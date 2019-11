De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2019

El error

Mi tema es sencillo y trata sobre el error. Lo escucho cada vez más por parte de los políticos que vienen y se van refiriendo a decisiones pasadas que no fueron acertadas. El saludo de mi jefe de la Cleveland Clinic, cuando me fui a entrenar allí, fue: "Aquí no se cometen errores". Cuando lo pensé me di cuenta de que tenía razón, y luego lo comprobé. Los pilotos de avión hacen cinco "chequeos" de cada cosa que hacen. Uno no puede dominar el universo, pero sí puede establecer un mecanismo para que el error (que todos alguna vez cometemos) no llegue a afectar negativamente el efecto de nuestro actuar. Los cirujanos también nos entrenamos para no cometer errores (el cirujano es culpable de un mal resultado por impericia, imprudencia o negligencia), no controlamos la naturaleza, pero sí evitamos actuar sin caer en nuestras causas de culpa.

Escucho a políticos que justifican malos resultados diciendo (y exhibiendo orgullosamente su humildad): "Me equivoqué". Equivocarse no se justifica ni dignifica al errado. Les pido a nuestros políticos, como ciudadano de a pie, que no se equivoquen. Si no saben algo, averígüenlo o busquen a alguien más capaz. Admitir una equivocación no los libera de su responsabilidad. Y a los futuros dirigentes los saludo diciendo: "No se equivoquen".

Doble actitud

Resulta sugestiva la doble actitud del papa Francisco, que no dijo ni una palabra por el retiro a la fuerza de un templo sagrado de los restos de Franco, quien hasta exponiendo su vida salvó a la Iglesia de una terrible persecución y fue especialmente condecorado por Pío XII, pero simultáneamente se molestó y pidió oficialmente disculpas porque unos fieles retiraron dos ídolos de la Pachamama que habían sido colocados dentro de otro templo, en Roma.

Esto posiblemente obedece a motivos de "corrección política", pero parece tener poco que ver con el sentido del agradecimiento, el derecho y, en el caso de la Pachamama, con la defensa de la integridad de la fe que se le encomendó.

Caja de resonancia

Leí con cierta preocupación la "Carta de la semana" del domingo pasado, titulada "Algo está cambiando en la Argentina". En ella se dice que "hay una minoría silenciosa que frente a una injusticia está dispuesta a salir a la calle tan solo convocada por las redes", con marchas y actos en las plazas. Esto, si bien en principio sería razonable y plausible en tiempos electorales, no lo sería en cambio una vez que la campaña termina. Estas movilizaciones, en una república, serían solo un síntoma, una reacción de excepción ante una falla u omisión en el funcionamiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Es el caso tan próximo de Chile. Con esta forma de expresión ciudadana, que podría serlo tanto de las minorías como también de las mayorías, se estaría deslegitimando el funcionamiento democrático, con tendencia a la peligrosa plebiscitación de los diferendos, algo propio de gobiernos totalitarios. No sería prudente agitar las aguas sociales en situaciones extremas como la actual, máxime cuando la ciudadanía ha sabido sabia y pacíficamente expresarse en paz a través de las urnas.

Creo que no sería momento para marchas y convocatorias en las plazas, por parte de unos u otros. Que el Congreso sea de aquí en más la caja de resonancia de los debates de ideas y principios en busca de acuerdos legítimos, a la vista de todos. Que las calles y plazas sean lugares de convivencia en paz. Es tiempo de reflexión.

Contraste

El sábado por la noche asistí por primera vez a la Noche de los Museos en la Capital Federal y debo felicitar al señor Rodríguez Larreta por la excelente organización que tuvo y por la amplísima variedad de ofertas que hubo. Pude recorrer los salones de la Confitería del Molino, en restauración, y quedé maravillada con el trabajo excepcional que están haciendo. Lo único que opacó la velada, ajeno al evento en sí, fue la Marcha del Orgullo que se llevaba a cabo enfrente... ¡El desastre que dejaron en la Plaza del Congreso fue dantesco! Basura desde la Plaza de Mayo en adelante, botellas tiradas, suciedad por todos lados... un contraste muy triste de ver. Por un lado, el brillo de proyecto del jefe de gobierno y por otro lado la falta de respeto y la desidia.

150 años

En nuestra querida Argentina siempre tenemos más cosas para lamentarnos que aquellas que nos permiten emocionarnos con una alegría plena. Sin embargo, tenemos algunas "islas" de producción continua y fecunda, unas pocas instituciones y hombres y mujeres de bien que mantienen alta la bandera de la esperanza en un futuro mejor.

El diario -nuestro diario- es uno de esos orgullos nacionales que unen con una línea virtuosa el pasado, el presente y el futuro de nuestra comunidad, por encima de nuestras frustraciones y desencuentros. Hago llegar a la Redacción de LA NACION -así como a todos los trabajadores gráficos- mi saludo y felicitación por esa tarea diaria que desde hace tantos años me acompaña todas las mañanas (me encuentre donde me encuentre).

Por otros 150 años, ¡salud!

Subas en las prepagas

Cuánto lamento que las autoridades que regulan el tema de salud no hayan analizado en profundidad el impacto que ocasiona a los usuarios el incremento de las prepagas. No tuvieron en cuenta que entre ellos hay muchos jubilados, como yo, que solo percibimos aumentos de limosna en los haberes. Tampoco entienden que los jubilados ya no cobramos los sueldos que teníamos cuando estábamos en actividad. En mi caso, trabajé en una empresa privada, que abonaba la prepaga. Cuando me jubilé seguí con esta, pero el ingreso percibido no es el mismo, y el consejo es que bajemos a otro plan, para pagar menos. ¿Les parece a las autoridades competentes que a los 85 años podemos hacer eso? Deberían tenerlo en cuenta en el Ministerio de Salud.

En la red

Facebook

Corrupción: los nuevos tiempos políticos desatan contraataques en la Justicia

"¿Y para cuándo la Justicia independiente?" - Ana María Daher

"Debemos de ser el único país en el que los denunciados atacan a los denunciantes y con un Poder Judicial que trabaja según el calendario electoral" - Freddy D'Angelo

