción, con cohesión con las imágenes. Estaría por lo tanto muy agradecida si pudieran brindar alguna ayuda para que mi discapacidad, y la de tantas personas, sea más llevadera.

Blanca T. Latini

